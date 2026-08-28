메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

26.08.28 17:29최종 업데이트 26.08.28 17:29

반도체 도시 커지는 용인, 생활용수도 부족 우려... 하루 10만㎥ 증량 요청

기후부 통합용수공급 점검회의서 건의... 평창배수지 6600㎥→2만8600㎥ 증설 승인도 요청

원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
경기 용인특례시가 반도체 산업단지 조성 등에 따른 도시 성장에 대비해 정부에 하루 10만㎥ 규모의 생활용수 추가 공급을 요청했다. SK하이닉스 팹 건설이 진행 중인 원삼면 일대의 급수 수요 증가에 대비해서는 평창배수지 용량을 현재보다 4배 이상 늘리는 방안을 추진한다.
경기 용인특례시가 반도체 산업단지 조성 등에 따른 도시 성장에 대비해 정부에 하루 10만㎥ 규모의 생활용수 추가 공급을 요청했다. SK하이닉스 팹 건설이 진행 중인 원삼면 일대의 급수 수요 증가에 대비해서는 평창배수지 용량을 현재보다 4배 이상 늘리는 방안을 추진한다. ⓒ 용인시

경기 용인특례시가 반도체 산업단지 조성 등에 따른 도시 성장에 대비해 정부에 하루 10만㎥ 규모의 생활용수 추가 공급을 요청했다. SK하이닉스 팹 건설이 진행 중인 원삼면 일대의 급수 수요 증가에 대비해서는 평창배수지 용량을 현재보다 4배 이상 늘리는 방안을 추진한다.

용인시는 27일 시청 비전홀에서 열린 기후에너지환경부 주관 '용인 반도체 산단 통합용수공급사업 점검회의'에서 생활용수 약 10만㎥ 추가 공급과 평창배수지 증설계획의 조속한 승인을 건의했다고 밝혔다.

이날 회의에는 금한승 기후에너지환경부 1차관과 한강유역환경청, 경기도, 한국수자원공사 관계자 등이 참석했다.

AD
참석자들은 용인 반도체 산단 통합용수공급사업 추진 상황을 점검하고 반도체 팹 가동 일정에 맞춰 용수를 공급하기 위한 방안 등을 논의했다.

용인시는 반도체 프로젝트와 이에 따른 도시개발이 빠르게 진행되면서 기존 수도정비기본계획에 생활용수 수요를 제때 반영하기 어렵다는 입장이다.

이에 시는 정부에 하루 약 10만㎥의 생활용수를 추가 공급해 줄 것을 요청했다.

원삼면 용인 반도체클러스터 일반산업단지 주변의 평창배수지 증설도 추진한다.

시는 현재 6600㎥인 평창배수지 용량을 2만 8600㎥로 2만 2000㎥ 늘리는 계획에 대한 조속한 승인을 요청했다. 기존 용량의 약 4.3배 규모다.

앞서 시는 지난 6월 SK하이닉스 팹 건설이 본격화하면서 기숙사 등 주변 개발에 따른 용수 수요가 증가할 것으로 보고 배수지 증설을 신청했다.

시 관계자는 "용인에서 추진되는 초대형 반도체 프로젝트는 용인시는 물론 대한민국의 미래를 위한 일"이라며 "중앙정부와 협력해 반도체 프로젝트를 차질 없이 지원하겠다"고 말했다.

#용인시

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사여주사랑카드 9월 인센티브 8%→10%... 최대 10만 원 혜택


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기