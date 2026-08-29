스마트폰을 내려놓자, 아이들의 눈에 꽃이 들어왔다

큰사진보기 ▲정원 식물 채취 ⓒ 안종복 관련사진보기

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큰사진보기 ▲수업 모습 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲전시모습 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲전시포스터 ⓒ 안종복 관련사진보기

방학에 주말까지 겹친 소중한 토요일 아침, 또다시 무언가를 배우러 나서는 길이 선뜻 기쁠 아이가 몇 명이나 될까.아니나 다를까, 군포의왕교육지원청이 주관한 의왕다움공유학교 '여름방학 식물과학 일러스트 교실' 첫날 수업 풍경은 그리 달콤하지 않았다. 아이들의 표정은 뾰로통해 있었고, 선생님과 눈조차 마주치지 않으려 고개를 숙였다. 쉬는 시간이 되기 무섭게 아이들의 손은 약속이라도 한 듯 주머니 속 스마트폰으로 향했다.하지만 차가운 정적을 깨뜨린 것은 교실 밖 야외 정원에서 불어온 흙내음과 작은 식물들이었다.15차시의 여정이 진행되는 동안 믿기 힘든 변화가 찾아왔다. 루페를 들고 꽃잎의 결을 관찰하고, 연필로 잎맥을 정성스레 본뜨기 시작한 3일째부터 아이들의 눈빛이 180도 달라졌다.문을 열고 들어오며 먼저 환하게 웃으며 인사를 건넸고, 쉬는 시간에도 핸드폰 화면 대신 정원으로 나가 곤충과 식물을 채집하고, 서로 자기가 채집해 온 식물 이야기를 나누느라 여념이 없었다.스마트폰의 자극적인 알림음 대신 풀벌레 소리와 식물의 생태에 마음을 빼앗긴 11명의 꼬마 식물화가들. 이들이 완성한 25점의 어엿한 식물과학 일러스트 작품이 8월 29일부터 9월 12일까지 의왕시 왕곡동의 고즈넉한 문화공간 '그린캔버스' 갤러리 벽면에 걸린다.이번 프로그램은 디지털 기기에 가려져 있던 자연의 생명력을 아이들 스스로 발견하고, 식물 해부와 관찰을 통해 환경의 소중함을 체득하도록 기획됐다. 수업에 참여한 학부모들 역시 서서히 달라져 간 아이들의 정서적 변화에 감격을 숨기지 못했다.김동하 학생의 어머니 전유선씨는 "스케치할 때 오랜 시간 몰입할 수 있을지 염려되고, 휴식 시간마다 핸드폰을 놓지 못하던 아이라 걱정이 많았다"라며 "하지만 수업이 거듭될수록 외출할 때마다 길가의 꽃이나 나무 사진을 찍어 보여주고, 먼저 나무 이야기를 건네기 시작했다"라고 전했다. 이어 "아이에게 스케치북을 집어 드는 귀한 취미가 생긴 것이 가장 큰 선물"이라고 덧붙였다.김재이·김태이 학생의 어머니 김신애씨는 "영상이나 책으로 배우는 것과 달리 구옥이라는 특별한 공간에서 자연을 온몸으로 느끼고 식물을 정성껏 그리며 깊은 연결감을 배운 것 같다"라며 "작품에 자신의 이름을 내걸고 전시 도슨트 역할까지 준비하면서 아이가 엄청난 자부심과 책임감을 느끼고 있다"라고 흐뭇해했다.도시의 아파트 숲과 현대식 건물에 익숙했던 아이들에게 한옥의 대들보와 서까래, 정원의 사계절이 전해준 정서적 안정감은 그 자체로 치유의 시간이었다. 학부모들은 이처럼 자연과 전통이 어우러진 공간이 지켜져 더 많은 아이들에게 쉼터가 되길 바란다는 정책적 당부도 잊지 않았다.15차시 동안 아이들의 곁에서 길잡이가 되어준 보태니컬아트 신소영 작가(그린캔버스 대표)는 지난 시간을 돌아보며 감회를 전했다.신 작가는 "주변의 식물을 통해 자연과 환경의 가치를 알려주고, 무엇보다 스마트폰을 조금이라도 멀리하게 해주고 싶은 마음에서 출발한 수업이었다"라며 "첫날의 뾰로통함은 온데간데없이, 회차를 거듭할수록 호기심으로 눈을 반짝이며 표정이 밝아지던 아이들의 변화를 보면서 지도했던 제가 오히려 비할 데 없는 큰 보상과 감동을 받았다"고 소회를 밝혔다.어린이 수강생이라는 특성상 섬세한 손길과 배려가 필요했지만, 아이들은 무궁화, 코스모스, 맨드라미, 수국, 달맞이꽃 등을 직접 채집하고 루페로 관찰하며 학명과 생태적 특징까지 스케치노트에 정성껏 적어 내려가 전문 작가 못지않은 집념을 보여주었다.학부모들은 "식물세밀화처럼 몰입도가 높은 수업은 단기 과정보다 장기 프로그램으로 지속되길 바라며, 완전 무료 운영보다는 소정의 재료비 부담 등을 통해 참여 책임감을 높이는 방안도 고려되었으면 한다"는 진솔한 제언을 덧붙이기도 했다.아이들의 삐뚤빼뚤하지만 진심 어린 필체와 섬세한 펜끝으로 완성된 '자연과 우리의 이야기'가 8월 29일부터 9월 12일까지 의왕 솔고개길 그린캔버스에서 열린다. 짜증과 스마트폰으로 시작했던 주말 아침을 초록빛 웃음으로 바꾸어 낸 아이들의 정직한 기록집이 지친 현대인들의 마음에도 맑은 울림을 전해줄 것으로 기대된다.