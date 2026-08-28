부동산 민심이 정권의 운명을 좌우한다

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덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 김미남씨는 전 청와대 행정관·보건복지부 장관 정책보좌관입니다.

이재명 정부의 국정 지지율에 빨간불이 켜졌다. 취임 이후 높은 지지율을 보여온 긍정평가가 최근 가파르게 떨어지고 있다. 지난 24일 발표된 리얼미터 조사에서 이재명 대통령의 국정수행 긍정평가는 40.2%로 6주 연속 하락하며 취임 후 최저치를 기록했다. 반면 부정평가는 56.9%까지 올라 긍정평가를 16.7%포인트 앞섰다.물론 지지율 하락의 원인을 부동산 하나로만 설명할 수는 없다. 여야 갈등과 개헌 논란 등 여러 요인이 작용하고 있다. 그러나 최근 여론조사와 민심의 흐름을 보면 시급하게 풀어야 할 과제 가운데 하나가 부동산이라는 사실은 분명하다.지난 7월 30일 발표된 전국지표조사(NBS)에서 정부의 부동산 정책을 '잘못하고 있다'고 평가한 응답은 56%에 달했다. '잘하고 있다'는 응답은 33%에 불과했다. 심각한 것은 수도권이다. 서울의 부정평가는 60%, 인천·경기는 61%로 전국 평균보다 높았다. 서울 응답자의 51%는 향후 6개월 뒤 집값이 오를 것으로 전망했다.8월 들어서도 개선되지 않았다. 지난 13일 NBS 조사(엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치)에서도 정부의 부동산 정책에 대한 부정평가는 56%로 긍정평가 34%를 웃돌았다. 리얼미터 역시 8월 중순 이 대통령 지지율 하락의 배경으로 부동산 세제 개편을 둘러싼 혼선과 청년 주거 민심의 반발을 지목했다.이재명 정부가 주목해야 할 민심의 신호다.국민의 불만은 집값에만 있지 않다. 집값은 좀처럼 안정되지 않는데 세금과 금융 부담에 대한 걱정은 커지고 있다. 집을 가진 사람은 보유세와 세제 변화가 부담스럽고, 집이 없는 사람은 내 집 마련이 점점 어려워진다고 느낀다. 전·월세 세입자 역시 주거비 부담에서 자유롭지 않다.결국 '집값은 잡히지 않고 부담만 늘어나는 것 아니냐'는 불신이 확산되고 있다.문제는 수도권의 민심 흐름이다. 서울과 경기·인천에서 부동산 정책에 대한 불만이 누적되면 정부에 대한 신뢰 하락으로 이어질 수 있다. 특히 중산층과 청년층 등 핵심 유권자의 이탈로 이어진다면 국정 지지율의 하락세는 일시적 현상으로 끝나지 않을 수 있다.이미 그 조짐은 나타나고 있다. 8월 24일 리얼미터 조사에서 인천·경기 지역 대통령 지지율은 한 주 전보다 2.3%포인트 하락했다. 30대는 4.4%포인트, 50대는 4.7%포인트 떨어졌다. 수도권과 핵심 경제활동 인구의 정책 실망이 누적되고 있다는 점을 정부는 가볍게 넘겨서는 안 된다.이대로 가서는 안 된다. 지지율 하락을 일시적 조정이나 야당의 공세 탓으로 돌린다면 더 큰 위기를 맞을 수 있다. 특히 부동산 문제를 해결하지 못한 채 시간이 흐른다면 국정 지지율 반등과 국민의 신뢰 회복도 쉽지 않을 것이다.그렇다면 해법은 분명하다.첫째, 부동산 정책의 방향과 원칙을 분명히 해야 한다. 공급·세제·대출 규제가 서로 충돌하지 않도록 정책의 예측 가능성을 높여야 한다.둘째, 실질적인 주택 공급을 확대해야 한다. 구체적인 공급 로드맵을 제시해 재건축·재개발 등 도심 공급을 활성화해 국민이 체감하는 공급을 늘려야 한다.셋째, 실수요자 중심으로 정책을 재설계해야 한다. 청년·신혼부부와 서민·중산층의 내 집 마련을 지원하고, 1주택 실수요자에게 과도한 부담이 발생하지 않도록 해야 한다.넷째, 무엇보다 시장의 신뢰를 회복해야 한다. 규제만으로 집값을 잡으려 하기보다 공급·수요·세제·금융을 종합적으로 고려해 시장이 예측하고 믿을 수 있는 정책을 펴야 한다.지금 이재명 정부에 필요한 것은 국민의 불안과 요구를 정확히 읽고 체감할 수 있는 성과를 만드는 것이다. 그 출발점이 부동산과 민생이다.집값 안정과 주거 불안을 해소하고, 일관된 정책과 실질적인 공급 확대를 통해 국민에게 '내 집 마련의 희망'을 돌려줘야 한다. 이것이 정부에 대한 신뢰를 회복하는 방법이다.결국 정부의 미래를 결정하는 것은 숫자가 아니라 국민의 삶에서 만들어내는 변화다. 국민이 체감하는 성과를 만들어낼 때 이재명 정부는 성공한 정부로 평가받을 수 있을 것이다.