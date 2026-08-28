'해녀증' 이마에 붙인 미국인 "AI는 문어를 못 찾아요"

거상 김만덕은 조선왕조실록에도 이름이 오른 여성 리더입니다. 부모를 잃고 힘겹게 살았지만, 혼자 힘으로 사업에 뛰어들어 부를 쌓았고, 이를 가난한 사람들과 나눈 삶의 가치가 실록에도 남게 된 거죠. 그가 처했던 상황, 문제의식 그리고 걸어왔던 길은 지금과도 통합니다. 유리천장은 아직도 튼튼하니까요. '오늘의 김만덕 이야기'를 매주 전합니다.

[원더우먼]

큰사진보기 ▲첫 외국인 해녀 카일리 젠터씨 SNS. ⓒ 카일리 젠터씨 SNS 갈무리 관련사진보기

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"사람들은 '해녀들이 곧 사라질 거야'라고 하지만, 저는 '젊은 해녀들은 아직 여기 있다'고 생각합니다. 이것은 제 평생의 약속입니다. 저는 이 마을에 살고, 죽을 것입니다. 저에게 정말 큰 기회를 준 이 마을을 위해 최선을 다하고 싶습니다." (CNN 인터뷰 중)

"다른 해녀 시대가 시작되고 있습니다. AI(인공지능)가 문어를 찾을 수는 없잖아요." (8월 4일, TJB뉴스)

[여성경제]

큰사진보기 ▲2023년 7월 3일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2023 서울우먼업 페어에서 윤여순 전 LG아트센터 대표가 취업 특강을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"'일은 잘하지만 리더를 하기에는 어렵지 않을까?', '여성을 해외 지사장으로 보내는 것은 아니지' 등의 이야기를 하며 검증된 안전한 결정만 내리는 것이죠. 기회가 주어지지 않은 것인데 이는 결국 경험 부족이라는 평가를 받게 만듭니다. 또 9명의 남성과 1명의 여성이 있다고 할 때, 9명은 (정보를) 다 알고 있는데 여성은 모르는 경우가 있습니다. 남성들은 이미 흡연실에서, 회식을 하면서, 골프 회동을 하면서 다 이야기를 나눴기 때문이죠."

[여성정치]

큰사진보기 ▲더불어민주당 김민석 대표가 27일 인천 중구 인스파이어 리조트에서 열린 2026년 정기국회 대비 국회의원 워크숍에서 '민주의 황금시대'를 주제로 한 기조연설에서 민주당의 미래와 방향성에 대해 설명하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"여자는 투표권이 없는 것처럼 구네;; 민주당도 가시밭길로 가는구나..."(X, @gims********)

"민주당 진짜 정신을 못 차리네. 2030 남성에 주목하는 게 나쁜 건 아니겠지. 그런데 2030 여성이 실제로 지지하는 건 집토끼 취급하는 게 첫 번째 문제." (X, @psych**********)

"10년이 지나도록 관련 법이 통과 되지 않았다는 건, 여성은 표가 아니라고 생각하거나 여성을 이미 확보한 표라고 생각하는 것으로밖에 해석할 수 없다." (연대자 D)

[여성인권]

