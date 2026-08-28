하후상박이라는 정부,'박'은 확실한데 '후'는 어디 있나

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김호태씨는 여든셋이다. 서울역 쪽방에서 혼자 산다. 기초생활수급자다.김씨는 기초연금을 받는다. 그러나 기초연금을 받은 만큼 살림살이가 나아지지 않는다. 기초연금이 소득으로 잡혀 생계급여가 깎이기 때문이다. 한쪽 주머니에 돈을 넣어주고 다른 쪽 주머니에서 빼간다.사람들은 이것을 '줬다 뺏는 기초연금'이라고 부른다. 며칠 전 국회 앞 기자회견장에서 차재설씨를 만났다.차씨도 동자동 쪽방에 살며 생계급여를 받는 당사자다. 그는 기초연금을 받아도 그만큼 생계급여가 줄어드는 현실을 말했다. 그 이야기를 들으며 김호태씨를 떠올렸다. 두 사람의 통장에서 같은 일이 벌어진다.두 사람만의 일도 아니다. 김선민 의원실이 보건복지부에서 제출받은 자료에 따르면 지난해 생계급여와 기초연금을 함께 받은 노인은 78만3222명이었다. 이 가운데 생계급여가 감액된 노인은 78만1561명이다. 99.8%다.평균 감액액은 한 달 33만2610원이었다. 100명 가운데 거의 100명에게 같은 일이 일어난다. 이 정도면 개인의 불운도, 행정착오도 아니다. 제도가 그렇게 만들었다.정부는 지금 기초연금을 '하후상박' 방식으로 개편하려 한다. 가난한 노인에게는 더 주고, 상대적으로 형편이 나은 노인에게는 덜 주겠다는 것이다. 방향은 맞다. 재정이 한정돼 있다면 더 어려운 사람에게 더 많이 돌아가는 것이 좋다. 문제는 실제 개편안을 뜯어보면 '상박'은 비교적 분명한데 '하후'는 생각보다 얇다는 데 있다.먼저 '박'을 보자. 현재 기초연금은 65세 이상 노인 가운데 소득과 재산이 상대적으로 적은 70%가 받을 수 있도록 선정기준액을 정한다.정부가 검토하는 안은 이를 기준중위소득과 연동하는 방식으로 바꾸는 것이다. 2027년에는 그해 기준중위소득의 90%, 이후 단계적으로 낮춰 2030년에는 그해 기준중위소득의 80%를 선정기준으로 한다.숫자를 혼동해서는 안 된다. 하위 70%'의 70은 사람의 비율이다. 기준중위소득 80%'의 80은 소득기준선이다. 70이 80으로 올라가는 것이 아니다. 기준중위소득 80%가 노인 하위 80%라는 뜻도 아니다.2030년 기준중위소득이 얼마인지는 지금 알 수 없다. 기준중위소득은 국민의 소득 변화 등을 반영해 매년 새로 결정된다. 정부가 지금 바꾸려는 것은 금액이 아니라 원칙이다.지금까지는 국가가 노인 가운데 70%가 기초연금을 받을 수 있도록 선정기준액을 정했다. 새 방식에서는 이 70%라는 약속이 사라진다. 그렇다면 실제 '박'의 규모는 어느 정도인가.현재 노인의 소득분포에 기준중위소득 80%라는 기준을 단순 적용해보면 기초연금 수급범위가 약 63% 수준이 된다는 추산이 나온다. 현재 70%와 비교하면 약 7%포인트 차이다.