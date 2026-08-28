"말하면 혼나겠지"라는 생각이 먼저 드는 아이들

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덧붙이는 글 | 감사합니다

가족 단체대화방에는 생활에 필요한 말이 자주 올라온다. "밥 먹었어?""학원 끝났어?""오늘 늦어.""집 도착하면 연락해." 답이 짧아도 별문제가 되지 않는다. 필요한 정보는 도착했기 때문이다. 이런 대화가 몇 년치 쌓이면 가족의 생활을 제법 상세하게 복원할 수도 있다. 언제 병원에 갔고 어디로 여행을 떠났으며, 몇 시에 집에 돌아왔는지 기록은 생각보다 오래 남는다.요즘에는 굳이 묻지 않아도 알 수 있는 것이 더 많다. 위치를 공유하면 아이가 학교에 있는지, 학원을 나왔는지, 집으로 오고 있는지 휴대전화로 확인할 수 있다. 메시지를 읽었는지 알 수 있고, 스마트폰 사용 시간이나 결제 내역을 확인하는 가정도 있다.그런데 화면에 나오지 않는 것들이 있다. 오늘 학교에서 누구와 다퉜는지, 요즘 무엇이 무서운지, 친구에게 어떤 말을 듣고도 아무렇지 않은 척했는지는 지도 위 점으로 알 수 없다.가까운 사람을 안다는 건 무엇일까. 이 질문을 독특한 방식으로 건드리는 영화가 아니시 샤간티 감독의 〈서치〉다.〈서치〉에서는 배우보다 컴퓨터 화면이 먼저 눈에 들어온다. 사진과 동영상이 저장되고 캘린더에 일정이 쌓이는 동안 어린 마고가 자란다. 가족의 시간도 함께 흐른다. 그러다 엄마 팸의 병원 일정이 들어온다. 치료가 길어지면서 예정은 바뀌고, 돌아오기를 기다리며 적어놓았던 일정은 결국 화면에서 사라진다. 사람의 죽음과 컴퓨터의 삭제 명령이 같은 화면에 놓인다. 일정은 지울 수 있지만 그날을 기다렸던 시간까지 없어지는 것은 아니다.팸이 세상을 떠난 뒤에도 아버지 데이비드와 딸 마고는 연락하며 지낸다. 둘 사이에는 좀처럼 꺼내지 못하는 이야기가 생긴다. 데이비드는 딸에게 메시지를 쓰다가 멈추고 지운다. 보통 영화라면 배우의 얼굴로 보여줬을 망설임을 〈서치〉는 화면 위 작은 커서로 보여준다.얼마 뒤 마고가 사라진다. 데이비드는 딸의 노트북을 열어 온라인에 남은 흔적을 뒤쫓는다. 사진과 메시지, 친구 관계를 하나씩 살펴볼수록 자신이 알던 딸과 다른 모습이 나타난다. 딸에 관한 정보는 늘어나는데 '나는 마고를 잘 안다'는 확신은 줄어든다. 데이비드는 딸이 사라진 뒤에야 노트북을 열었다. 지금의 부모에게는 자녀가 사라지기 전부터 확인할 수 있는 정보가 훨씬 많다.중학생 자녀가 밤늦게 학원을 마쳤다고 해보자. 친구와 편의점에 들러 음료수를 고르는데 휴대전화가 울린다. "너 지금 왜 거기 있어?" 부모는 위치를 확인했을 것이다. 밤 10시가 넘었는데 학원에서 나왔다는 아이가 집으로 오지 않는다. 전화를 했는데 받지 않는다. 평소 다니던 길과 다른 곳에 위치가 찍힌다. 이런 상황에서 위치 공유는 간섭 이전에 안전장치일 수 있다.그 걱정이 근거 없는 것만도 아니다. 2024년 여성가족부가 전국 초·중·고 청소년 1만 5053명을 조사한 결과, 최근 1년간 폭력 피해를 경험했다는 응답은 22.6%였다. 온라인 언어폭력 피해도 9.1%였다. 온라인 도박성 게임을 경험한 중·고등학생도 있었다. 부모가 아이의 위치뿐 아니라 어떤 앱을 쓰는지, 누구와 연락하는지, 어디에 돈을 쓰는지 궁금해지는 데는 이유가 있다.하지만 편의점에 서 있는 아이에게는 조금 다른 일이 벌어진다. 친구와 음료수를 사러 왔을 뿐이다. 그런데 부모의 메시지를 받은 순간, 누군가 자신의 위치를 언제든 볼 수 있다는 사실을 새삼 의식한다. 며칠 뒤 위치 공유가 꺼진다. "왜 위치 껐어?" "그냥." 