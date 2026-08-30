오늘날, '사마천'이 주목받는 이유

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲사마천.불멸의 명저인 <사기>를 통해 권력자들이 가져야 할 본질적인 자세는 무엇인지를 규정했다. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

유명 지식인들과 정치인들의 입에서 수없이 많이 거론되는 인물이 있다. 바로 <사기>의 저자, '사마천'이다. 최근 유시민 작가는 한 유튜브 방송에 출연해 "사기열전에 사마천이 정치에 대해 정리해 놓은 것이 있다"라며 다섯 등급의 정치를 설명했다. 백성의 마음을 따라 다스리는 것, 이익으로 유도하는 것, 도덕으로 설교하는 것, 형벌로 겁주는 것, 백성과 다투는 것 등이다. 예전에는 본인의 저서인 <역사의 역사>에서 사마천을 핵심적으로 다뤘고, <사기>를 "인간 혁명의 보물 창고"라고 극찬하기도 했다.문재인 전 대통령도 사마천을 가까이했다. 과거 대선 출마 선언에서 '불비불명'(不飛不鳴)이라는 고사를 사용했다. 이 고사는 <사기>의 '골계열전'에 등장하는 초나라 장왕의 이야기와 연결된다. 장왕은 즉위 후 오랫동안 아무것도 하지 않는 것처럼 보였지만, 실제로는 정세를 관찰하고 때를 기다렸다. 문재인 전 대통령은 "3년 동안 날지도 울지도 않는 새. 그러나 그 새는 한번 날면 하늘 끝까지 날고, 한번 울면 천지를 뒤흔든다"라고 말했다. 그동안 정치와 거리를 두었지만, 이제 국민과 함께 "높이 날고 크게 울겠다"라고 선언했다.김대중 전 대통령도 사마천과 관련된 '이민위천'(以民爲天)을 중요시했다. 이것의 의미는 "백성을 하늘로 삼는다", 즉 백성을 가장 중요한 기준으로 삼는다는 말이다. <사기>에서 주된 민본적 표현으로 등장했고, 이후 중국 정치사상에서 폭넓게 사용된 개념이다. 또한 이석연 전 법제처장은 2025년 국민통합위원장 취임 당시 <사기>의 유명한 표현인 '마상득지 마상치지'(馬上得之 馬上治之)를 언급했다. 이는 말 위에서 천하를 얻었다고 해서 말 위에서 천하를 다스릴 수는 없다는 뜻이다. 이재명 정부가 민주당의 논리로 집권했더라도, 국정은 민주당의 집권 논리만으로 운영할 수 없다는 의미를 담았다.이처럼 사마천이란 인물과 그의 사상은, 유구한 세월이 흘러도 끊임없이 정치인들과 지식인들에 의해 소환되고 있다. 2000년 전에 존재했던 이 인물의 통찰이 시대를 초월해 적용된다는 방증이다. 기자는 사마천이 내세웠던 여러 가지 통찰 중에 특별히 눈에 띄는 부분이 있다. 바로 권력자들에게 추상과 같이 던지는 메시지다. 여기에는 권력자들이 가져야 할 본질적 자세가 무엇인지, 엄숙하게 명시하고 있다.먼저 사마천의 인물상과 불명의 명저인 <사기>에 대해 언급하지 않을 수 없다. 사마천을 단순히 <사기>를 집필한 역사학자로만 볼 수 없다. '권력 앞에서 인간이 어떻게 살아야 하는지'를 보여준 사람이다. 사마천은 한때 권력의 중심에 있었지만, 권력자에게 아첨하는 역사서를 쓰지 않았다. 오히려 권력의 흥망을 상세히 기록해 후대의 심판대에 올려놓았다.<사기>는 중국 최초의 본격적인 통사로 평가받는다. 