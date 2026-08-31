"후 부세요" 음주 측정 끝난 뒤 난 '약물운전자'가 돼 있었다

큰사진보기 ▲경찰의 음주운전 단속 현장. 기사의 내용과 상관 없음 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲불송치(혐의없음) 통지서 ⓒ 관할경찰서 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리에도 실립니다.

2026년 5월 19일 오후 3시 30분.시내에 볼일이 있어 차를 몰고 가던 중이었다. 다리로 진입하기 위해 커브를 돌던 순간, 조수석에 아무렇게나 놓아둔 휴대전화가 울리며 떨어지려 했다. 시선과 손이 휴대전화로 향했다. 불과 1초 남짓한 순간이었다.'크으윽' 하는 소리와 함께 에어백이 터졌다. 잠시 정신을 잃었다. 눈을 떴을 때는 매캐한 냄새와 연기가 차 안팎으로 퍼져 있었다."후 부세요."누군가 음주측정기를 내밀었다. 경찰이었다. 눈도 제대로 뜨지 못한 채 시키는 대로 입김을 불었다. 차에서 내려 보니 차량은 가드레일을 들이받아 크게 파손돼 있었다.다행히 다른 차나 사람이 다치지 않은 단독 사고였다. 휴대전화에 한눈을 팔다 전방 주시를 소홀히 한 내 잘못이었다.그런데 사고 처리는 내가 예상했던 방향과 다르게 흘러갔다.경찰은 내 눈에 빛을 비춰 상태를 확인한 뒤 긴 면봉으로 타액을 채취했다. 잠시 후 뒤쪽에서 한 경찰관의 목소리가 들렸다."양성이야."무엇이 양성이라는 것인지 그때까지도 몰랐다. 경찰은 추가 조사가 필요하다며 나를 경찰서로 데려갔다.그곳에서 처음 알았다.나는 단순히 교통사고를 낸 운전자가 아니라 '약물 운전' 혐의를 받는 운전자가 되어 있었다.경찰은 약물의 영향으로 정상적으로 운전하지 못할 우려가 있는 상태에서 운전해서는 안 된다는 도로교통법 규정을 설명했다.경찰서에서는 선을 따라 걷거나 한쪽 발을 들고 서는 등의 검사를 받았다. 이후 소변을 채취해 국립과학수사연구원에 정밀검사를 의뢰한다고 했다.나는 정신건강의학과에서 20년간 치료를 받으며 의사가 처방한 약을 먹고 있었다. 따라서 약물검사에서 무언가 검출될 가능성이 있다는 사실 자체는 놀랍지 않았다.처방전과 의사 소견서, 사고 당시의 블랙박스 영상을 경찰에 제출했다. 사고 직전까지 차가 어떻게 운행됐는지, 내가 진술한 사고 경위와 영상이 일치하는지도 조사 대상이 됐다.수사가 시작됐다는 사실은 소속 교육기관에도 통보될 것이라고 했다. 20년 넘게 고등학교 교사로 일해 온 내게는 가볍게 받아들일 수 없는 일이었다. 나는 8월 명예퇴직을 신청해 놓은 상태였다.또 다른 현실적인 문제도 생겼다.보험사에서는 약물 운전 사고로 판단될 경우 자차보험 적용에 문제가 생길 수 있다고 설명했다. 크게 파손된 차의 수리비를 생각하면 결과가 나오기 전에 선뜻 수리를 진행하기도 어려웠다.사고 하나가 형사절차와 직장, 자동차보험 문제로 동시에 이어지고 있었다.6월 9일, 두 번째 조사를 받았다.국과수 검사 결과 내가 복용해 온 향정신성의약품 성분 가운데 4종이 검출돼 있었다.예상은 했지만 네 종류라는 결과를 직접 보니 마음이 무거웠다. 평소 복용하던 처방 약을 직접 가지고 가 검사 결과에 적힌 성분과 대조해 설명했다. 어떤 약을 얼마나 오랫동안 복용했는지, 복용 후 어떤 증상이 있었는지 등에 대한 질문도 이어졌다.경찰은 사고 전후의 블랙박스 영상도 수사 자료에 첨부했다. 