부모에게 '그냥'은 석연치 않다. 학원을 빼먹었는지, 말하지 않은 곳에 갔는지 생각하게 된다. 아이에게는 설명할 사건이 없을 수도 있다. 친구와 편의점에 간 것까지 설명해야 하는 게 싫었거나, 어디에 있는지 언제든 확인할 수 있다는 사실이 불편했을 뿐이다.이때 한쪽만 틀렸다고 말하기는 어렵다. 연락이 끊긴 몇 시간 동안 실제 문제가 생길 가능성은 남아 있고, 중학생이나 고등학생에게도 부모에게 일일이 보고하지 않고 친구와 보내고 싶은 시간이 있다. 휴대전화 화면 하나에 안전과 사생활이 함께 들어온 셈이다.오랜만에 만난 친구가 달라졌다면 금방 알아차린다. 머리가 짧아졌거나 직장을 옮겼다는 이야기를 들으면 자연스럽게 묻게 된다. "요즘 어떻게 지내?" 매일 보는 가족에게는 오히려 이런 질문이 생략되곤 한다.어릴 때 말이 없던 자녀는 고등학생이 되어서도 집에서는 '말 없는 애'로 남기 쉽다. 초등학생 때 야무졌던 아이는 사정이 달라진 뒤에도 '알아서 잘하는 애'로 불린다. "엄마는 원래 걱정이 많아. "아빠는 원래 말이 없어." "얘는 원래 혼자서도 잘해." 가족끼리는 '원래'라는 말을 자주 쓴다. 하지만 열두 살 때 말이 없던 아이가 열일곱 살에도 같은 사람일 수는 없다. 교실에서 친한 친구와 온라인에서 가장 많이 이야기하는 사람이 다를 수 있다. 부모가 아는 SNS 계정과 친구끼리 쓰는 계정이 다를 수도 있다. 게임에서 만난 사람과 매일 이야기하면서 같은 반 친구보다 가까워지는 일도 생긴다. 그 모든 것을 부모에게 알려야 하는 것은 아니다.문제는 모른다는 사실보다 이미 알고 있다고 생각할 때 생긴다. 〈서치〉에서 데이비드가 뒤늦게 마주하는 것도 자신이 기억하는 마고와 지금의 마고 사이에 생긴 거리다. 딸에게 무관심해서만은 아니다. 어린 시절부터 너무 오래 보아왔기 때문에 새로 물어야 할 때도 이미 알고 있다고 생각했을 수 있다. 부모는 자녀가 말을 배우던 때부터 기억한다. 그 사이 자녀는 계속 달라졌다.〈서치 2〉에서는 방향이 뒤집힌다. 콜롬비아 여행 중 엄마 그레이스가 사라지고, 미국에 남은 딸 준이 디지털 흔적을 따라 엄마를 찾는다. 그 과정에서 준은 자신이 몰랐던 엄마의 과거와 마주한다. 자녀에게 부모는 처음부터 부모다. 그들에게도 지금의 자녀보다 어렸던 시절이 있었다는 사실은 알지만 평소에는 잘 생각하지 않는다.오래된 사진을 보다가 부모 옆에 모르는 사람이 서 있는 것을 발견할 때가 있다. "이 사람 누구야?" "옛날 친구." 대화는 거기서 끝나기 쉽다. 지금의 부모에게도 자녀가 모르는 생활이 있다. 회사에서 어떤 말을 들었는지, 돈 때문에 무엇을 걱정하는지, 밤늦도록 자녀에게 연락이 되지 않을 때 무슨 생각을 했는지는 가족 대화방에 잘 올라오지 않는다.밤 10시 20분. 학원이 끝날 시간이 지났는데 연락이 없다. 부모는 위치 앱을 한 번 열었다가 닫는다. 전화를 걸까 하다가 조금 더 기다린다. 또 전화하면 아이가 싫어할 것 같고, 그냥 기다리자니 혹시 무슨 일이 생겼나 싶다. 10분 뒤 다시 위치를 확인한다. 지하철역 근처에 점이 찍혀 있다. 전화를 건다. 받지 않는다. 한 번 더 건다. 아이에게 전화 두 통은 귀찮은 부재중 전화일 수 있다. 그 두 통을 건 사람에게는 다른 시간이 흘렀다. 가족은 서로를 오래 본다. 그래서 때로는 오래 보지 않은 사람보다 덜 묻는다.자녀에게 문제가 생겼다는 사실을 뒤늦게 알게 된 부모가 하는 말이 있다. "왜 진작 말하지 않았어?" 학교에서 괴롭힘을 당했을 때도, 돈 문제가 생겼을 때도, 온라인에서 누군가에게 협박을 받았을 때도 나올 수 있는 질문이다. 부모 입장에서는 이해하기 어렵다. 말했으면 더 일찍 도울 수 있었을 것이다.하지만 아이는 말하기 전에 그다음을 먼저 생각했을 수도 있다. "말하면 혼나겠지." 