약 2000년의 중국 역사를 다루면서 황제, 장군, 정치가뿐 아니라 상인, 자객, 도둑 등 다양한 인간 군상을 기록했다. 특히 인물 중심의 기전체 역사 서술을 확립했다는 점에서, 이후 중국 역사서에 심대한 영향을 미쳤다.이 책이 탄생하기까지 상당한 우여곡절이 있었다. 사마천은 '이릉 사건'으로 불충의 죄를 뒤집어쓰고 궁형(거세형)을 당했다. 이는 엄청난 치욕이었다. 사마천은 자결하는 게 명예로운 선택일 수도 있었다. 하지만 필생의 역작인 <사기>를 완성해야 했기에 죽지 않았다. 이것이 역사적 사명이라고 생각했다. 권력에 의해 신체가 훼손됐지만, 후대를 위한 기록 정신은 결코 포기하지 않았다.사마천은 <사기>를 통해 권력자들에게 다음과 같이 물었다. "지금 권력을 갖고 있는 당신은 역사에 어떻게 기록될 것인가?" 한마디로 현재보다 역사의 평가를 두려워하라는 것이다. 이는 현시대에도 적용되는 물음이다. 정치인들은 정해진 임기 동안 권력을 행사한다. 그러나 임기가 끝나면 그 권력은 사라진다. 대통령도, 장관도, 국회의원도 결국 역사 속의 한 인물이 된다. 이후에 남는 것은 그 사람이 무엇을 어떻게 했는지에 대한 역사적 기록이다.역사에서의 인간의 가치는 당대 지위와 반드시 일치하지 않는다. 당대에는 절대 권력을 갖고 있었던 사람이 후대에는 폭군으로 기록될 수 있다. 반대로 당대에는 별로 주목받지 못했던 사람이 후대에는 위대한 인물로 기록될 수 있다. 가령 수양은 쿠데타를 일으켜 권력을 찬탈한 뒤 강력한 왕권을 휘둘렀다. 당대에는 누구나 수양을 두려워했고 찬양하기 바빴다. 그랬던 수양은 오늘날에 조카를 죽인 잔혹하고 패륜적인 인물로 평가받는다. 이는 당대의 권력이 역사적 정당성을 보장하지 않는다는 것을 보여주는 대표적 사례다. 또한 사마천이 말한 대로 권력자들이 역사의 평가를 두려워해야 하는 이유다.<사기>에서 흥미로운 점은 승자만이 아닌 패자도 상세히 기록했다는 것이다. 대표적인 인물이 항우다. 사마천은 항우를 단순한 패자로 처리하지 않고, '항우본기'를 통해 큰 비중으로 의미 있게 다뤘다. 사마천에게 있어 역사는 승자들만의 기록이 아니었다. 패자들에게서 실패의 교훈을 찾는 작업이기도 했다.이의 일환으로 사마천은 실패의 일반적인 패턴을 반복적으로 보여줬다. 처음에는 훌륭했던 사람이 권력을 얻었다. 시간이 지나면서 주변 사람들의 말을 제대로 듣지 않았다. 아첨하는 사람만 곁에 두었다. 자신의 판단을 절대화했다. 고언이나 비판은 불충으로 생각했다. 그러다가 결국에는 몰락했다. 사마천은 권력자가 권력에 눈이 멀어 현실을 제대로 보지 못하게 되는 것이, 가장 큰 위험이자 실패의 근본 원인이라고 진단했다. 아울러 진정한 충성은 아첨이 아니라 고언을 할 줄 아는 것이라고 했다. 사마천은 이를 실천으로 보여줬다. 그는 한무제에게 잘 보이기 위해 이릉을 비난하지 않았다. 오히려 한무제가 듣기 싫어하는 말을 했다. 진정한 의미의 충신이었던 셈이다.'이릉 사건'으로 당대에 한무제는 사마천을 처벌할 수 있었다. 하지만 2000년이 지난 지금, 우리는 한무제보다 사마천을 더 많이 기억하고 더 많이 읽는다. 권력은 현재를 지배하지만, 기록은 미래를 지배한다. 이것이 역사라는 것이다. 현시대의 위정자들이 당대의 권력에만 집착할 게 아니라 "50년 뒤, 100년 뒤 역사가들은 나를 어떻게 평가할까?"라는 질문을 가슴에 새겨야 한다. 이는 사마천을 정치적으로 읽는 가장 중요한 방법이며, 오랜 세월이 흘러도 사마천이 주목받는 이유다.