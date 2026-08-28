이 대통령 "청년정책, 내 아들·딸 일이라 생각해야"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 '청년예산 언박싱 2027' 행사에서 발언하고 있다. 이번 행사는 내년도 정부 예산안 발표에 앞서 청년 예산과 주요 사업을 설명하기 위해 마련됐다. 2026.8.28 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 '청년예산 언박싱 2027'에서 참석자의 발표 후 박수치고 있다. 이번 행사는 내년도 정부 예산안 발표에 앞서 청년 예산과 주요 사업을 설명하기 위해 마련됐다. 2026.8.28 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 "정책 하나를 만들더라도 내 아들, 딸의 일이라 생각하고 수백 번 고민해야 한다"며 "청년들이 먼저 찾고 또 기꺼이 선택할 수 있는 '베스트 셀링' 정책을 만들어 주시기 바란다"고 당부했다.이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 '청년예산 언박싱(Unboxing) 2027' 행사에서 "청년들이 미래를 꿈꾸고 자신의 노력과 도전이 내일의 기회로 이어질 수 있도록 만들어 주어야 나라가, 또 공동체가 지속 가능하다"며 이러한 주문을 내놨다.이 대통령은 "청년들이 과거에는 가장 역동적인, 희망이 넘치는 활력 넘치는 계층이었는데 지금은 가장 기회도 적고 힘들고 괴로운, 그러나 또 잘 이해받지 못하는 진정한 의미의 취약세대가 됐다"고 진단했다.또한 "일자리를 구하고 내 집을 마련하고 자신의 삶을 계획하는 것조차 쉽지 않은 상황에서 미래에 대한 불안과 막막함을 이야기하는 청년들이 제 주변에도 아주 많다"면서 "그런 현실 앞에서 기성세대로서 더 큰 책임을 느낀다"고 말했다.이 대통령은 특히 "청년들에게 더 노력하라고 말하기 앞서서 노력한 만큼의 기회를 얻을 수 있는 사회를 만드는 것이 바로 국가의 책임"이라고 강조했다.이에 대해 이 대통령은 "가장 중요한 것이 경제적 기회다. (청년들이) 경제적으로 성공하는 것이 가장 중요한데 저는 지금 현 단계에서 우리 정부가 해야 될 가장 중요한 일이 '파이'를 키우는 일이라 생각한다. 그래서 성장에 주력하고 있다"고 설명했다.이어 "이 파이를 키우고 기회가 늘어나야 그 속에서 그 기회를 어떻게 합리적으로 공정하게 나눌까 고민하는 게 좀 더 실효적일 수 있다"며 "(경제 성장) 거기에 우리가 온 힘을 쏟아야 한다"고 했다.이 대통령은 "정부 정책이 청년들의 필요에 의해서 출발했는지 혹시 공급자인 정부의 편의대로 설계해온 것은 아니지 되돌아보고 과감히 고칠 것은 고쳐야 한다"고도 주문했다.이 대통령은 "우리 기업들이 세계 최고 수준의 제품을 만들어서 세계 시장을 선도하고 있는 것처럼 정부와 부처도 청년들이 가장 필요로 하는 세계 최고의 정책을 만들어야 한다"라며 이를 위해 젊은 공직자들의 역할이 매우 중요하다고 강조했다.아울러 "청년들의 목소리가 국가 정책의 변화로 이어질 수 있도록 국민주권정부가 청년들의 곁에서 끝까지 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.한편, 이날 행사는 내년도 예산안 발표에 앞서 청년 예산과 주요 사업들을 청년들에게 직접 설명하고 청년들의 의견을 듣기 위해 마련됐다.해당 행사에는 국무총리와 재정경제부, 기회예산처 등 관계부처 장관, 금융위원회 위원장 등을 비롯해 정부 부처별 청년보좌역과 청년자문단, 일자리·주거·복지 분야 전문가 등 60여 명이 참석했다.정부가 예산안 발표에 앞서 주요 예산과 사업들에 대한 대국민 설명에 나서는 것은 역대 처음이다.