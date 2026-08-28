반도체 도시 커지는 용인, 생활용수도 부족 우려... 하루 10만㎥ 증량 요청

큰사진보기 ▲경기 용인특례시가 반도체 산업단지 조성 등에 따른 도시 성장에 대비해 정부에 하루 10만㎥ 규모의 생활용수 추가 공급을 요청했다. SK하이닉스 팹 건설이 진행 중인 원삼면 일대의 급수 수요 증가에 대비해서는 평창배수지 용량을 현재보다 4배 이상 늘리는 방안을 추진한다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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경기 용인특례시가 반도체 산업단지 조성 등에 따른 도시 성장에 대비해 정부에 하루 10만㎥ 규모의 생활용수 추가 공급을 요청했다. SK하이닉스 팹 건설이 진행 중인 원삼면 일대의 급수 수요 증가에 대비해서는 평창배수지 용량을 현재보다 4배 이상 늘리는 방안을 추진한다.용인시는 27일 시청 비전홀에서 열린 기후에너지환경부 주관 '용인 반도체 산단 통합용수공급사업 점검회의'에서 생활용수 약 10만㎥ 추가 공급과 평창배수지 증설계획의 조속한 승인을 건의했다고 밝혔다.이날 회의에는 금한승 기후에너지환경부 1차관과 한강유역환경청, 경기도, 한국수자원공사 관계자 등이 참석했다.참석자들은 용인 반도체 산단 통합용수공급사업 추진 상황을 점검하고 반도체 팹 가동 일정에 맞춰 용수를 공급하기 위한 방안 등을 논의했다.용인시는 반도체 프로젝트와 이에 따른 도시개발이 빠르게 진행되면서 기존 수도정비기본계획에 생활용수 수요를 제때 반영하기 어렵다는 입장이다.이에 시는 정부에 하루 약 10만㎥의 생활용수를 추가 공급해 줄 것을 요청했다.원삼면 용인 반도체클러스터 일반산업단지 주변의 평창배수지 증설도 추진한다.시는 현재 6600㎥인 평창배수지 용량을 2만 8600㎥로 2만 2000㎥ 늘리는 계획에 대한 조속한 승인을 요청했다. 기존 용량의 약 4.3배 규모다.앞서 시는 지난 6월 SK하이닉스 팹 건설이 본격화하면서 기숙사 등 주변 개발에 따른 용수 수요가 증가할 것으로 보고 배수지 증설을 신청했다.시 관계자는 "용인에서 추진되는 초대형 반도체 프로젝트는 용인시는 물론 대한민국의 미래를 위한 일"이라며 "중앙정부와 협력해 반도체 프로젝트를 차질 없이 지원하겠다"고 말했다.