노동절에 그림을 그리며, 120년 전 하와이 한인들을 생각하다

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1903년부터 1905년 사이 하와이에 도착한 7000여 명의 한인은 여러 섬의 사탕수수 농장에서 일했다. 당시 기록에 따르면 하루 10시간씩 일했고, 남성 노동자의 품삯은 하루 65센트 정도였다. 성인 남성이 한 달 25일을 일해도 월 16달러를 받는 수준이었다.



오하우(Ohau)·하와이(Hawaii)·마우이(Maui)·카우아이(Kauai)의 네 섬에 산재한 30여 곳의 사탕수수 농장에 많게는 수백 명에서 적게는 수십 명 단위로 고용되어 집단생활에 들어가게 되었다.



- <한인사회의 형성과 발전> 국사편찬위원회 / 한국사데이터베이스

큰사진보기 ▲문양목 선생은 1894년 동학농민혁명에 참여한 뒤 1905년 하와이로 건너가 사탕수수 농장에서 일했다. 이듬해 샌프란시스코로 건너가 대동보국회를 결성하는 등 미주에서 독립운동에 헌신했다. ⓒ 주환선 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 네이버블로그, 브런치에도 실립니다.

미국에서는 9월 첫 번째 월요일이 노동절(Labor Day)로 연방 공휴일이다. 올해는 9월 7일이다.노동절 연휴에는 가족이나 친구들과 바비큐를 즐기거나 여행을 떠나는 사람들이 많다. 미국 여름의 마지막 연휴이기도 하다.이곳에 살면서 나는 노동절에도 그림을 그린다. 나의 노동인 셈이다. 독립운동가를 그리다 보니 사회 관계망 서비스(SNS)에서 맺은 인연을 통해 미국으로 건너온 한인들의 이야기도 종종 알게 된다. 인연 중 많은 분들이 미주 독립운동가의 후손들이다.그들의 이야기를 듣다 보면 문득 궁금해진다. 100년도 더 전에, 이곳으로 건너온 사람들은 노동절을 어떻게 보냈을까.1903년 1월 13일, 한국인 102명이 하와이 호놀룰루에 도착했다. 한국을 떠나 일본을 거쳐 하와이로 건너온 사람들이었다. 이들은 미국 한인 이민사의 출발점이 된 최초의 공식 이민자들이었다.하지만 102명 모두가 하와이에 남은 것은 아니었다. 검역 과정에서 16명은 전염성 질환이 있다는 이유로 입국을 거부당해 돌아갔고, 86명이 최종적으로 입국 허가를 받았다. 이들은 하와이의 사탕수수 농장에 배속돼 일을 시작했다.당시 이민의 주된 목적은 독립운동이 아니었다. 일을 하고 돈을 벌어 더 나은 삶을 살아보기 위해 먼 바다를 건넌 사람들이었다. 하와이 이민을 권유받을 당시에는 더 나은 기후와 자녀 교육의 기회, 높은 급료와 주거·의료 지원 등이 이민의 이유로 소개되기도 했다.1903년 9월 7일은 그해 미국의 노동절(Labor Day)이었다. 하와이에서는 이미 1900년부터 노동절 행사가 열리고 있었다. 한인 102명이 하와이에 도착한 지 8개월 뒤였다.하와이의 한인 노동자들도 노동절을 쉬었을까. 아니면 농장에 나가 일을 했을까. 자료를 찾아봤지만 그날 한인 노동자들이 어떻게 하루를 보냈는지 확인할 수 있는 기록은 찾지 못했다. 다만 그들이 어떤 삶을 살았는지는 기록으로 남아 있다.그리고 시간이 지나면서 한인사회가 만들어졌다. 사람들이 모이고 조직을 만들었다. 자신과 가족을 위해 벌었던 돈의 일부를 고국과 독립운동을 위해 쓰는 사람들도 생겨났다. 하와이의 한인사회는 이후 독립운동을 지원하는 중요한 기반 가운데 하나가 됐다. 이후 하와이와 미주 한인사회에서는 이후 여러 항일단체가 만들어졌고, 독립운동을 위한 자금 모금과 지원 활동도 이어졌다.그들의 이야기를 따라가다 보니 자연스럽게 지금의 내가 겹쳐 보인다. 나 역시 한국을 떠나 미국에서 살고 있다.물론 1903년과 지금은 전혀 다른 시대다. 그때는 배를 타고 몇 주에 걸쳐 태평양을 건너야 했지만 지금은 비행기를 타면 하루 만에 한국에 갈 수 있다. 스마트폰을 열면 한국에서 일어나는 일을 바로 볼 수도 있다.한 사람의 사진을 찾아보고, 그 사람이 어떤 삶을 살았는지 기록을 찾아보는 것이 내가 그림을 그리며 하는 일 중 하나다. 그저 해상도 나쁜 한 장의 사진이었던 인물은 자료를 찾아볼수록 한 사람의 인생으로 다가오기 시작한다.그래서 당시의 생활상이 담긴 엽서를 모으기도 하고 사진을 수집하기도 한다. 어디에서 태어났는지, 누구와 함께 살았는지, 무엇을 했는지 찾아보다 보면 사진 속 얼굴 너머에 있던 한 사람의 인생이 보이는 것만 같다.1903년 하와이로 건너간 많은 한인들은 살아가기 위해 일했다. 100년도 더 전에 이곳으로 건너온 사람들은 사탕수수밭에서 일했고, 나는 지금 한인타운에서 그림을 그린다. 그들 가운데는 훗날 독립유공자로 기억되는 사람들도 있다. 그들이 이곳에서 살아갔다는 사실은 기록으로 남아 있다. 어쩌면 나 역시 먼 훗날 미주 한인 이민사의 한 사람으로 기록될지도 모르겠다.역사는 특별한 사람들만 만드는 것이 아니라고 생각한다. 오늘을 살아가기 위해 일하고, 가족을 돌보고, 자신의 자리에서 하루를 보낸 평범한 사람들의 시간이 쌓여 역사가 된다.그들의 이야기를 찾아보고, 읽고, 그려보며 하루를 보내는 것. 이것이 내가 미국에서 보내는 의미 있는 노동절(Labor Day)인 것 같다.