여주사랑카드 9월 인센티브 8%→10%... 최대 10만 원 혜택

큰사진보기 ▲경기 여주시가 추석을 앞두고 9월 한 달간 지역화폐 '여주사랑카드' 인센티브를 기존 8%에서 10%로 확대한다. ⓒ 여주시 관련사진보기

AD

경기 여주시가 추석을 앞두고 9월 한 달간 지역화폐 '여주사랑카드' 인센티브를 기존 8%에서 10%로 확대한다.월 충전한도는 100만 원으로 기존과 동일하게 유지된다. 이에 따라 9월 여주사랑카드에 100만 원을 충전할 경우 최대 10만 원의 인센티브 혜택을 받을 수 있다.기존 8% 인센티브를 적용하면 최대 혜택은 8만 원이지만, 9월에는 인센티브율이 2%포인트 올라 최대 혜택도 2만 원 늘어난다.시는 추석을 앞두고 제수용품과 선물세트 등 가계 지출이 증가하는 점을 고려해 특별 인센티브를 적용하기로 했다.시는 인센티브 확대가 시민들의 명절 가계 부담을 줄이는 동시에 지역 내 소비를 늘려 소상공인 매출에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.이충우 여주시장은 "여주사랑카드 인센티브 확대가 관내 소상공인 매출 증대와 소비자 편익 증대, 지역경제 활성화에 도움이 되기를 바란다"며 "민생경제 안정을 위한 지역경제 활성화 정책을 적극 추진하겠다"고 말했다.자세한 내용은 여주시청 홈페이지와 경기지역화폐 앱을 통해 확인할 수 있다.