트럼프 "베네수엘라와 세계 최대 석유 협정 체결"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지 시간) 백악관 집무실에서 취재진 질문에 답변하고 있다. ⓒ AP 연합뉴스 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 28일(현지시간) 베네수엘라 석유 매장량의 5분의 1가량에 대해 미국이 다수 지분 통제권을 확보했다고 발표했다. 미국 기업들이 오펙(OPEC) 회원국인 베네수엘라의 침체된 에너지 산업을 되살리는 동시에, 미국 내 유가 하락에 기여할 새로운 원유 공급원을 확보할 수 있을 것이라는 기대가 반영된 조치로 풀이된다.트럼프 대통령은 이날 저녁 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 "속보: 미합중국이 방금 베네수엘라와 세계 역사상 가장 큰 석유 협정을 체결했다"고 밝혔다.이어 "내 지시에 따라 마르코 루비오 국무장관과 피트 헤그세스 국방장관이 매우 존경받는 베네수엘라 임시 대통령 델시 로드리게스와 긴밀히 협력하고, 민간 기업과의 파트너십을 통해 미국 납세자에게 아무런 비용 부담 없이 베네수엘라의 확인 매장량 650억 배럴 이상에 대한 미국의 다수 지분 통제권을 확보했다"고 덧붙였다.루비오 국무장관도 이날 자신의 엑스(X) 계정에 글을 올려 "이번 협정은 미국 국민과 베네수엘라 국민 모두에게 있어 대단히 큰 성과"라며 "이는 트럼프 대통령의 과감한 외교 정책이 어떻게 '미국 우선' 성과를 이끌어내고 있는지 보여준다. 우리 반구에서 안정적인 매장량과 저비용 원유를 확보하고, 국내 휘발유 가격을 낮추는 것"이라고 밝혔다.그는 이어 "베네수엘라 국민에게 있어 이번 협정은 거의 1000억 달러 규모의 민간 투자를 가져오고, 수천 개의 고임금 일자리를 뒷받침하며, 베네수엘라 경제 재건을 이끌 것"이라고 덧붙였다.트럼프 대통령이 언급한 650억 배럴은 미 에너지정보청(EIA) 집계 기준 베네수엘라 전체 확인 매장량 3030억 배럴의 약 21%에 해당하는 규모다. 이는 베네수엘라 국가 자원 자체에 대한 주권적 통제라기보다, 해당 매장량에 대한 사업적 지분에서 미국 또는 미국 기업이 다수 지분을 확보했다는 의미로 해석된다.다만 실현될 경우 세계 최대 원유 확인 매장국인 베네수엘라 자원의 상당 부분에 대해 미국의 영향력이 커지는 셈이어서, 미국의 베네수엘라 석유산업 개입은 대폭 확대될 전망이다.트럼프 대통령은 이번 발표에서 미국이 다수 지분 통제권을 실제로 어떻게 행사할 것인지, 참여 기업이 어디인지는 구체적으로 밝히지 않았다.로드리게스 임시 대통령도 이날 자신의 엑스(X) 계정에 글을 올려 이번 협정 내용을 일부 공개했다.그는 "베네수엘라는 미국 정부와의 역사적 협정을 발표한다. 이는 우리 국가의 재도약에 중대한 영향을 미칠 것"이라며 "이번 조치는 베네수엘라와 미국 간 관계 강화의 결실이며, 우리 탄화수소 산업 발전을 위한 전략적 인프라의 회복과 재건을 위한 대규모 투자 유입을 가능하게 할 것"이라고 밝혔다.이어 트럼프 대통령과 루비오 국무장관, 미국 정부에 감사를 표하며 이번 협정이 "양국 관계에 있어 역사적인 이정표가 될 것"이라고 덧붙였다.로드리게스 임시 대통령은 특히 "이번 협정을 통해 민간 사업자의 참여 속에 원유 생산이 큰 폭으로 늘어날 것"이라며 "17개의 전략 유전 개발이 포함되며, 확인된 잠재 매장량은 650억 배럴, 투자 규모는 1000억 달러(약 140조 원) 이상, 국가에 귀속되는 세수는 2090억 달러 이상에 달할 것으로 예상된다"고 밝혀, 트럼프 대통령의 발표보다 한층 구체적인 수치를 제시했다.그는 "우리의 목표는 에너지 생산 강국으로서의 입지를 다지는 것"이라며 막대한 매장량을 국가 발전과 일자리 창출, 국민 복지를 위해 활용하겠다고 강조했다.이번 발표는 미국이 베네수엘라 유전지대에 대한 미국 기업의 장기 접근권을 보장하고, 그 대가로 생산된 원유를 미국에 공급하도록 하는 협상을 수주간 이어온 끝에 나온 것이다.<로이터통신>에 따르면 소식통들은 앞서 유전을 미국 생산업체에 경매 방식으로 임대하는 방안이 검토되고 있다고 전했으나, 이는 석유산업 핵심 활동에 대한 국가 통제권을 유지해온 베네수엘라 국내법상 법적·헌법적 문제에 부딪힐 수 있다는 관측도 나온다.트럼프 행정부는 오랫동안 저조했던 베네수엘라의 원유 생산을 되살리고 미국 정유사들이 활용할 원유를 추가로 확보하려 하고 있다. 베네수엘라는 세계 최대의 원유 확인 매장량을 보유하고 있지만, 수년간의 투자 부족과 경영 부실, 제재 여파로 실제 생산량은 하루 약 125만 배럴에 그쳐 잠재력에 크게 못 미치고 있다.미국은 지난 1월 니콜라스 마두로 전 대통령을 축출한 이후, 베네수엘라산 원유의 안정적 대미 공급을 확보하는 한편 자국 기업의 베네수엘라 석유산업 투자를 촉진하기 위한 노력을 기울여 왔다.트럼프 행정부는 올해 말로 예정된 중간선거를 앞두고 휘발유 가격 상승에 따른 정치적 부담을 안고 있으며, 이번 조치로 원유 공급 확대와 가격 안정 효과를 기대하는 것으로 보인다.미국은 또 전략비축유(SPR) 재고를 다시 채우기 위한 방안도 모색해 왔으며, 현금 매입 대신 국내 생산업체가 보유한 원유와 비축유를 서로 맞바꾸는 '원유 스와프' 방식도 검토 대상에 포함된 것으로 알려졌다.