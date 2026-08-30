게워낸 것을 마주 놓고 앉는 일

큰사진보기 ▲천국은 끝내 우리를 토해냈지표지 ⓒ 이음서가 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이음서가의 시인선 「이음선」의 두 번째 책.

제목에서 걸리는 것은 '천국'이 아니라 '토해냈지'다. 쫓겨나는 데는 죄와 심판과 퇴장이라는 순서가 있다. 뱉어지는 데는 그 순서가 없다. 소화되지 않았다는 이유 하나로 밀려 나올 뿐이다. 심판보다 모욕에 가깝고, 그래서 훨씬 더 몸의 일이다. 이 시집에는 입이 많다. 혀, 목구멍, 창자, 내장, 식탁. 그런데 이 기관들은 먹는 데 쓰이지 않는다. 삼키는 데 쓰이고, 곧이어 게워내는 데 쓰인다.<열병>의 화자는 낮 동안 "집어삼켜야 했던 것들"을 밤에 게워낸다. 그리고 게워낸 것을 나누는 일을 이렇게 적는다. "이 아름다운 각자의 토사물, 네 것과 내 것을 나누며 영혼을 달래는 일." 시는 "우리는 이렇게 / 사랑에 빠지지"로 끝난다. 사랑을 이렇게 정의한 시를 나는 오래 보지 못했다. 좋은 것을 주고받는 일이 아니라, 하루 종일 참느라 삼켰던 것을 서로 앞에 게워놓고 나누어 갖는 일. 아름답다고 쓰여 있는데 아름답지 않고, 아름답지 않은데 정확하다.말투의 진폭도 크다. 1부 <멸종>의 화자는 살 곳을 찾아 이동하는 철새를 보며 욕설을 뱉는다. 3부 <선생님께>는 정반대다. 제일계(第一啓)부터 괴계(壞啓)까지 번호를 매긴 옛 서간문의 어투로 "고꾸라지지 말고 거기 그대로 살아남으시어요"라고 쓴다. 편집하는 내내 이 낙차를 어떻게 읽어야 할지 생각했다. 결론은 단순했다. 삼킨 말과 토한 말은 같은 목청에서 나오지 않는다. 욕설은 아직 삼키지 못한 말이다. 목에 걸린 채 튀어나오니 짧고 거칠다. 고문체 서간은 완벽하게 소화된 말이다. 격식이 갖춰져 있는데, 담긴 내용은 "저는 질투의 화신이고 증오의 싹인 듯합니다" 같은 것이다. 이 시집에서 예의는 감정을 순화하는 장치가 아니라 밀봉하는 장치다.이 책은 위로하지 않는다. 정돈된 슬픔이나 견딜 만한 상실을 원한다면 다른 책이 낫다. 다만 하루 종일 삼키기만 하다 잠드는 사람에게, 삼킨 것을 내려놓아도 되는 자리가 언어 안에 있다는 사실을 백사십여 쪽에 걸쳐 증명한다. 시집의 처음과 끝은 모두 초대다. 시인의 말은 "어둔 지상에 함께 누워 나를 보드랍게 안아주세요"로 끝나고, 독자에게 부치는 편지는 "그러니 다음 여름엔 함께 능소화를 보러 다녀올까요?"로 닫힌다.천국은 우리를 토해냈다. 그러나 뱉어진 자리에서도 사람은 누군가와 함께 눕고 싶어 한다. 이 시집은 그 이상한 사실에 관한 기록이다.