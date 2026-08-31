퇴직하고 염색 안 한 지 8개월... 해방감이 참 좋다

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큰사진보기 ▲거울에 비친 내 모습은 자연스러움이 묻어있다(AI생성이미지)흰 머리에 검은 색을 입히고 산 시간은 생각보다 무겁고 어색했다. 하얀 해방감이 너무 좋다. ⓒ 김희 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 글은 개인브런치에도 실립니다.

퇴직하고 정확히 8개월이 흘렀다. 그동안 내 신체에는 눈에 띄는 변화가 생겼다. 거울 속 내 머리가 이제는 정말 하얗게 변해버린 것이다. 직장 생활을 할 때는 상상도 못 할 일이다. 나는 젊어서부터 새치가 심했다. 직장에서 모셔야 할 상사들이 시시층층 있는데 하얀 머리로는 버티기가 쉽지 않았다. 흰머리로 직장 생활을 한다는 것은 어마어마한 용기와 감내가 필요한 일이었다. '자기 관리 실패'나'퇴직을 목전에 앞둔 사람'이라는 무언의 낙인이 찍히는 것 같았다.직장을 다니면서 이놈의 머리 색깔을 가지고 수없이 고민했다. 나이에 안 맞게 새치가 많은 걸 보고 주변에서 '어릴 때 한약을 많이 드셨나 봐요. 한약 잘못 먹으면 머리가 일찍 세어버린다는데….'라는 소리를 얼마나 들었는지 모른다. '글쎄요. 어릴 때 한약을 먹을 만큼 우리 집에 돈이 없었는데요' 하고 웃어넘기곤 했다. 듣기 좋은 소리도 한두 번이지, 나의 의지와 상관없이 눈치 없이 잘도 올라오는 흰머리를 검게 덮느라 나는 4~5주에 한 번씩 꼭 고약한 약품 냄새를 맡을 수밖에 없었다.늘 못마땅했던 머리 색깔 덮기를 벗어던질 기회가 드디어 왔다. 바로 퇴직이다. 퇴직을 결정한 순간, 가장 먼저 '이제 더 이상 염색을 하지 않겠다' 하고 결심했다. 온전히 선택한 나의 자유를 내 머리카락에도 주리라 마음먹은 것이다.결심을 굳히고 오랫동안 다니던 미용실을 찾았다. 내 머리를 오랫동안 정리해 준 헤어 디자이너에게 단호하게 말했다. '이제 염색 안 하려고요.' 그때, 디자이너는 잠시 말문이 막힌 듯 나를 바라보면서 조심스럽게 말했다. '음…. 염색을 안 하시면 얼굴이 세 보일 텐데요….' 오랫동안 나를 봐온 디자이너에게도 나의 백발 선언은 충격이었던 모양이다. '그럼 제가 더 많이 웃으면 되죠. 뭐….' 그렇게 주변의 만류와 걱정에도 아랑곳하지 않고 내 결심은 단호했다.그러기를 8개월, 그동안 한 달에 한 번씩 미용실을 찾아 지난 세월의 흔적이었던 검은 염색 머리를 싹둑싹둑 잘라냈다. 마침내 마지막 남은 검은 머리카락이 다 잘려 나가고 이제 내 머리는 온전히 흰색이 되었다.며칠 전(24일) 집 주변을 산책하던 중, 할아버지 손을 잡고 산책 나온 서너 살 되어 보이는 아이를 만났다. 할아버지가 아이에게 'OO아, 할머니 찾아봐'라고 다정하게 말하는 걸 옆에서 들었다. 아마 할머니도 같이 집을 나섰는데 잠시 어딘가에 앉아계신 모양이었다. 그런데 갑자기 그 아이가 나를 손가락으로 가리키며 '할머니 저기….'그 순간, 사실 나는 속으로 쾌재를 불렀다. '아이의 눈에 내 흰머리가 이제 할머니로 보이는구나' 싶어서였다. 드디어 내 하얀 머리카락이 제 빛깔을 인정받는 기분 좋은 소리였다. 그런데 여든은 훌쩍 넘어 보이시는 할아버지는 내심 어린 손주가 나를 할머니라 호칭한 게 결례라고 생각하셨는지 무척 미안해하셨다.손주의 손을 다급히 잡으며 '어허. 할머니 아니야. 아주머니….' 하고 아이에게 정정하고 계시는 거였다. 당신보다 한참 나이가 아래 같은데 노인 대접을 받게 한 것이 못내 미안하셨던 모양이다. '괜찮아요. 아이에겐 흰머리가 할머니죠. 뭐….'8개월 만에 흰색이 소복한 머리가 되고 나니, 이런 소소한 해프닝이 간혹 있기는 하지만, 당황스럽거나 속상하지 않다. 지금은 오히려 즐겁고 유쾌하기만 하다. 이 하얀 머리는 지금껏 내가 열심히 살아온 세월의 흔적이기도 하고, 이제는 완전히 타인의 시선에서 해방되었다는 나만의 안도감이기도 하다.그런데 무엇보다 좋은 것은 사실 내 머리에 더 이상 인위적인 염색을 하지 않아도 된다는 것이다. 머리색을 검게 해야 한다는 의무감에서도 벗어나고, 그로 인해 두피는 편안하고, 거울 속에 비친 내 모습은 무엇인가 덧칠하지 않은 자연스러움이 있다.이제 나는 남의 시선에 신경 쓰지 않고, 있는 그대로의 내 모습을 온전히 받아들이고 있다. 직장을 다니며 사회적 체면에 매여 머리색을 검게 바꾸어야 했던 서글픈 굴레에서 완전히 벗어난 것이다.예전에는 염색하고 난 후 머리를 감을 때마다 고역이었다. 두세 번씩 샴푸질해도 계속 나오는 검은 물 색깔을 보며 참으로 찝찝했었다. 물론 흰머리가 수북해지고 나서 웃픈 일도 생겼다. 가끔 목덜미가 가렵거나 드라이하고 난 뒤 떨어진 머리카락이 색깔이 하얗다 보니 눈에 띄지 않아 찾기가 어렵다는 점이다. 하지만 이마저도 즐겁다.미용실 디자이너에게 더 많이 웃으면 된다고 던진 화답처럼 나는 검은 머리때보다 더 자주 웃으며 지낸다. 앞으로도 타인의 시선에 굴하지 않고 내 본연의 모습을 사랑하며 하얀 자유를 마음껏 누리며 살아가겠다. 8개월 만에 마주한 이 하얀 해방감... 너무 좋다.