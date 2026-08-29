범국본, 구속 대학생 석방 촉구... 오산 공군기지서 공개 질의

큰사진보기 ▲수원구치소 평택지소 앞에서구속 대학생 석방 촉구 기자회견에 참여한 시민들 ⓒ 호남반도체 성사를 위한 범국민운동본부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲공개질의서를 들고 있는 대표단공개 질의서를 전달하고자 시도했으나 미 7공군 측은 불응했다. ⓒ 호남반도체 성사를 위한 범국민운동본부 관련사진보기

호남 반도체 성사를 위한 범국민운동본부(아래 범국본)가 지난 28일 구속 중인 대학생들의 석방을 촉구하고 미 7공군에 호남 반도체 사업에 대한 입장을 밝힐 것을 요구했다.범국본은 이날 오후 1시 30분 수원구치소 평택지소 앞에서 기자회견을 열고 최근 미 7공군이 위치한 오산 공군기지에서 항의 행동을 벌이다 구속된 대학생 2명의 석방을 촉구했다.앞서 지난 4일 오산 공군기지를 찾아 항의 행동을 벌인 대학생 8명 가운데 3명이 구속됐다. 이 가운데 1명은 지난 26일 보석으로 석방됐으며, 나머지 2명은 현재 구속 상태다.범국본은 기자회견문을 통해 "한낱 주둔군 부대에 불과한 미 7공군이 우리 국민의 목숨을 위태롭게 하고 국가의 명운을 건 국책사업에 딴지를 걸고 나서는 것을 주권 국가의 국민으로서 용납할 수 없다"며 "나라의 주권과 국민의 안전을 위해 나선 애국 대학생들을 석방하라"고 주장했다.기자회견에 앞서 구속 대학생들을 접견한 유창민 범국본 집행위원장은 "이야기 내내 대학생들의 얼굴에 웃음이 가득했다"며 "학생들의 투쟁이 정당했고 국민의 목소리를 대변한 싸움이었기 때문에 당당한 모습이었다"고 말했다.그러면서 "학생들의 항의 행동으로 미 7공군이 호남 반도체를 방해하고 있다는 것을 많은 시민들과 시민단체들이 알게 됐다"며 "호남 반도체 성사를 위한 불이 붙을 수 있도록 만들어준 대학생들에게 감사의 인사를 보낸다"고 했다.김조은 한국대학생진보연합 회원은 "애국의 마음으로 미국을 규탄하러 간 대학생들의 투쟁은 정당했다"며 구속 대학생들의 석방을 촉구했다.신혜선 전남광주촛불행동 회원도 "미국의 방해를 뚫어야만 호남 반도체를 성사할 수 있고, 그래야 국가 부흥과 균형 발전의 미래를 열 수 있다"며 "옳은 목소리를 낸 학생들을 하루빨리 석방하고 호남 반도체도 반드시 성사해야 한다"고 주장했다.범국본은 이어 같은 날 오후 3시, 오산 공군기지 정문으로 자리를 옮겨 호남 반도체 사업에 대한 미 7공군의 입장을 묻는 기자회견을 열었다.범국본 측은 "한미 당국은 이미 2033년까지 광주 군 공항을 이전하는 계획을 토대로 협의를 진행 중"이라며 "이 시기를 조금 앞당기면 되는데 호남 반도체 추진에 대해 '중요한 군사적 이해관계', '긴밀한 협조' 등을 언급하며 예민하게 반응하는 것은 사업을 방해하려는 것 아닌지 의심스럽다"고 주장했다.범국본은 이날 미 7공군 측에 ▲ 정부의 호남 반도체 추진 계획 발표 직후 미 7공군이 '광주기지 내 중요한 군사적 이해관계'와 '긴밀한 협조'를 언급한 것이 사실상 사업에 대한 반대 의사를 드러낸 것인지 ▲ 광주 군 공항 이전이 추진되고 있는 상황에서 호남 반도체 추진 일정에 맞춰 기지 이전 시기를 앞당길 용의가 있는지 등을 공개 질의했다.유창민 범국본 집행위원장은 "국가 부흥과 국토 균형 발전을 위한 국가 전략사업인 호남 반도체가 하루빨리 착공해야 하는데 미 7공군의 비협조적인 태도 때문에 좌초될지도 모른다"며 "차일피일 시간을 끌며 중대 사업을 무산시키려 한다면 호남 반도체 성사를 열망하는 국민적 분노에 직면하게 될 것"이라고 말했다.장현서 경기인천대학생진보연합 회원은 "호남 반도체 사업은 대한민국의 자주와 경제, 안보가 걸린 매우 중요한 사업"이라며 "미국의 방해를 물리치고 반드시 성사해야 한다"고 주장했다.이어 구속 대학생들을 언급하며 "구치소에 갇혀 있어야 할 사람은 대한민국 땅에서 위험천만한 전쟁 무기 실험을 감행하고 누출 사고까지 내 국민에게 피해를 준 주한미군"이라며 석방을 촉구했다.기자회견을 마친 범국본은 미 7공군 측에 공개 질의서를 전달하려 했으나 미 7공군 측은 이를 받지 않았다. 이에 범국본은 공개 질의서를 기지 안으로 던졌다.