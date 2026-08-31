AI 시대를 살아가는 8년차 일본어 번역가의 고민

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큰사진보기 ▲번역가 작업 공간번역가의 작업 풍경. 번역이 필요한 곳은 있습니다. ⓒ 김연경 관련사진보기

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큰사진보기 ▲오만과 편견오만과 편견을 보며 저의 오만과 편견을 살펴봅니다. ⓒ 김연경 관련사진보기

'AI가 번역가를 이길 수 없다'고 하는 건 오만과 편견일까? 8년 차 프리랜서 일본어 번역가인 내가 품어 온 의문이다.번역을 처음 시작했을 때와 지금의 번역 업계 분위기는 상당히 다르다. 나 때의 이야기를 해 보면, 예전에는 우스꽝스럽게 기계 번역한 문장을 보고 웃은 적이 많았다. 관광객이 많은 일본이기에 관광 번역에서 특히 많이 보았다. 현지 술집의 "필요한 만큼 가져가세요(ご自由にお取りください。)"라는 문장을 "자유롭게 취해 주세요"처럼 직역하는 식이었다.웃음이 아닌 도움을 주기 위해 전문 번역가가 필요했는데, AI 시대에 접어들어 AI 번역 실력이 좋아진 후로는 적어도 내가 받는 관광 번역 일감은 현저히 줄었다. 오히려 코로나19가 전 세계를 뒤덮으면서 거리 두기로 집에서 게임을 하는 사람이 늘었고, 이 시기와 맞물려 내가 자주 작업하는 분야도 관광에서 게임으로 바뀌었다.AI 번역 실력이 늘었지만 부족한 분야가 있고, 인간은 AI에 명령해서 답을 얻을 수 있는 위치에 있으므로 아직은 우위에 있다는 자존심을 버리지 않아도 된다. 실제로 실무 번역 대부분의 시작과 끝은 인간의 손을 거쳐야 한다.AI에 일본어 단어를 입력하면 예문과 추가 의견까지 제공해 줘서 일본어를 공부하는 용도로는 좋았다. 그러나 공부와 돈을 버는 영역은 요구되는 수준이 다르다. AI에 문장을 번역해 보라고 입력하면 외래어를 그대로 직역하거나 캐릭터의 성격과 말투를 부자연스럽게 번역할 때가 잦았다.AI가 번역한 문장을 인간이 수정하느라 씨름하는 것보다 백지 상태에서 인간이 번역하면 창조적인 문장이 나오기도 했다. AI는 인간이 내뱉은 어마어마한 데이터를 집어삼켰지만, 그래서인지 AI의 말에서는 어디선가 맛본 듯한 지겨운 맛이 났다.언젠가 들은 '고전에서 답을 찾아라'라는 말이 떠올랐다. 일차원적인 생각이지만, 고전 작품 <오만과 편견>에서 서로를 오해하는 사람들을 보면 첫 질문의 답을 찾을 수 있을 것 같았다.<오만과 편견> 속 남자 주인공 다아시는 초반에 엘리자베스를 그럭저럭 괜찮지만 아주 아름답지는 않다고 평한다. 무도회에서 다른 사람과 춤을 추려고 하지 않고 딱딱한 표정을 짓기도 했다. 자신이 부유하고 신분이 높아서 오만하고 고압적인 자세를 취한 것이다.여자 주인공 엘리자베스는 오만한 다아시의 모습에 재수 없고 무례한 사람이라는 편견을 가진다. 신분과 재산, 결혼이 인생을 좌우하는 시대의 흐름 속에서 두 사람은 좀처럼 오해를 풀지 못하고 엇갈린다.사실 다아시는 작품 초중반부터 엘리자베스에게 큰 매력을 느꼈는데, 신분 의식 때문에 그녀를 향한 관심을 숨기고 감정을 쉽게 받아들이지 못했다. 마침내 후반부에 엘리자베스가 다아시의 진심을 알게 되어 두 사람은 만난다. 엘리자베스와 다아시가 서로를 바라볼 때의 웃음은 비웃음이 아닌 비로소 받아들이는 미소였다.현대도 소설 <오만과 편견>과 크게 다르지 않다. 대통령부터 많은 사람이 AI를 외치는 시대의 흐름은 <오만과 편견> 속 신분과 제도처럼 개인이 바꿀 수 없다. 어쩔 수 없이 나 또한 필요한 자료를 AI를 통해 조사하거나 참고하며 AI에 물들어 갔다.AI도 한계가 있고 실수한다. 단, AI는 인간 친화적이다. 개인 맞춤 설정에 들어가면 말투, 수다스러운 정도를 조정할 수 있고 맞춤형 지침에 금칙어를 적으면 그 말의 사용을 삼갔다. 더 나아가 나와 AI의 대화 분위기가 좋을 때 금칙어를 센스 있게 끼워 넣으며 "이 말은 금칙어지만 이 상황엔 찰떡이지 않아?!(웃는 이모지)"라며 농담 섞인 말까지 해서 나를 웃게 했다.인간은 변덕스럽고 모순적인 존재지만 AI는 최대한 맞춰서 답한다. 사람의 한 마디에 천국과 지옥을 오갈 정도로 많은 감정이 내재해 있는 인간이, 역설적으로 감정을 표하지 않는 AI를 편하게 느끼는 이유도 그래서일 것이다.<오만과 편견> 영화에서 엘리자베스가 'Pride'라고 말할 때 자막에는 '오만'이 떴다. 'Pride'는 자존심, 긍지로도 번역할 수 있는 폭넓은 뜻을 지닌 단어다. 한국어 번역가는 그 시대에 'Pride'가 어떻게 쓰였는지, 다아시와 엘리자베스의 오해가 어떻게 풀렸는지 알아보고 고뇌한 후 'Pride'의 한국어 제목으로 '오만'을 선택했을 것이다. AI가 없는 시대였으니 '오만'이라는 번역어가 괜찮은지 동료와 의논했을지도 모른다.시간이 흐른 지금의 나는 AI에 'Pride'가 왜 오만으로 번역되었는지, 최적의 표현인지 질문해서 생각을 정리하는 데 도움을 받는다. 정보를 모으면 때때로 창조적인 번역어가 떠오르기도 한다. 인간의 끊임없는 질문에도 포기하지 않고 설명하는 AI는 적어도 내게 도움이 되는 도구로 존재했다.AI를 피할 수 없는 시대라면 공존하며 더 나은 결과물을 창출해야 한다. AI가 1차 번역한 자료를 번역가가 감수할 때도 있고, AI가 발견한 오류를 번역가가 재확인할 때도 있으며 조사에 시간이 많이 걸리는 자료는 AI가 요약해서 알려 줄 때도 있다. 미래의 번역가는 AI라는 밀려 들어온 파도를 받아들이는 수용성, 변화에 적응하는 유연함, 현 시대를 당당히 마주하는 대담함을 가지고 일해야 한다.이제 "AI가 번역가를 이길 수 없다고 하는 건 오만과 편견일까?"라는 첫 질문을 바꾸고 싶다. "번역가와 AI가 공존할 수 없다는 건 편견이 아닐까?"로.