게으른 농부에게 찾아온 뜻밖의 선물

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲불볕더위와 싸우며 자란 늦은 오이 ⓒ 이지현 관련사진보기

큰사진보기 ▲텃밭에서 참외 수확을 마치고 다시 열린 아들 세대 참외 ⓒ 이지현 관련사진보기

큰사진보기 ▲아들 세대 참외가 철쭉에 의지해서 자랐다. ⓒ 이지현 관련사진보기

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큰사진보기 ▲텃밭에 핀 박 꽃 ⓒ 이지현 관련사진보기

큰사진보기 ▲애플 수박을 수확한 자리에서 '박'이 열렸다. ⓒ 이지현 관련사진보기

큰사진보기 ▲애플 수박을 수확한 곳에서 쌍둥이 '박'이 열렸다 ⓒ 이지현 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그에도 실립니다.