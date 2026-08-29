"매일 연습한 시간이 동메달로 이어져"

큰사진보기 ▲지난 27일 인천 송도컨벤시아에서 열린 ‘2026 인천광역시 제61회 전국기능경기대회’ 시상식에서 충남반도체마이스터고등학교 3학년 김현민 학생이 통신망분배기술 직종에서 동메달을 목에 걸었다. ⓒ 충남반도체마이스터고등학교 관련사진보기

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충남반도체마이스터고등학교(교장 이종한) 3학년 김현민 학생이 '2026 인천광역시 제61회 전국기능경기대회' 통신망분배기술 직종에서 동메달을 수상했다.김현민 학생은 지난 24일부터 28일까지 인천광역시 일원에서 열린 이번 대회에 충남 대표로 출전해 전국의 기능인재들과 기량을 겨룬 끝에 3위에 올랐다. 시상식은 지난 27일 인천 송도컨벤시아에서 열렸다. 시상대에 오른 김현민 학생의 목에 동메달이 걸리자 함께 대회를 준비해 온 박재규 지도교사와 같은 학교에서 출전한 최하늘·전영진 학생도 박수를 보내며 수상을 축하했다.김현민 학생은 앞서 지난 4월 6일부터 10일까지 천안공업고등학교에서 열린 '2026 충청남도 기능경기대회' 통신망분배기술 직종에서도 금메달을 차지하며 전국대회 출전 자격을 얻었다.당시 충남반도체마이스터고등학교에서는 통신과 김현민·곽상신·전영진 학생과 전기과 최하늘 학생 등 4명이 출전해 금·은·동·장려상을 모두 석권하며 출전 학생 전원이 입상하는 성과를 거뒀다. 지역대회에서 실력을 인정받은 김현민 학생은 충남 대표로 전국 무대에 올라 다시 한번 기량을 입증하며 동메달을 목에 걸었다.이번 대회는 고용노동부·인천광역시·인천광역시교육청이 주최하고, 국제기능올림픽대회 한국위원회·인천광역시 한국산업인력공단 기능경기위원회가 주관했다.전국기능경기대회는 ▲ 제1경기장 인천기계공업고등학교 ▲ 제2경기장 부평공업고등학교 ▲ 제3경기장 인천소방고등학교 ▲ 제4경기장 인천전자마이스터고등학교 ▲ 제5경기장 재능대학교 송도캠퍼스 ▲ 제6경기장 송도컨벤시아 등 모두 6곳에서 진행됐다. 전국 17개 시·도에서 선발된 선수 1677명이 참가해 51개 직종에서 실력을 겨뤘다.경기 종목은 CNC / 밀링, 용접, 자동차정비, 전기제어 등 산업현장의 전통적인 숙련기술 분야를 비롯해 산업용로봇, 산업용드론제어, 사이버보안, 클라우드컴퓨팅, 모바일로보틱스 등 첨단산업 분야까지 다양하게 구성됐다.전국기능경기대회는 산업현장에서 요구되는 숙련기술의 수준을 높이고 기능인의 사기를 높이는 한편, 우수한 기능인재를 발굴·육성하기 위해 매년 열리고 있다. 1966년 26개 직종, 435명의 선수로 시작한 대회는 산업구조와 기술 변화에 따라 직종을 확대하며 올해 51개 직종, 1677명의 선수가 참가하는 전국 규모의 숙련기술 경연의 장으로 성장했다.김현민 학생이 출전한 통신망분배기술은 통신망을 구축하고 관리하는 데 필요한 전문기술을 겨루는 직종이다. 단순히 통신선을 연결하는 작업을 넘어 주어진 과제를 정확하게 수행하고 측정·점검과 장비 운용 등을 제한된 시간 안에 마쳐야 한다. 작업 과정에서 발생할 수 있는 오류를 찾아내고 문제를 해결하는 판단력과 집중력도 중요하다.김현민 학생은 교과과정 수업과 기능훈련을 병행하며 꾸준히 실력을 쌓아왔다. 1과제부터 3과제까지 반복해서 작업하며 기술을 익혔고, 작은 실수를 줄이기 위해 작업 과정을 하나씩 점검하며 전국대회를 준비했다.김현민 학생은 "전국대회라는 큰 무대에 선다는 게 처음에는 많이 긴장되고 부담스러웠다"며 "훈련하면서 '내가 과연 할 수 있을까'라는 생각이 들 때도 있었지만, 힘들어도 매일 연습했던 시간이 결국 좋은 결과로 이어진 것 같아 기쁘다"고 말했다.이어 "동메달을 받은 순간 가장 먼저 그동안 옆에서 함께해 주신 박재규 선생님과 기능반 친구들, 그리고 부모님 생각이 났다"며 "혼자 잘해서 받은 메달이 아니라 함께 응원하고 기다려주신 분들이 있었기에 받을 수 있었다"고 감사의 마음을 전했다.그러면서 "이번 대회를 통해 제가 부족한 부분도 알게 됐다"며 "동메달에 만족하지 않고 앞으로 더 열심히 배우고 연습해서 현장에서 인정받는 기술인이 되고 싶다"고 포부를 밝혔다.김현민 학생과 함께 충남반도체마이스터고등학교를 대표해 출전한 3학년 통신과 전영진 학생과 전기과 최하늘 학생은 아쉽게 입상하지 못했다. 하지만 두 학생 역시 전국의 우수한 선수들과 같은 경기장에서 기술을 겨루며 그동안 갈고닦은 실력을 확인하는 시간을 가졌다.박재규 지도교사는 "기능경기대회를 준비하는 과정이 학생들에게 결코 쉽지만은 않았다"며 "수업이 끝난 뒤에도 훈련을 이어가야 했고, 같은 작업을 반복하면서 실수가 나오면 다시 원인을 찾아 고치는 과정을 계속했다"고 말했다.이어 "학생들이 훈련 과정에서 힘들어하는 모습을 볼 때도 있었지만 포기하지 않고 다시 작업대 앞에 서는 모습을 보면서 많이 성장했다는 생각이 들었다"며 "김현민 학생의 동메달은 단순히 대회에서 얻은 결과가 아니라 그동안 꾸준히 노력하고 자신의 부족한 부분을 채워온 과정이 만들어낸 값진 성과"라고 평가했다.전영진 학생과 최하늘 학생에 대해서도 "입상이라는 결과로 이어지지는 않았지만 두 학생 역시 끝까지 최선을 다했다"며 "전국대회라는 큰 무대에서 자신의 기술을 직접 겨뤄본 경험이 앞으로 기술을 발전시키는 데 좋은 밑거름이 될 것"이라고 말했다.이종한 교장은 "전국의 뛰어난 기능인재들이 모이는 대회에 우리 학생들이 충남 대표로 출전했다는 것 자체가 자랑스럽다"며 "김현민 학생의 동메달 수상을 진심으로 축하한다"고 말했다.이어 "메달의 결과도 중요하지만 학생들이 자신의 적성과 소질에 맞는 분야에서 꾸준히 기술을 익히고 성장하는 과정이 더욱 중요하다"며 "앞으로 남은 시간 동안 학생들이 현장에서 필요한 기술과 역량을 갖춘 기술인으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 덧붙였다.