휴대전화를 빼앗길까 걱정했을 수도 있다. 부모가 곧바로 학교에 연락해 일이 커질까 두려웠을 수도 있다. 이미 몇 번 거짓말을 했다면 어디서부터 사실대로 말해야 할지 몰랐을지도 모른다.물론 모든 것을 부모에게 이야기할 필요는 없다. 친구 관계도, 좋아하는 사람도, 혼자 간직하고 싶은 생각도 있을 수 있다. 문제가 생겼을 때는 조금 다르다. 위치를 실시간으로 보고 있어도 아이가 "나 지금 문제가 생겼어"라고 말하지 못한다면 부모가 가진 정보에는 결정적인 빈칸이 생긴다. 결제 내역에서 평소와 다른 돈의 흐름을 발견할 수도 있고, 스마트폰 사용 시간에서 이상한 변화를 알아챌 수도 있다. 그러나 그런 흔적이 생기기 전에 아이의 머릿속에서는 이미 한 문장이 지나갔을지 모른다. "말하면 혼나겠지." 그다음 생각은 어떤 앱에도 표시되지 않는다.그렇다고 〈서치〉를 스마트폰과 SNS 때문에 가족이 멀어지는 이야기로만 읽기는 어렵다. 영화에서 기술은 사람을 찾는 수단이기도 하다. 데이비드는 노트북을 열었기 때문에 자신이 몰랐던 딸의 생활에 접근할 수 있었다. 〈서치 2〉의 준도 디지털 기술을 이용해 먼 나라에서 사라진 엄마의 흔적을 찾아간다. 실제 가족에게도 화면이 언제나 대화를 막는 것은 아니다. 얼굴을 보고 하기 어려운 이야기를 메시지로 보내는 사람도 있다. 직접 "미안해"라고 말하지 못하다가 문자를 쓰기도 한다. 가족 대화방에 올라온 오래된 사진 한 장 때문에 지나간 이야기가 시작되기도 한다.위치 정보 역시 필요할 때가 있다. 예전에는 아이가 학원에 도착했는지 알려면 전화를 걸거나 메시지를 보내야 했다. 이제는 지도 위 점 하나로 확인할 수 있다. 귀가가 늦는 날에는 그 점 하나가 부모의 걱정을 덜어준다. 실제 위험 상황이라면 더 직접적인 도움이 될 수도 있다.그러니 문제는 기술 자체가 아니다. 지도에서 아이를 찾은 뒤 그날의 아이까지 찾았다고 생각하는 순간 문제가 시작된다. 저녁이 되면 가족 대화방에 메시지가 올라온다. "오늘 늦어." 부모는 위치 앱을 열어본다. 작은 점 하나가 학원에서 지하철역으로, 지하철역에서 집 쪽으로 움직인다. 잠시 뒤 현관문이 열린다. "왔어?" "응." "밥은?" "먹었어." 아이는 신발을 벗고 자기 방으로 들어간다. 몇 시에 학원을 나왔는지 알았다. 어디에 들렀는지도 알았다. 언제 집에 도착했는지도 알았다. 그날 학교에서 무슨 일이 있었는지는 모른다.〈서치〉는 사라진 사람을 찾는 영화다. 영화를 다 보고 나면 사라지지 않은 사람들이 남는다. 매일 같은 집으로 돌아오고, 연락처에서 이름을 찾을 필요도 없고, 때로는 지도 위에서 위치까지 확인할 수 있는 사람들이다. 가족이라고 해서 서로의 모든 것을 알아야 하는 것은 아닐 것이다. 자녀에게도 부모에게 말하지 않을 시간이 필요하고, 부모에게도 자녀가 모르는 삶이 있다. 가까운 관계가 모든 빈칸을 없애야 유지되는 것은 아니다. 오히려 필요한 것은 빈칸이 생겼을 때 그것을 곧바로 의심으로 채우지 않는 일인지 모른다. "왜 거기 있었어?"보다 "오늘 무슨 일 있었어?" 라고 물을 수 있는 것. 그리고 문제가 생겼을 때 "말하면 혼나겠지." 다음에 "그래도 말해도 되겠다." 라는 생각이 이어질 수 있는 것.휴대전화는 위치를 알려준다. 결제 내역은 돈이 어디로 갔는지 보여준다. 가족 단톡방에는 몇 시에 들어오는지 기록된다. 그것들은 가족을 이해하는 데 필요한 정보다. 하지만 정보가 관계를 대신할 수는 없다. 오래 보았다는 것은 많은 시간을 알고 있다는 뜻이다. 지금의 그 사람까지 알고 있다는 뜻은 아니다. 가족 단톡방에는 아는 것이 계속 쌓인다. 모르는 것도 남는다. 어쩌면 가까운 사람을 안다는 것은 그 모르는 것을 모두 없애는 일이 아니라, 필요할 때 서로 물을 수 있는 관계를 남겨두는 일인지도 모른다.