지난 4월, 카일리 젠터(36)씨는 해녀증을 손에 들고 냅다 이마에 붙인 후 절부터 했습니다. 자신의 SNS에 계정에 이 모습을 올린 젠터씨는 "2년 넘게 열심히 추운 날, 바람 부는 날, 맑은 날 상관없이 물질했어요. 진짜 해녀 될 수 없을 줄 알았는데 나는 진짜 정식으로 등록된 해녀입니다!"라며 "우리 마을 계장님, 해녀 회장님, 삼춘들(웃어른을 뜻하는 제주 방언, 기자 주) 덕분에 할 수 있었습니다. 영락리 사랑합니다!"라며 기쁨을 감추지 못했습니다.한국의 유일한 외국인 해녀, 젠터씨 이야기입니다. 미국 CNN은 지난 25일(현지 시각) 젠터씨와 제주 해녀의 삶을 함께 조명했는데요. 젠터씨는 제주 서쪽 끝 서귀포시 대정읍 영락리에서 '정식 해녀'로 활동하고 있습니다.미국 뉴욕주 출신인 그는 영어를 가르치는 일을 직업으로 삼으려 했고, 2012년 경상남도 진주에서 영어 교사가 되었습니다. 4년 후 다시 제주도로 터전을 옮겼는데요. 이후 2018년 해녀 학교에 입학했고, 2024년 1월부터 영락리 해녀들과 바다에 들어갈 수 있었습니다. 젠터씨는 CNN에 "제가 길을 닦을 줄은 몰랐어요"라며 "한국 시민이 아닌 사람으로서 이런 일을 하는 것은 큰 책임"이라고 말했습니다.영락리 해녀들은 카일리의 이름을 발음하기 어려워 '헤이' 혹은 '미국 아이'라고 불렀다고 하는데요. 그러나 매일 나타나며 진심을 보인 그녀를 점차 '킬라'라고 부르게 됐고, 결국 그녀 이름을 정확하게 부르게 됐다고 합니다. 영락리 해녀 회장 홍복녀씨는 젠터씨를 '딸'이라고 부를 정도로 각별한 사이가 됐다고 합니다."세 사람이 물에 들어갔다면 세 사람이 함께 물 밖으로 나와야 한다"는 해녀 공동체. 젠터씨는 홍 회장이 물질을 하던 중 소라가 가득 담긴 그물을 물 밖으로 끌어올리기 위해 '카일리!'라고 외쳤을 때 이 공동체에 진정 속하게 됐다고 느꼈다고 전했습니다. 이미 '그들' 속에 함께하게 된 젠터씨는 사명감을 갖고 있습니다.또 다른 인터뷰에서 젠터씨는 말했습니다.LG그룹 내 첫 여성 임원이자 최초의 여성 최고경영자를 지낸 윤여순 전 LG아트센터 대표. 지난 26일 열린 '2026 세계한민족여성네트워크(KOWIN·코윈) 대회'에 기조 강연자로 나선 그는 '뒤따르는 여성'들을 향해 조언을 아끼지 않았습니다.윤 전 대표는 여성이 조직 안에서 성공하기까지 두 가지 장벽이 존재한다고 짚었습니다. 과열된 교육열과 조직문화가 그것인데요. 그는 "(앞으로 아이가) 경쟁에서 살아남기 위해 '교육에 올인해야하지 않을까'라는 생각을 하게 된다, 일하는 여성에게는 악조건일 수밖에 없다"라며 "조직에서 끝까지 성공하는 여성 리더의 모습을 보기 어렵다. 많은 여성이 '내가 저 판에 뛰어든다 해도 남는 게 있나'라는 생각을 한다"라고 전했습니다.윤 전 대표는 AI 시대일수록 창의성이 중요하기에 "더 많은 여성을 불러 다양한 구성원을 갖췄을 때 창의성도 불꽃 튈 수 있다"라고 설명했는데요. 현실은 반대로 흘러가고 있는 것이지요.그렇기에 윤 전 대표는 남성들을 향해 "시혜가 아닌 상생을 해야 한다"라며 "배려할 필요 없다. 그냥 같이 가자"라고 말했습니다. 여성들을 향해서는 "먼저 다가가고, 먼저 손들고, 롤모델과 멘토를 찾아가라. 그러면서 롤모델이 돼라"라며 "여러분이 어떻게 헤쳐나가는지 여성 후배들이 지켜보고 있다. 그들을 이끌어줘야 한다"라고 강조했습니다.그러면서 윤 전 대표는 '여적여(여자의 적은 여자)'라는 용어는 없어져야 한다며 "바늘구멍만 한 기회를 주고 여자들끼리 잘해보라는데 피 튀기게 경쟁하지 않을 수 없다. 그리고 그 모습을 팔짱 끼고 바라보며 '여자들은 서로를 적대시하는 것 같아'라고 말하는 거"라며 "설령 조직 내에서 그런 현상이 일어난다 하더라도 그 프레임에 우리의 몸과 영혼을 다 바칠 필요는 없다"라고 조언했습니다.더불어민주당이 차기 총선 주요 변수로 '2030 청년' 그 중에서도 '남성층'의 표심을 꼽았습니다. 지난 27일 열린 '2026년 정기국회 대비 국회의원 워크숍'에서 이 같은 진단이 나왔다고 하는데요. 2030세대 10명 중 7명가량이 '민주당이 청년세대를 제대로 이해하지 못하고 있다'라고 인식한다는 분석이 제기됐다고 합니다.이주희 민주당 원내대변인은 이에 대해 "2030 청년 남성층의 (민주당) 비토 정서가 총선 승리 변수가 되지 않을까 예측됐다"라며 "청년 세대 마음을 얻기 위한 작업이 시급하다"라고 말했습니다.여기서 질문 하나가 떠올랐습니다. '2030 여성은요?' 같은 의문이 생긴 누리꾼들도 있나 봅니다. 그들의 의견 함께 전합니다.동시에, 지난 7월 '연대자 D'와 진행했던 인터뷰의 한 대목이 생각났습니다. 군산 교제폭력 정당방위 사건 공동대책위원회에서 활동중인 그에게 '2016년 데이트폭력 처벌법이 발의됐으나 여전히 관련법은 제정되지 않았다. 그 10년의 세월이 드러내는 바는 무엇이라고 보는지' 물었습니다.지난 27일 성평등가족부가 개최한 <젠더폭력 양형기준 포럼>에서 한민경 경찰대학 행정학과 교수가 성범죄와 디지털 성범죄 양형기준에서 '처벌불원'을 제외해야 한다고 제안했습니다.한 교수는 처벌불원 제외가 필요한 이유로 "성범죄에서 특별양형인자 감경요소인 처벌불원의 영향으로 범행의 중대성 등을 막론하고 대부분 징역형의 집행유예 선고를 받는다"라는 점을 짚었습니다.또한 한 교수는 세부 젠더폭력 양형기준 개선방안으로 ▲ 불특정 또는 다수의 피해자를 대상으로 하거나, 상당한 기간에 걸쳐 반복적으로 범행한 경우에도 '형사처벌 전력 없음'으로 보아 양형에 유리한 사유로 참작하는데 이를 엄격히 적용해야 함 ▲ 불법 촬영물 유포/반포되지 않음이 집행유예의 긍정적 주요참작사유로 고려되는 것을 배제해야 함 ▲ 허위영상물 반포 등의 범죄에서 '영리 목적/경제적 이득 없음'이 양형에 유리한 정상으로 참작되는 것을 배제해야 함 ▲ 일반양형인자 가중요소인 '인적 신뢰관계'에 교제·배우자 관계를 포함해야 함 등이 필요하다고 진단했습니다.성평등가족부는 "여성 기반 폭력 사건의 양형기준 적용 실태를 분석하고 개선 방안을 마련하기 위한 연구를 추진해 왔다"라며 "이번 포럼에서 제시된 법조계와 학계, 피해 지원 현장의 의견을 관련 연구 결과와 함께 검토해 향후 젠더폭력 대응 정책과 제도 개선을 위한 기초자료로 활용할 계획"이라고 밝혔습니다.