이것이 2030년에 실제로 노인의 63%만 기초연금을 받게 된다는 뜻은 아니다. 2030년 기준중위소득도 달라지고, 그때 노인들의 국민연금과 근로소득, 재산 등 소득분포도 달라진다. 63%는 어디까지나 현재의 소득분포에 새로운 기준을 단순 적용해본 추산이다.중요한 사실은 지금까지 국가가 책임지던 '노인 70%에게 지급한다'는 원칙을 없애려 한다는 것이다. 현재의 소득분포를 기준으로 단순 계산하면 그 차이가 약 7%포인트에 이를 수 있다는 추산이다.정부는 밝혀야 한다. 새로운 기준을 적용하면 기초연금을 받는 노인이 몇 명 줄어들 것으로 예상하는가. 그 결과 절약되는 재정은 얼마인가.'박'의 규모를 밝히지 않고 하후상박이라고 말할 수는 없다.이번에는 '후'를 보자. 정부가 검토하는 안에 따르면 가장 소득이 낮은 노인의 기초연금을 2027년 38만원, 2028년 40만원까지 올리는 방안이 논의되고 있다. 올해 기초연금 기준연금액은 월 34만9700원이다. 겉으로 보면 2028년까지 약 5만원 오른다.기초연금은 지금도 물가상승률을 반영해 매년 오른다. 앞으로 물가가 연 3% 오른다고 가정하면 제도를 바꾸지 않더라도 2028년 기초연금은 약 37만원이 된다. 정부 개편으로 새롭게 더해지는 효과는 약 3만원 정도다.물론 이것은 앞으로 물가가 연 3% 오른다고 가정했을 때의 계산이다.받는 사람의 범위를 줄이는 '박'은 분명한데, 가장 가난한 노인에게 더 준다는 '후'는 과연 얼마나 두꺼운가.3만원은 작은 돈이 아니다. 서울역 쪽방에 사는 김호태씨에게 3만원은 정책자료 속 작은 숫자가 아니다. 며칠치 식비가 될 수 있고 생활에 필요한 물건을 살 수 있는 돈이다.정부가 '하후상박'이라는 이름을 붙이려면 단순히 40만원이라는 숫자만 보여줘서는 안 된다. 기존 제도로도 오를 금액을 제외하고 실제로 얼마를 더 주는지를 보여줘야 한다.받는 사람을 줄이는 '박'은 비교적 분명하다. 가난한 사람에게 더 준다는 '후'는 불확실하거나 너무 얇다.가장 가난한 사람에게는 그 얇은 '후'조차 사라질 수 있다. 김호태씨 같은 생계급여 수급노인들이다. 현행 생계급여는 국가가 정한 최저보장 수준에서 가구의 소득인정액을 뺀 부족분을 지급한다.기초연금도 소득으로 잡힌다. 기초연금이 늘어나면 그만큼 생계급여가 줄어드는 구조다.정부가 기초연금을 35만원에서 40만원으로 올렸다고 해보자. 정부 통계에는 '기초연금 40만원 지급'이라고 기록된다. 그 증가분만큼 생계급여가 줄어들면 김호태씨가 한 달 동안 실제로 사용할 수 있는 돈은 늘지 않는다.이것이 '줬다 뺏는 기초연금'의 본질이다.정부가 말하는 하후상박에는 세 단계의 문제가 있다. 첫째, 받는 사람을 줄이는 '박'은 비교적 분명하다. 현재 소득분포에 새 기준을 단순 적용하면 70%에서 약 63%, 약 7%포인트 차이가 난다는 추산까지 나온다.둘째, 가장 가난한 노인에게 더 준다는 '후'는 생각보다 얇다. 2028년 40만원이라고 하지만 물가연동으로 자연스럽게 오르는 금액을 감안하면 개편으로 추가되는 효과는 약 3만원이라는 계산이 나온다.셋째, 가장 가난한 생계급여 수급노인에게는 그 3만원마저 실제 소득 증가로 이어지지 않을 수 있다. 기초연금이 오르면 생계급여가 줄기 때문이다. '박'은 숫자로 보인다. '후'는 얇다. 