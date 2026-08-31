[주장] '다정한 기다림'이 신경다양성 존중? 그 담론의 한계

▲데미안 밀튼의 이중 공감 문제(Double Empathy Problem) 이론 도식화. 자폐인(왼쪽)이 비자폐인의 행간을 읽는 것에 어려움을 겪는 것처럼 비자폐인(오른쪽) 역시 자폐인의 특성을 이해하고 공감하는 데 어려움을 겪는다. 소통의 어려움은 일방의 문제가 아닌 양방향 문제임을 보여준다. ⓒ Frontiers for Young Minds 관련사진보기