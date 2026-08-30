게으른 농부에게 찾아온 뜻밖의 선물

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처서(處暑)가 지났는데 아직도 낮 최고 기온이 35도까지 오르고 가뭄은 계속되고 있다. 오늘부터 비 예보가 있어 기대하고 기다리며, 무더위 속에서도 절기에 따라 가을 농사를 준비하고 있다. 오이, 참외, 수박, 고추 등 수확이 끝난 작물과 잡초를 뽑아내고, 김장 배추와 무를 심기 위해 새로운 단장을 해야 한다. 이 더위에 길고 추운 겨울을 대비하는 게 우습지만, 농협에서 배추 모종이 9월 8일에 배달된다는 문자를 이미 받았다.
상업적 농업이 보편화하고, 영농의 기계화에 이어 스마트 농업이 자리 잡고 있지만, 텃밭에서는 조선 시대 농업과 크게 다르지 않다. 아직도 호미와 괭이를 이용해서 잡초를 제거하고, 곡괭이로 땅을 파서 예쁘게 밭을 만든다. 트랙터가 하면 10분이면 될 것을 며칠 째 애쓰고 있다. 나의 노동 생산성은 얼마나 될까?
오늘 아침 이런 푸념과 함께 작업하다 깜짝 놀랐다.
이틀 전 시들어가던 오이를 뽑다 한 줄기 푸른 잎이 남아있던 오이를 남겨두었다. 뜨거운 햇살에 살아있는 게 신기해서 물을 흠뻑 주었다. 사실 미안한 마음도 많이 있었다. 잠깐만 햇빛에 있어도 그늘로 도망치고 싶고, 집안에서는 에어컨에 의지해서 살고 있는데 작물들은 얼마나 힘들까? 작은 오이가 매달려있었는지 기억도 없는데 한 뼘 넘게 길게 자랐다. 얼마나 반가운지.
텃밭에서 수확하는 모든 작물이 고맙지만, 오이는 특별한 역할이 있다. 텃밭 작업을 마치고 들어와 크게 한 입 갈증을 해소하고, 오이 반쪽은 얼굴에 양보한다. 나의 얼굴이 햇빛에 그을러 점점 농부의 얼굴로 바뀌어가고 있으니 샤워 후에 감자 칼로 얇게 썰어 얼굴에 붙인다. 땀나고 지친 얼굴에 시원한 오이가 내려앉으면 더위에 지친 몸까지 시원해진다. 얼굴을 대접하는 최고의 사치다.
아들 세대 참외가 열렸다.
오이를 만난 기쁨으로 노동의 피로를 잊은 나에게 또 다른 기쁨이 왔다. 7월 말부터 하나 씩 수확하던 참외가 8월에 가족으로 우리 집에 찾아와서 지인들과 나누며 행복했는데 (관련기사: "농사 기술이 참 좋구나, 웃고 있는 수박도 만들고"
https://omn.kr/2jgiy) 아들 세대 참외가 열렸다. 처음보다 크기는 작고 갯수도 적지만 어떻게 참외가 또 열렸을까? 초보 농부는 이해하기 힘든 상황이다. 뜨거운 지면의 열기가 싫었는지 꽈리고추 줄기에 매달려 크고 있다. "또 있네, 철쭉에 매달려 다 익은 녀석까지". 트랙터가 와서 밭을 갈았다면 세상에 나와 주인에게 얼굴도 못 내밀고 사라졌을 아이들.
세상에 이런 일이
흥부의 '박'이 정말로 우리 집에 열렸다. 무엇인지 알 수 없는, 손바닥보다 큰 열매가 텃밭 바닥에 누워있다. 희고 고운 자태를 자랑하는 하얀 꽃도 여기저기 피어있다. 위치는 애플 수박을 심었던 곳인데 수박은 아니다. 또 텃밭 선배들에게 보여 주었지만 의견이 다양하다. 동과, 울 외, 박.
AI에게 물었다. "이 꽃이 무엇이니?" '박'이라 한다. 어린 시절 초가집 지붕에 둥그렇게 열려있거나, 일부분이 오목하게 들어간 조롱박이 매달려있는 것을 보았지만 2026년에 심지도 않은 박이 우리 집 텃밭에 열리다니, 믿을 수 없는 일이다. 애플 수박 수확을 마치고 수박 줄기를 걷어내지 못한 곳에서 박이 열렸다. 세상에 이런 일이.
지난 5월 애플 수박 모종을 심고 키우던 중, 하나의 몸통에서 서로 다른 두 개의 잎이 열렸다. 작년에 수박을 심었으니 하나는 수박 잎이 확실한데 또 다른 것은 아무리 보아도 호박 잎 같았다. 줄기가 서로 엉켜있나 싶어 살펴보았지만, 분명히 한 몸이다. 무엇이 잘못되었는지 사진을 찍어 동네 텃밭 농사 선배들에게 물었다. '걱정할 것 없다, 모종 만들 때 '박'이랑 접합 한 것 같다, 그냥 잘라내면 된다'. 이런 의견을 듣고 수박이 목적이니 호박 같은 줄기는 잘라내고 까맣게 잊고 있었다.
맛있는 애플 수박을 먹고 가을 농사를 위해 텃밭을 정리하다 수박 줄기는 말라서 존재감이 없는데 그때 보았던 잎이 무성하게 자랐다. 그런데 잎만 무성한 게 아니다. 처음 보는 열매가 열려있다. 내 눈을 의심할 정도다. 심지어 쌍둥이도 있다.
박은 모양, 크기, 용도에 따라 식용 박과 공예용 박으로 구분할 수 있다. 식용은 박 된장국이나 나물, 박고지 볶음, 속을 파내고 고기를 채워 만드는 박 속 찜 요리로 이용된다. 조상들은 박을 풍요와 복의 상징으로 여겨 집 장식이나 제기(祭器)로 사용했는데 플라스틱 용품이 보급되기 전 박 바가지는 가정의 필수품이었다. 박 바가지 만드는 방법은 박을 반으로 잘라 속을 파내고 끓는 물에 삶은 후 그늘에서 말리면 된다.
바가지에 곡식을 담아 보관하고, 쌀을 씻고, 물통에서 물을 떠 마시기도 했다. 물에 젖은 바가지를 말리기 위해 가마솥 손잡이에 엎어져 있던, 갈색의 반들반들한 바가지가 있었다. 학교운동회 하면서 박 터트리기를 하면 반짝반짝 빛나는 형형색색의 종이들이 쏟아져 나와 모두가 즐거웠다. 마치 흥부의 박 속에서 나오는 금, 은 덩어리처럼.
뜻밖에 찾아온 '박'으로 인해 즐거운 추억이 되살아났고, 가을이 더욱 풍성해질 것 같다. 추석에는 박으로 전을 부쳐보자. 박 바가지도 만들어 플리스틱 용기 사용도 줄여야겠다. 빙하가 녹아내려 많은 사람의 목숨을 앗아가 가슴 아픈 요즈음 힘들어하는 지구도 좋아할 것 같다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그에도 실립니다.