담당 경찰관은 이 영상이 판단에 도움이 될 것이라고 말했다.두 시간가량 조사를 마치고 경찰서를 나왔다.필요한 자료를 제출했고 사고 경위도 설명했으니 이제 곧 결론이 날 것으로 생각했다.그 예상은 빗나갔다.6월 24일, 보강수사가 필요하다는 연락을 받고 다시 경찰서를 찾았다.세 번째 조사를 앞두고 한 가지 의문이 커지기 시작했다.사고 원인은 휴대전화에 한눈을 팔아 전방주시를 소홀히 한 것이었다. 국과수에서 검출된 성분 역시 내가 처방받아 복용하던 약이었다.그렇다면 약물 운전 여부를 가리는 기준은 정확히 무엇일까.나는 담당 경찰관에게 물었다.음주운전에는 혈중 알코올 농도라는 수치가 있다. 그렇다면 약물 운전에는 그에 상응하는 판단 기준이 있는가.또 치료 목적으로 처방 약을 장기간 먹는 사람에게서 약물 성분이 검출됐을 때, 단순한 '검출'과 실제 '운전능력 저하'는 어떻게 구별하는가.담당 경찰관은 현행 법률과 수사 절차에 따라 판단해야 한다는 취지로 설명했다. 나 역시 교통안전을 위해 약물의 영향을 받은 운전을 엄격히 단속해야 한다는 취지에는 이견이 없었다.그러나 의문은 남았다.치료를 위해 의사의 처방에 따라 약을 먹는 사람에게 '약물이 검출됐다'는 사실과 '약물 때문에 정상적인 운전이 어려웠다'는 판단 사이에는 상당한 거리가 있기 때문이다.수사는 계속됐다.남편의 탄원서를 제출했고 추가 자료 제출 요구에도 응했다. 사고가 발생한 지 두 달이 지난 7월 23일에도 사고 당시 걸려 온 전화와 관련된 통화 기록을 제출해 달라는 연락을 받았다.시간이 길어질수록 마음의 부담도 커졌다.8월 3일 담당 경찰관에게 전화가 왔다.이번 사건은 혐의 없음으로 불송치 결정됐으며 그 결과를 교육기관에도 통보했다는 내용이었다.며칠 뒤 '불송치(혐의없음)'라고 적힌 통지서를 받았다.5월 19일 사고가 난 뒤 약 80일 만이었다.보험사에도 불송치 결과를 알리고 관련 자료를 제출했다. 사고 이후 미뤄왔던 차량 문제도 비로소 처리할 수 있게 됐다.사건은 그렇게 끝났다.하지만 내 질문까지 끝난 것은 아니었다.나는 휴대전화에 한눈을 팔다 사고를 냈다. 그 책임은 온전히 내게 있다. 동시에 약물의 영향을 받아 정상적으로 운전하지 못한 것은 아니라는 판단을 받아 결국 약물 운전 혐의에서는 벗어났다.이 두 가지 사실은 서로 모순되지 않는다.관련 자료를 찾아보니 이 문제는 나만의 의문이 아니었다.국민권익위원회는 2025년 12월 약물 운전의 구체적 판단기준이 부족하다는 점을 지적하며 객관적이고 표준화된 판단기준 마련을 권고했다.대한약사회도 운전에 영향을 줄 수 있는 의약품 386개 성분을 자체 분류하면서 정부 차원의 공식 가이드라인 마련을 요청했다.이번 일을 겪으며 처음으로 약물 운전이라는 말을 내 삶의 문제로 들여다보게 됐다. 그리고 이 문제가 불법약물을 사용하는 운전자에게만 해당하는 것이 아니라는 사실도 알게 됐다. 치료를 위해 처방약을 복용하면서 출퇴근하고 생업을 이어가는 사람에게도 어느 날 현실의 문제가 될 수 있다.또 하나는 그 판단에 걸리는 시간이었다. 내 경우 약물 운전 여부가 결정되기까지 약 80일이 걸렸고, 그동안 수사와 직장 문제뿐 아니라 자동차보험과 차량 처리까지 결과를 기다려야 했다.약물 운전 단속과 처벌은 교통안전을 위해 필요하다. 그러나 치료 목적으로 처방약을 먹는 사람도 자신이 어떤 상태에서 운전해서는 안 되는지 알 수 있어야 한다.운전자에게 책임을 묻는 만큼 그 책임을 판단하는 기준 역시 구체적이고 명확해야 하지 않을까.약 80일간의 조사를 마치고 혐의없음 통지서를 받은 지금도 내게는 한 가지 질문이 남아 있다.