맨 아래에 내려가면 그 얇은 '후'마저 사라진다. 이것을 하후상박이라고 부를 수 있는가.정부도 할 말은 있을 것이다. 노인은 늘어난다. 기초연금 지출도 늘어난다. 앞으로 국민연금을받는 노인도 많아질 것이다.노인의 경제상황이 좋아져도 언제까지 무조건 열 명 가운데 일곱 명에게 기초연금을 지급해야 하느냐는 질문도 할 수 있다. 형편이 나은 노인과 하루 생활비가 부족한 노인에게 같은 기초연금을 지급하는 것이 정의로운지도 논의해야 한다. 재정의 지속가능성도 생각해야 한다.그러하기에 정부는 숫자를 더 투명하게 보여줘야 한다. 새 기준을 적용하면 수급자가 얼마나 줄어들 것으로 예상하는가. 절약되는 재정은 얼마인가. 그 돈 가운데 얼마를 저소득 노인에게 더 지급하는가. 가장 가난한 노인의 실제 가처분소득은 얼마 늘어나는가. 이 네 숫자를 같이 보여줘야 한다. 그래야 국민이 이것이 진짜 하후상박인지, 아니면 지급대상을 줄이는 일을 하후상박이라는 말로 포장한 것인지 판단할 수 있다.하후상박에는 순서가 있다.아래를 두껍게 하겠다면 가장 아래부터 찾아야 한다. 국가가 이미 최저생활을 유지하기 어렵다고 판정해 생계급여를 지급하고 있는 노인보다 더 아래에 누가 있는가. 그 노인들에게 기초연금을 더 주면서 생계급여에서 다시 빼간다.가장 가난한 사람을 제자리에 세워두고 그보다 조금 위에 있는 사람에게 몇 만원을 더 주는 것을 하후상박이라고 부를 수는 없다.기초연금의 전부 또는 일정 부분을 생계급여 산정 때 소득에서 제외하는 방안을 검토할 수 있다.근로소득의 경우 30%를 소득인정액에서 제외 합니다. 기초연금 금액의 30%을 소득인정액에서 제외하는 것도 한 방안이다.복지개혁은 숫자를 숨기는 일이 아니라 숫자를 놓고 선택하는 일이다.정부는 예정했던 기초연금 개편안 설명을 미뤘다. 일부 내용이 아직 최종 결정되지 않았기 때문이다. 나는 오히려 잘됐다고 생각한다. 아직 고칠 시간이 있기 때문이다. 금액 몇 만원을 조정해서 다시 발표할 일이 아니다.정책의 순서를 바로잡아야 한다. 정부가 하후상박을 말하려면 답해야 한다. 누구를 얼마나 덜 줄 것인지만 보여주지 말고, 가장 가난한 노인의 한 달 생활비가 실제로 얼마 늘어나는지를 보여달라.'박'은 숫자로 분명한데 '후'는 구호로만 남아서는 안 된다.그리고 '줬다 뺏는 기초연금'을 고쳐야 한다. 기초연금을 올렸다면 그 돈이 가장 가난한 노인의 손에 실제로 남아야 한다.다시 김호태씨를 생각한다. 서울역 쪽방에서 혼자 사는 여든세 살 노인에게 기준중위소득 80%는 먼 말이다. 소득인정액도 먼 말이다. 하후상박이라는 네 글자도 알 필요가 없다.호태씨에게 필요한 질문은 하나다. 기초연금이 40만원으로 오른 뒤 내 한 달 생활비는 실제로 얼마 늘어나는가.정부가 답해야 할 질문도 그것이다. 받는 사람을 얼마나 줄이는지는 숫자로 보여주면서, 가장 가난한 사람에게 실제로 얼마가 더 남는지는 보여주지 않는다면 그것은 하후상박이 아니다.'박'은 확실한데 '후'는 얇다. 가장 아래에 있는 사람에게는 그 얇은 '후'마저 사라진다. 김호태씨의 지갑이 실제로 두꺼워질 때, 비로소 그것을 하후상박이라고 부를 수 있다.