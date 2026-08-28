박근혜로 시작, 박근혜로 끝난 국힘 연찬회... 다음은 이명박

전직 대통령 박근혜씨로 시작한 국민의힘 국회의원 연찬회가 박근혜씨로 끝났다.
정점식 국민의힘 원내대표의 직접 초청으로 14년 만에 당 연찬회를 찾은 박씨는 첫날 의원들의 기립박수를 받으며 등장해 "어려운 때일수록 지도부를 중심으로 일치단결해야 한다"고 주문했다(관련 기사: 기립박수 속 등장한 박근혜... "정권 찾아올 수 있다" https://omn.kr/2jkhp
).
이튿날 폐회식에서도 그의 이름은 다시 소환됐다. 장동혁 당 대표는 이번 연찬회에서 당이 고민한 내용을 "어제 박근혜 전 대통령께서 말씀하신 두 가지로 정리할 수 있을 것 같다"며 박씨가 강조한 '신뢰와 진정성', '국민의 삶'을 사실상 연찬회의 결론으로 가져갔다.
박씨의 등장을 '과거 퇴행'이라고 비판했던 더불어민주당을 향해서는 정 원내대표가 "부러우면 지는 것 아니겠나"라고 맞받았다. 국민의힘도 당 차원에서 박씨의 참석을 '전직 대통령의 통합 행보'로 규정하며 적극 엄호했다. 박씨를 통해 당내 '화합과 단결'을 강조한 원내지도부의 다음 행선지는 전직 대통령 이명박씨다.
"부러우면 지는 것"… 정점식 "민주당도 전직 대통령 부르면 되지 않나"
정점식 원내대표는 28일 오전 경기 고양시 소노캄 고양에서 연찬회를 마친 뒤 기자들과 간담회를 갖고 박씨 참석을 이번 연찬회의 주요 성과로 꼽았다.
그는 "이처럼 중차대한 정기국회를 앞두고 우리 109명 국회의원들은 이재명 정권에 맞선 단합과 화합의 원팀을 다짐하는 연찬회를 가졌다"라며 "특히 어제 박근혜 전 대통령께서 14년 만에 우리 당 연찬회에 참석해서 우리 모두 분열하지 말고 힘을 모아 국민의 신뢰를 회복할 것을 당부했다"라고 이야기했다.
이어 "우리 당은 대한민국 정통 보수 제1야당으로서 대한민국의 시스템을 파괴하고 해체하는 이재명 정권이 초래한 민생·안보 위기를 극복하겠다"며 "나라와 국민을 지키는 원팀으로 소아를 버리고 대의를 위해 단결하고 화합하겠다. 이것이 1박 2일 연찬회가 남긴 의미와 성과"라고 의미를 부여했다.
특히 민주당이 박씨 참석을 두고 '퇴행'이라고 비판한 데 대해서는 한층 날을 세웠다. "민주당에서 박 전 대통령의 연찬회 참석을 두고 자꾸 왜곡하고 폄훼하는 것도 모자라 과도한 막말을 쏟아내고 있다"라며 "남의 당 연찬회에 왜 그렇게 오지랖을 부리는지 이해가 되지를 않는다. 부러우면 지는 것 아니겠느냐"라고 꼬집은 것이다.
정 원내대표는 민주당의 최근 당내 갈등까지 끌어왔다. 그는 "언론 보도를 보니까 어제 민주당 연찬회에서는 당 대표께서 직전 당 대표의 생각을 공개적으로 비판하다가 전임 당 대표께서 SNS에 무례하다고 항의하는 것을 봤다"라며 "아직도 전당대회 후유증을 극복하지 못하고 당내 분열이 계속되다 보니까, 우리 당의 연찬회에 박 전 대통령이 와서 '원팀' 단합을 강조하는 것을 보니까 부러웠나 보다"라고도 재차 비꼬았다.
그러면서 "민주당에도 전직 대통령이 계시지 않느냐"라며 "우리 전직 대통령이 연찬회에 오신 것을 비판할 시간에 민주당 출신 전직 대통령을 민주당 연찬회에 부르면 되는 것 아니겠느냐"라고 되묻기도 했다.
정 원내대표는 "우리는 우리 당 어른에게 예우를 갖추기 위해 노력할 테니까 민주당은 민주당 전직 대통령에게 '문조털래유' 같은 멸칭보다는 당의 어른으로서 예우를 갖춰 달라"라며 "그게 여당다운 모습이고 우리 정치가 나아가야 할 방향"이라고 주장했다.
연찬회에 비당권파 의원 일부가 참석하지 않은 것을 두고는 "징계를 받으시고 아직까지 재심 기간이 남아 있기 때문에 참석해도 된다고 말씀드렸는데 참석하지 않은 것은 안타깝게 생각한다"라면서도 "해외에 계신 몇 분을 빼고 101명이 참석했다"라고 강조했다.
장동혁도 박근혜 메시지 '흡수'… "이번 연찬회 고민, 두 가지로 정리"
정 원내대표가 박씨를 직접 불러 연찬회 무대를 만들자, 장동혁 대표는 박씨가 던진 메시지를 적극적으로 끌어안으며 활용했다. 장 대표는 28일 폐회식 마무리 발언에서 "이번 연찬회에서 저희가 고민하고 담아내려고 했던 내용들을 정리한다면 어제 박근혜 전 대통령께서 말씀하신 두 가지로 정리할 수 있을 것 같다"라고 입을 열었다.
