초2 학생이 준 1000원... 눈물 쏟은 폭염 속 '산타 교장'

큰사진보기 ▲서울양원숲초 이일권 교장이 받은 돈 1000원이 들어 있는 편지. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

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"교장 선생님. 저 2학년 ○반 ○○이에요. 교장 선생님이 미소 천사라고 했던 학생이요. 반에서 자랑도 했죠. 선생님의 영원한 미소 천사가 될게요. 공부도 열심히 할게요. 울지 않는 학생이 될게요. 영원히 사랑합니다."

큰사진보기 ▲이일권 서울양원숲초 교장이 학생 대상 '장광설' 퇴임식 대신에 과자를 나눠주는 퇴임식을 지난 21일 오전에 갖고 있다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲이일권 서울양원숲초 교장이 지난 21일 오전 9시, 학생 대상 '장광설' 퇴임식 대신에 과자를 나눠주는 퇴임식을 가진 뒤 한 학생이 건넨 '1000원'이 든 편지를 받은 뒤 교장실에서 울고 있다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

"'금' 같은 시간을 교장 선생님과 보내서 좋았어요. 앞으로 지구에서 좋은 일만 있길 바라요."

"교장 선생님, 급식실, 복도, 교장실 등등에서 먼저 인사를 해주셔서 감사드려요. 행복하고 기분 좋게 정년 퇴직하세요."

"내일 되면 못 만날 것 같아요. 너무 속상해요."

"선생님이 나이가 들어서 이제 학교를 떠나니까 저는 너무너무 아쉬워요. 선생님이 더 우리 학교에 있었으면 좋겠어요. "

"교육을 홀대하면 안 된다. 지금 정부는 교육을 놓고 경제발전을 위한 종속변수로 생각하는 것 같다. 지방교육재정 교부금을 갑자기 빼앗아가려는 모습을 보니 기가 막히다. 유초중등 아이들에게 투자하는 돈을 낭비라고 생각해 아까워하면서 미래를 얘기하는 것은 어불성설이다."

"본인들이 자녀로부터 존중받고, 자기 자녀가 잘되기를 바란다면 선생님을 존중했으면 한다. 선생님을 신나게 가르칠 수 있도록 하는 것이 결국 자녀 미래에 도움이 되는 것이다."

폭염 특보가 예보된 지난 21일 오전 9시, 서울 중랑구 서울양원숲초 교장실.빨간색 겨울 산타옷을 입고 흰색 털 수염까지 붙인 이일권 교장이 편지를 읽더니 돌연 팔꿈치로 눈물을 훔친다. 그의 얼굴에서 비 오듯 흐르는 땀방울 속에 그의 눈물도 섞여 있다.2학년 여학생이 보낸 이 편지는 이날 오전 8시 30분, 이 교장이 교문 앞에서 등교하는 학생 800여 명에게 과자를 일일이 나눠줄 때 받은 것이다.이날 이 교장은 학생 앞에서 '장광설' 훈시하는 퇴임식 대신 산타복을 입은 채 친환경 과자를 나눠줬다. 땀을 뻘뻘 흘리면서다. 이 과자를 나눠주는 자리엔 이장협 학교운영위원장과 윤영선 학부모회장도 함께 했다.이 학교 학생들은 과자를 받으며 "교장 선생님, 그동안 고마웠습니다"라고 인사했다. 몇몇 학생들은 과자를 받으며 편지를 건네기도 했다. 이 모습을 지켜본 이 학교 학부모들은 물론 옆 중고교 학부모들도 신기하다는 듯 사진을 찍었다. 이 교장은 이 학부모들에게도 과자를 나눠줬다.이 학교 학생들은 이 교장이 곧 정년퇴직한다는 사실을 알고 있다. 이틀 전인 지난 19일, 개학식 방송 조회에서 이 교장이 "이제 나는 떠난다. 이틀 뒤에 학교 정문 앞에서 다시 보자"라고 말했기 때문이다.이렇게 과자를 나눠주고 기진맥진한 채 교장실로 돌아온 이 교장이 한 학생이 준 편지를 뜯어본 뒤 갑자기 눈물을 쏟은 것이다. 편지봉투를 열어 보니 놀랍게도 빳빳한 종이돈 1000원이 들어 있다. 이와 함께 다음과 같은 내용의 편지가 있다.'왜 돈 1000원을 보고 우느냐'라고 물었다. 그랬더니 이 교장은 "이 돈은 그냥 돈이 아니다. 이 아이가 마련할 수 있는 가장 소중한 것을 나에게 준 것"이라면서 "아까 과자를 나눠줄 때 우리 학교 학생들의 눈빛을 보면서 벌써 마음이 울적했는데, 이 아이의 편지를 보니 눈물이 나온다"라고 말한다.이 교장은 이 돈을 해당 학생에게 다시 돌려줬다고 한다. 학생에게 돈을 받는 것은 부패방지법과 공무원행동강령 위반이기 때문.이 교장은 이 학교 학생으로부터 수십 통의 편지를 받았다. 학생 앞에서 정식 퇴임식도 하지 않았는데 정식 퇴임식을 한 어느 교장도 받지 못하는 편지를 이처럼 많이 받은 것이다. 다음은 편지 내용 가운데 일부다.오는 31일자로 퇴임하는 이 교장은 1990년 3월 초등학교로 첫 출근한 이래 평교사 29년, 교감 5년 6개월, 교장 2년 등 모두 36년 6개월을 초등학교 학생들과 함께 했다.그는 서울 교육계에서 '괴짜 교장'으로 통한다. 교장이 돼서도 아이들과 텃밭을 가꾸고, 틈나는 대로 아이들과 같이 놀았기 때문. 더구나 2023년 한 초등교사 사망 뒤 벌어진 교권 수호 집회에는 8차례나 참여했다. 교육부가 참여 금지를 천명했을 때도 아랑곳없이 참여했다.이 교장은 "지금 악성 민원에 고통받는 교사들을 방치해서, 이들이 쓰러지면 우리 아이들을 제대로 가르칠 사람이 없어진다"라면서 "아동학대처벌법이 교사들의 정당한 수업을 가로막는 현실을 고치지 않고서는 교육이 되지 않고, 교사가 정치 기본권이 없어 정치인들이 던져준 정책에 휘둘려서는 제대로 된 교육이 되지 않는다"라고 강조했다.이런 점에서 이 교장은 최교진 교육부장관과 이재명 대통령에게 다음처럼 부탁했다.이 교장은 학부모들에게도 마지막으로 다음처럼 부탁했다.