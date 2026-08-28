청와대 "대법원장에 대법관 후보자 재제청 요청"

큰사진보기 ▲강유정 대변인이 지난 5월 21일 청와대 춘추관에서 현안 브리핑을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

청와대가 조희대 대법원장에게 노태악 전 대법관 후임 후보자에 대한 재제청을 요청하기로 했다.강유정 청와대 수석대변인은 28일 브리핑에서 "노태악 전 대법관 후임으로 제청된 손봉기 후보자에 대해 국회에 임명동의안을 제출하지 않기로 했다"며 이를 알렸다.참고로 헌법 제104조 제2항에는 '대법관은 대법원장의 제청으로 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다'고 명시돼 있다.강 대변인은 "대통령은 주권자인 국민이 직접 선출한 국민의 대표자이고 대법원장은 대통령이 국회의 동의를 얻이 임명한 기관"이라며 "제청과 임명은 삼권분립의 원칙 하에 서로 다른 헌법기관에 배분된 권한이며 국민주권원리에 비추어 볼 때 제청권은 임명권을 대체하거나 무력화하는 권한이 아니라 임명권이 올바르게 행사되도록 뒷받침하는 권한으로 이해돼야 한다"고 했다.앞서 조희대 대법원장은 반년 가까이 공석이었던 노태악 전 대법관 후임으로 손봉기 대구지법 부장판사를 임명할 것을 이 대통령에게 서면 제청한 바 있다. 대법관 후보 제청을 앞두고 청와대와 물밑 조율을 거쳤던 그간 관행과 다르게 사실상 통보나 다름 없는 제청권을 행사한 것이라 대통령의 임명권을 침해했다는 반발이 나왔다.