그는 "하나는 정당은, 정치는 국민들로부터 신뢰를 얻어야 한다는 것이고 그 신뢰를 얻는 방법은 진정성"이라며 "그리고 결국 국민의 삶을 더 잘 챙기는 정당을 만드는 것, 그것이 개혁과 혁신"이라고 주장했다.
이어 "이제 남은 것은 우리 각자의 역량을 최대한 모아서 오늘 저희가 국민들께 드린 약속을 지키고 그것을 결과로 만들어내는 것"이라며 "오늘이 시작이다. 함께 싸우자"라고 목소리를 높였다. 박씨가 전날 공개석상에서 "어려운 때일수록 지도부를 중심으로 일치단결해서 나아가야 한다"고 주문한 데 이어, 장 대표가 이튿날 그 발언을 연찬회의 핵심 메시지로 다시 꺼내든 셈이다.
장 대표는 전날 박씨와의 비공개 환담 내용도 직접 소개했다. 그는 박씨에게 지난 단식 당시 자신을 찾아온 데 대해 감사를 표하고, 지난 6·3 지방선거에서 전국을 돌며 지원 유세를 해준 데 대해서도 "그 덕분에 우리 국민의힘이 여당과 맞서 싸우고 이재명 정권과 맞서 싸울 수 있는 마지막 힘을 가지게 됐다"라고 말했다고 전했다.
박씨 역시 비공개 자리에서 당 지도부와 원내지도부의 협력을 긍정적으로 평가한 것으로 전해졌다. 장 대표에 따르면 박씨는 "지금 당 지도부와 원내지도부가 협력해서 당을 잘 이끌고 있는 것처럼 보인다"라는 취지로 말하면서, 당내에서 결이 다른 목소리가 나오는 것 역시 "좋은 결과를 얻기 위해 한 방향으로 가면서 다른 목소리를 내는 것"이라고 평가했다.
그러면서 "앞으로도 국민과 당원들, 원내 의원들이 걱정하지 않도록 당 지도부와 원내지도부가 지금처럼 더 단합된 모습을 보였으면 좋겠다"고 당부했다고 한다.
당 대표 퇴진 요구와 중앙윤리위원회의 비당권파 의원 징계 등으로 내홍이 계속되는 상황에서, 박씨의 메시지는 결과적으로 장동혁 지도부에도 힘을 실어주는 모양새가 됐다. 장 대표 역시 이를 연찬회가 끝날 때까지 반복해서 강조했다.
당도 "전직 대통령의 통합 행보"… 다음 예방은 이명박
국민의힘은 민주당의 공세에 당 차원의 공식 논평으로도 맞섰다. 박충권 수석대변인은 이날 '전직 대통령의 통합 행보마저 정쟁으로 물들이는 민주당의 졸렬함'이라는 제목의 논평에서 "더불어민주당이 박근혜 전 대통령을 향해 또다시 저열한 음해와 정치 공세를 퍼부었다"고 반발했다.
박 수석대변인은 "국정운영을 책임져야 할 집권여당이 야당의 국민통합, 그리고 민생 회복을 위한 행보를 두고 '모욕'이니 '퇴행'이니 운운하는 것은 거대 여당의 편협한 정치적 식견과 졸렬함을 스스로 드러낸 것에 불과하다"고 주장했다.
이어 "민주당은 더 이상 소모적인 네거티브와 전직 대통령에 대한 폄훼를 중단하라"며 "집권여당다운 품격과 절제를 되찾고 책임감 있는 자세로 국민의 삶을 먼저 챙기는 정치 본연의 자리로 돌아오기를 바란다"고 했다.
국민의힘 의원들은 이날 '오늘을 딛고, 내일을 여는 약속'이라는 제목의 결의문도 채택했다. 이들은 이재명 정권이 "법치주의를 파괴했고, 균형을 잃은 부동산·주식·반도체 등의 정책과 묻지마식 안보·치안 해체로 대한민국을 심각한 위기에 빠뜨렸다"고 주장했다.
그러면서 ▲자유민주주의 헌정질서 수호 ▲국방·치안 강화 ▲규제·세금 부담 완화와 주거 사다리 복원 ▲청년 일자리·자산 형성 기회 확대 등을 약속했다. 박씨가 연찬회 첫날 강조한 '단합'과 '민생'을 당 차원의 결의로 이어간 셈이다.
당내에서는 박씨의 참석에 고무된 반응도 나왔다. 김민전 의원은 이날 자신의 페이스북에 "어제 박근혜 대통령님의 말씀은 감사와 감동 그 자체였다"며 "윤석열 대통령님도 어서 다시 뵙길 간절히 바라게 된다"고 적었다. 공교롭게도 이주희 민주당 원내대변인은 전날 박씨의 연찬회 참석을 비판하면서 "그럼 다음 차례는 윤석열 전 대통령입니까"라고 물은 바 있다.
국민의힘 지도부가 실제 다음으로 만날 전직 대통령은 이명박씨다. 정점식 원내대표는 오는 31일 오후 2시 30분 이씨를 예방한다. 국민의힘 원내대표실은 정 원내대표가 6월 원내대표 선출 이후 처음 인사차 이씨를 찾는 것이라고 설명하면서, "지난 6·3 지방선거에서 이명박 전 대통령이 국민의힘을 헌신적으로 지원한 데 대해 당 소속 국회의원들을 대표해 감사의 뜻을 전하고, 당의 화합과 단결을 도모하기 위한 것"이라고 예방 취지를 밝혔다.