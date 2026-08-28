경기 광주시, 공업지역 65만㎡ 관리계획 새로 짠다

큰사진보기 ▲경기 광주시가 장지·궁평·삼리·삼리B지구 등 65만㎡ 규모 공업지역의 난개발을 막고 산업 경쟁력을 높이기 위한 중장기 관리계획 수립에 나섰다. 사진은 주민공청회 모습 ⓒ 광주시 관련사진보기

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경기 광주시가 장지·궁평·삼리·삼리B지구 등 65만㎡ 규모 공업지역의 난개발을 막고 산업 경쟁력을 높이기 위한 중장기 관리계획 수립에 나섰다.광주시는 지난 26일 '2030 광주시 공업지역 기본계획안' 주민 공청회를 열고 공업지역 관리와 미래 산업 육성 방향에 대한 주민·전문가 의견을 수렴했다고 28일 밝혔다.계획 대상은 장지·궁평·삼리·삼리B 등 4개 지구, 총 65만㎡다.시는 도시지역 내 공업지역의 난개발을 방지하고 체계적인 산업입지 기반을 구축하기 위해 이번 계획을 추진하고 있다.공청회에서는 광주 공업지역을 판교 IT, 용인 반도체, 이천 첨단제조업 등 인접 도시의 산업거점과 연계하는 방안이 제시됐다.AI 기반 스마트 제조 실증 공간을 확보하는 등 기존 공업지역을 친환경 미래산업 중심으로 재편하는 방안도 논의됐다.주민들은 기반시설 개선과 건축·입지 규제 완화, 공업지역 주변 미개발 부지의 체계적인 개발 등을 요구했다.시는 공청회에서 나온 의견을 향후 지구단위계획 재정비와 연계해 구체적인 개선 방안을 검토할 계획이다.오현주 광주시의회 도시환경위원장은 "광주시 공업지역을 산업 혁신형으로 확대·발전시킬 필요성에 공감하며 의정활동에 적극 반영하겠다"고 말했다.시는 오는 9월 1일까지 서면과 우편, 전자우편 등을 통해 주민 의견을 추가로 접수한다. 이후 시의회 의견 청취와 도시계획위원회 심의를 거쳐 2027년 상반기 중 '2030 광주시 공업지역 기본계획'을 최종 확정·공고할 예정이다.