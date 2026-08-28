김종민 의원 "행정수도는 국가 대전환 사업... 총리실 전담기구 필요"

큰사진보기 ▲지난 8월 13일 열린 행정수도특별법 연내 제정을 위한 범국민대책위원회 출정식에서 발언하고 있는 김종민 국회의원 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲행정수도특별법 연내 제정을 위한 범국민결의대회 홍보 웹자보 ⓒ 범국민대책위 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

행정수도 세종 완성을 위한 범국민적 움직임이 이어지는 가운데, 김종민 국회의원(세종갑)이 행정수도 추진을 총괄할 범정부 전담기구 설치와 행정수도특별법의 연내 제정을 촉구했다.김 의원은 28일 자신의 SNS를 통해 행정수도를 "전국이 고루 잘 사는 전국동시발전사업이자 국가균형발전사업"으로 규정하고, 세종을 단순한 행정기관 이전 도시가 아닌 대한민국을 대표하는 국제도시로 만들어야 한다고 강조했다.김 의원은 미국 워싱턴DC를 사례로 들며 "1790년 워싱턴DC를 수도로 정한 뒤 110년이 지난 1901년 '맥밀란 계획'을 세우고 '세계 수도'라는 비전을 내걸었다"며 "행정수도 세종도 그렇게 가야 한다"고 밝혔다.이어 대통령과 국회의 이전에 대비해 국방·외교 시설과 의료 인프라 등을 갖추는 한편, K-컬처와 문화관광, 고등교육 등 국제도시로서 필요한 콘텐츠도 함께 구축해야 한다고 주장했다.김 의원은 "행정수도는 단순히 행정기관이 모인 계획도시가 아니라 대한민국을 대표하는 도시, 세계와 마주하는 국제도시여야 한다"며 "그런 도시는 건설과 토목만으로 만들어지지 않는다"고 지적했다.그러면서 현재의 국토교통부 중심 추진체계만으로는 행정수도 완성에 필요한 다양한 분야의 정책을 종합적으로 추진하기 어렵다고 진단했다.김 의원은 "도로와 철도, 청사와 주택 같은 보이는 인프라는 국토부가 하면 된다"며 "더 중요한 것은 그 도시를 채울 콘텐츠와 소프트웨어, 도시의 브랜드처럼 보이지 않는 인프라"라고 밝혔다.이어 "이걸 하려면 여러 부처가 함께 만들어야 하고 총리실이 주관해야 한다"며 "그래야 속도가 나고 제대로 추진할 수 있다"고 강조했다.또 "추진기구에는 실질적인 사업 집행을 담당할 사무기구와 인력 배치가 필수"라며 "행복청을 총리실 소속으로 옮기는 방안도 적극 검토해봐야 한다"고 제안했다.김 의원은 "행정수도특별법을 연내 통과시키고 총리실 소속으로 행정수도 추진 전담기구를 두는 게 핵심"이라며 "행정수도특별법과 행정수도 추진 전담기구는 이번 정기국회에서 다뤄야 할 핵심 국가과제"라고 강조했다.한편, 행정수도특별법 제정을 위한 범국민대책위원회는 오는 31일 오전 11시 국회 본관 앞에서 '행정수도특별법 연내 제정을 위한 국민 결의대회'를 개최한다. 이번 결의대회는 범국민대책위원회와 세종시, 강준현·김종민 국회의원이 공동 주최하며, 충청권 시·도지사와 국회의원, 전국 지방의회 및 시민사회단체 등 1천여 명이 참여해 행정수도특별법의 연내 제정을 촉구할 예정이다.