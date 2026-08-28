김민석 "회의도 생중계하는데, 왜 실명공개 논쟁 안 하겠나"

김민석 더불어민주당 대표가 28일 "회의도 생중계하는데 왜 실명공개 논쟁을 안 하겠나"라며 "앞으로는 백주대낮에 투명하게 논쟁할 것"이라고 말했다.
전날 김 대표가 국회의원 워크숍 기조연설 중 정청래 전 대표를 거론하며 중도 확장 노선의 차이를 설명한 것을 두고 친청계에서 '경쟁자 실명 언급은 부적절하다'고 비판한 데 대한 반박으로 풀이된다(관련기사 : 김민석 '실명 거론' 워크숍 연설에, 정청래 "너무 무례"
https://omn.kr/2jkj8).
김 대표는 소셜미디어 X(구 트위터)에 글을 올려 "정책논쟁과 노선논쟁은 바람직한 것"이라며 "없는 것, 뒤에서 하는 것, 인신공격과 허위조작, 악마화가 진짜 문제"라고 지적했다.
이어 "국사를 다루면서 치열한 논쟁의 문제의식이 없으면 진짜 나태고 직무유기"라며 "내용 없는 당정 러브샷, 당내 러브샷의 결과는 윤석열 세력의 패망"이라고 했다.
"정치는 노선을 제기하고 선택받고 실행하고 평가받는 일의 연속"이라며 "지도력의 형성 과정"이라고도 설명했다.
김 대표는 "논쟁하지 않으면 노선논쟁 하라 하고, 노선논쟁 하면 충돌이라 비판하는 그때그때 달라요식 이중잣대는 불공정하다"라며 "치열한 당내 토론과 논쟁. 그 대표 정치가 김대중이고, 노무현이었고, 민주당의 역사 자체였다"고 강조했다.
최민희 "이견 아닌 이간으로 가는 보도, 단호히 대응"
한편, 이날 오전 최고위원회의에선 김 대표와 정 전 대표의 논쟁을 진화하려는 분위기가 연출되기도 했다. 당내 화합·단결을 위해 마련된 워크숍 도중 벌어진 두 사람의 충돌이 자칫 내부 분열로 확전되지 않도록 수습에 나선 것이다.
친청계인 최민희 수석최고위원은 "중도 확장에 동의한다. 민주당 중심을 단단히 하자는 데 아무도 이견이 없을 거라 생각한다"라며 "대통령께서도 민주당은 하나라고 강조하셨다. 그렇게 하겠다"라고 말했다.
"민생·실용·확장 노선이 우리 정부의 노선이고 이번에 선택된 당의 노선"이라며 중도 확장론을 펼친 김 대표와 함께 발맞추겠다는 뜻으로 해석된다.
최 최고위원은 "그런 과정에서 저희가 조금 실수할 수도 있고, 이견이 나올 수도 있다"라며 "그것을 이견이 아닌 이간으로까지 가는 보도가 있다면 단호히 대응할 것"이라고 강조했다.