104일 만에 일부 인정한 부 경장... 풀리지 않는 '왜'

큰사진보기 ▲8월 24일 오후 부경장이 제주지방법원에서 빠져나오는 모습. ⓒ 제주의소리 관련사진보기

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'제주 실종사건 허위종결' 부 경장 행적 핵심 타임라인

- 5월 15일 오후 6시43분

30대 여성 A씨 남자친구가 112로 실종 신고.



- 5월 15일 오후 7시8분~8시55분

부 경장, A씨 위치정보를 7차례 조회. 위치정보는 한림항 인근 기지국으로 계속 고정돼 있었음.



- 5월 15일 오후 9시16분께

부 경장, 실제로는 A씨와 연락이 닿지 않았음에도 "A씨와 연락이 닿았다"며 사건 종결.



- 7월 2일 오후 6시2분 ~ 11시38분

60대 남성 B씨의 아내가 실종 신고. 부 경장은 이날 밤 "B씨와 연락이 닿았으며 위치를 알리기 싫어한다"는 취지로 또다시 사건 종결.



- 7월 17일

A씨 남자친구가 한림파출소를 찾아 재신고를 시도했지만, 부 경장이 남긴 기존 종결 기록을 근거로 신고가 접수되지 않음.



- 7월 19일 오후 5시 12분

A씨 사촌동생의 재신고를 계기로 경찰이 부 경장의 허위 종결 가능성을 파악, A씨 수색 시작.



- 7월 20일 오후 5시 16분 ~ 7월 21일 오후 2시20분

부 경장, A씨의 위치정보를 다시 4차례 조회. 당시 A씨 휴대전화는 이미 전원이 꺼져 있어 위치 측위에는 실패.



- 7월 22일

부 경장, 같은 제주서부경찰서 여자화장실에 침입했다가 여경에게 적발돼 입건. 이 사건을 계기로 업무 배제됨.



- 7월 27일·8월 6일

B씨 가족이 잇따라 제주서부경찰서를 찾아 실종 상담. 부 경장이 종결했던 B씨 사건에 대한 가족의 문제 제기가 계속됨.



- 8월 7일·10일 낮

경찰, 부 경장의 휴대전화와 실종수사팀 공용 휴대전화, 사무실 전화 등의 통화내역을 확인한 결과 A씨와 통화한 기록은 없는 것으로 확인.



- 8월 11일

부 경장, 여자화장실 침입 사건과 관련해 직위해제. A씨 실종사건 처리와 관련해서도 직무유기 혐의로 수사의뢰.



- 8월 14일

부 경장, A씨 실종사건 직무유기 혐의로 입건.



- 8월 21일 오후 3시 52분

B씨 가족이 A씨 실종사건 언론보도를 접한 뒤 네 번째로 경찰서를 방문, B씨 휴대전화 위치를 다시 확인해달라고 요구.



- 8월 22일

부 경장이 "연락이 닿았다"고 종결했던 B씨가 제주시 구좌읍에서 숨진 채 발견.



- 8월 24일 ~ 25일

부 경장에 대해 직무유기·공전자기록 위작 및 행사 등 혐의로 구속영장이 신청됐고, 체포적부심 인용에 따라 한 차례 석방된 뒤 25일 오후 구속.



- 8월 27일

부 경장, 경찰 조사에서 혐의 일부 인정.

덧붙이는 글 | 제주의소리에도 실렸습니다.

제주에서 30대 여성 A씨에 대한 첫 실종 신고가 접수된 지 104일. 실종사건을 허위로 종결한 혐의를 줄곧 부인해온 제주서부경찰서 소속 부 모 경장(34)이 경찰 조사에서 혐의 일부를 인정하기 시작했다.경찰이 통화내역 등 각종 증거자료를 제시하자 지난 27일 밤 조사에서 기존 입장을 일부 바꾼 것이다.하지만 왜 실제 통화하지 않은 실종자와 연락이 닿았다고 보고했는지, 사건을 종결한 뒤 관련 기록까지 삭제한 이유는 무엇인지 등 의문은 여전히 풀리지 않고 있다.A씨에 대한 최초 실종 신고는 지난 5월15일 오후 6시43분께 접수됐다.사건을 맡은 부경장은 신고 접수 약 25분 뒤인 오후 7시8분부터 8시55분까지 약 1시간50분 동안 A씨의 휴대전화 위치정보를 모두 7차례 조회했다. 위치정보는 제주시 한림항 인근 기지국에서 계속 확인됐다.그러나 부경장은 마지막 위치정보 조회 약 20분 뒤인 오후 9시16분께 "A씨와 연락이 닿았다"는 취지로 보고하고 사건을 종결했다. 이어 실종자 프로파일링 시스템에서 A씨 사건을 해제하면서 '교통사고 사상자'에 해당하는 사유를 입력해 관련 기록까지 삭제했다.이후 경찰이 부경장의 휴대전화와 실종수사팀 공용 휴대전화, 사무실 전화 등의 통화내역을 확인했지만 A씨와 실제 통화한 기록은 없었다.두 달여 뒤인 7월19일 A씨 사촌동생의 재신고를 계기로 기존 사건의 허위 종결 가능성이 드러났다. 그런데 부경장은 이튿날부터 다시 A씨의 위치정보를 확인하기 시작했다.부경장은 7월20일부터 이튿날까지 A씨의 휴대전화 위치정보를 모두 4차례 조회했다. 당시 A씨 휴대전화는 이미 두 달 전부터 전원이 꺼진 상태여서 위치정보는 확인되지 않았다.부경장은 업무에서 배제되기 전까지 재신고 이후 진행된 A씨 수색에도 직접 투입됐던 것으로 확인됐다.수사가 확대되면서 부경장이 또 다른 실종사건도 비슷한 방식으로 종결한 사실이 드러났다. 지난 7월2일 실종 신고가 접수된 60대 남성 B씨와 실제 연락하지 않았음에도 "연락이 닿았다"는 취지로 사건을 종결한 혐의다.B씨는 지난 22일 제주시 구좌읍에서, A씨는 이틀 뒤인 24일 제주시 한림읍에서 각각 숨진 채 발견됐다.부경장은 직무유기와 공전자기록 위작 및 행사 등의 혐의로 지난 25일 구속됐다.이후에도 관련 혐의를 부인해왔지만, 지난 27일 밤 경찰이 통화내역 등 각종 증거자료를 제시하자 "실종자와 통화한 적이 없다"고 일부 인정하기 시작한 것으로 전해졌다.A씨에 대한 최초 실종 신고 104일 만에 일부 혐의를 시인했지만 '왜'에 대한 답은 아직 나오지 않았다.A씨의 위치정보를 7차례나 확인하고도 연락이 닿았다고 보고한 이유, 사건 기록까지 삭제한 이유, 허위 종결 가능성이 드러난 직후 이미 전원이 꺼진 휴대전화의 위치정보를 다시 조회한 이유 등이다.경찰은 부경장을 상대로 구체적인 범행 경위와 동기 등을 조사하고 있다.