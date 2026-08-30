소신, 적정, 안정... 고3 엄마의 '황금비율' 찾기

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"엄마가 또 놓쳤어."

"대학이 인생의 전부는 아니야."

큰사진보기 ▲AI로 거실에서 아이와 엄마가 대입원서 황급비율을 찾는 모습AI로 아이는 수능공부를 하고 엄마는 원서 황금비율을 찾는 모습을 그려보았다 ⓒ AI로 제작 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 신미선 시민기자의 개인 브런치에도 실립니다. 워킹맘의 별빛동화 '별빛문답'에 게시됩니다.

요즘 나의 최대 관심사는 여섯 장의 수시 원서에서 '황금비율'을 찾는 것이다.소신 2장, 적정 2장, 안정 2장.말은 간단하지만 지난 3월부터 작년 입시 결과를 보고, 경쟁률을 보고, 아이의 내신을 대학별로 다시 환산하고, 수능 최저 학력기준을 확인한다. 회사에서 이 정도로 데이터를 분석했으면 보고서 한 편은 이미 나왔을 거다 하지만 여전히 어디까지가 소신이고 어디부터가 안정인지 모른다.직장에서 일정 관리, 팩트 체크, 기획 및 검토 등 제법 자신 있는 사람이다. 그런데 유독 대학 입시설명회 신청일만 희한하게 놓친다.회의를 마치고 "맞다! 오늘 ○○대 설명회 신청하는 날인데" 하고 들어가 보면 어김없이 '접수 마감'이다. 인기 대학 설명회는 콘서트 티켓팅 못지않다.미안해서 딸의 눈치를 보면 아이는 별 말 없이 "괜찮아" 하고 다시 책을 본다.차라리 한마디 하지. 고3 엄마가 처음인 나는 일주일이 지나면 아이와 함께 원서를 써야 한다. 처음에는 내신 관리하고 수능 잘 보면 된다고 생각했는데 딸의 입시는 훨씬 복잡한 다면평가였다.내신, 학교생활기록부, 교과 활동과 진로 활동, 수능 최저, 대학 별 전형 방법, 면접까지. 한 번의 시험으로 모든 것이 결정되지 않는 것은 분명 좋은 변화다. 하지만 뒤집어보면 어느 하나 압도적인 '한 방'이 없는 아이는 여러 가지를 동시에 잘해야 한다.엄마의 오래된 입시 상식은 별 도움이 되지 않고 고3 엄마는 처음이라 결국 나는 다시 공부를 시작했다. 딸은 수능 공부를 하고 엄마는 '입시 공부'를 한다.2027학년도 대학수학능력시험(수능) 가늠자가 될 9월 모의평가에서 졸업생 등 N수생 지원자가 11만 명을 넘어 역대 최대 규모를 기록할 거라는 보도가 연이어 나왔다. 2027학년도 수능은 현행 2015 개정 교육과정으로 치르는 마지막 수능이기에 한층 더 치열하다. 내년 입시는 내신 9등급제에서 5등급제로 고교학점제가 적용된다. 그래서 오늘도 퇴근 후 책상에 앉아 소신·적정·안정 여섯 칸을 이리저리 옮긴다. 그런데 이 난리를 치다 보면 문득 허무해질 때가 있다.일론 머스크는 "대학 학위보다 능력이 중요하다"고 말하며 긴 면접을 통해 직원을 뽑는다. 엄마의 눈높이가 아이가 갈 대학과 맞지 않을 때, 그런 소식을 들으면 위로가 된다. 그러면서 '어렵게 대학에 들어간 들, 4년 뒤 지금의 전공으로 밥벌이를 할 수 있을까?' 하는 현실적인 걱정이 꼬리를 잇는다.딸에게 말해 놓고 5분 뒤, 고 3이 처음인 엄마는 "여기 작년 50%, 70% 합격선이 얼마였지?" 를 검색한다."AI 시대에는 학벌보다 실력이지." 생각하면서, 다시 소신 2장, 적정 2장, 안정 2장을 맞춘다.아마 이것이 2026년 대한민국 고3 엄마가 가진 모순인지도 모르겠다. 미래에는 대학의 의미가 달라질지 몰라도 오늘 우리 아이가 통과해야 하는 현실에서 대학은 여전히 중요하다.소신 2장, 적정 2장, 안정 2장.엄마에게는 합격 확률을 높이기 위한 전략이지만 딸에게는 지난 3년의 시간이 담긴 여섯 번의 간절한 기회다. 나는 여전히 최고의 조합을 찾고 있다. 아마 원서를 넣는 마지막 순간까지 입시 사이트를 열었다 닫았다 할 것이다.그리고 매일 기도한다. 지금까지 아이가 공부한 시간이 좋은 결과로 이어져 후회하지 않기를. 자신이 원하는 대학에서 좋아하는 공부를 하며 도전해 가기를,AI 시대에 어떤 대학과 전공이 정답인지는 엄마는 여전히 모른다. 하지만