청와대 "대법원장에 대법관 후보자 재제청 요청"

청와대가 조희대 대법원장에게 노태악 전 대법관 후임 후보자에 대한 재제청을 요청하기로 했다.
강유정 청와대 수석대변인은 28일 브리핑에서 "노태악 전 대법관 후임으로 제청된 손봉기 후보자에 대해 국회에 임명동의안을 제출하지 않기로 했다"며 이를 알렸다.
참고로 헌법 제104조 제2항에는 '대법관은 대법원장의 제청으로 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다'고 명시돼 있다.
강 대변인은 "대통령은 주권자인 국민이 직접 선출한 국민의 대표자이고 대법원장은 대통령이 국회의 동의를 얻이 임명한 기관"이라며 "제청과 임명은 삼권분립의 원칙 하에 서로 다른 헌법기관에 배분된 권한이며 국민주권원리에 비추어 볼 때 제청권은 임명권을 대체하거나 무력화하는 권한이 아니라 임명권이 올바르게 행사되도록 뒷받침하는 권한으로 이해돼야 한다"고 했다.
앞서 조희대 대법원장은 반년 가까이 공석이었던 노태악 전 대법관 후임으로 손봉기 대구지법 부장판사를 임명할 것을 이 대통령에게 서면 제청한 바 있다. 대법관 후보 제청을 앞두고 청와대와 물밑 조율을 거쳤던 그간 관행과 다르게 사실상 통보나 다름 없는 제청권을 행사한 것이라 대통령의 임명권을 침해했다는 반발이 나왔다.