메타, 청소년 SNS 중독 책임으로 25조 원 지급 합의

큰사진보기 ▲페이스북과 인스타그램 등을 운영하는 소셜미디어 기업 메타(Meta)가 청소년들의 사회관계망서비스(SNS) 중독을 유발한 책임으로 최대 180억 달러, 우리 돈으로 약 25조 원에 달하는 지급하기로 미국 주 정부들과 합의했다. ⓒ 메타 관련사진보기

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큰사진보기 ▲C.J. 마호니 메타 최고법률책임가는 "메타는 청소년들이 우리 플랫폼에서 안전하고 생산적인 경험을 할 수 있도록 보장하고자 한다"면서 ""새로운 업계 표준을 설정하기 위해 주 법무장관들과 협력했다"라며 유튜브 운영사 알파벳 등 경쟁사들도 주 정부와 유사한 내용으로 합의할 것을 촉구했다. ⓒ 메타 누리집 갈무리 관련사진보기

페이스북과 인스타그램 등을 운영하는 소셜미디어 기업 메타(Meta)가 청소년들의 사회관계망서비스(SNS) 중독을 유발한 책임으로 최대 180억 달러, 우리 돈으로 약 25조 원에 달하는 지급하기로 미국 주 정부들과 합의했다.메타 누리집과 <뉴욕타임스> 등 외신 보도를 종합하면 26일(현지시각) 메타는 미국 48개 주와 수도인 워싱턴 D.C., 푸에르토리코 등 미국령과 합의를 통해 최대 171억 달러의 벌금을 주 정부에 지급하고, 자사 SNS에 대한 주요 변경 사항을 적용하기로 결정했다.주 정부들의 발표에 따르면 메타는 연방 아동 개인정보 보호법과 주 소비자 보호법을 위반한 것에 대한 재정적 처벌에 동의했다. 또한 청소년들이 자사 SNS에서 보내는 시간을 제한하고 정신 건강 문제를 유발하는 기능들을 금지하는 데 동의했다.앞서 캘리포니아·콜로라도·켄터키·뉴저지 등 4개 주 정부는 메타가 청소년에게 악영향을 미쳐왔다는 이유로 2천억 달러의 소송을 캘리포니아 북부연방지방법원에 제기했다. 이번 합의로 4개 주 정부들은 연방지법에 메타와의 합의서를 제출, 이본 곤잘레스 로저스 판사가 이를 승인해 해당 소송은 철회되었다.이번 합의에 따라 메타는 청소년의 페이스북과 인스타그램 이용시간을 일일 2시간으로 제한할 방침이다. 청소년의 SNS 중독과 수면 방해를 막기 위해 자정부터 오전 6시까지 금지되고, 등교 시간인 오전 8시부터 오후 3시까지는 알림이 음소거된다.또한 사진과 영상에 적용되는 미용 필터나 '좋아요' 버튼 클릭 수 집계와 같이 전문가들이 청소년의 부정적 영향을 미친다고 지적한 기능들을 제한할 예정이다. 연령 확인 도구와 자녀 보호 기능도 강화된다.이러한 합의 결과에 필 와이저 콜로라도 법무장관은 성명에서 "이 사건의 초점은 야간 시간대와 학교에 있을 때 이용과 알림을 중단시키고, SNS에서 휴식을 취하도록 장려하며, 유해한 기능으로부터 아이들을 보호하는 등 우리 아이들을 보호하는 것이었다"라며 "이번 합의는 대부분의 법원이 명령할 수 있는 수준을 넘어섰다"고 자평했다.메타가 당장 180억 달러의 벌금을 납부하는 것은 아니다. 일단 121억 9천만 달러를 합의안에 서명한 주들의 인구수에 비례해 10년간 매년 분할 지급하고, 스냅챗·틱톡·유튜브 등 경쟁사들도 주 정부와 비슷한 내용의 합의를 진행할 시 50억 달러를 추가로 지급해야 한다. 이외 법률 비용 등을 합치며 메타가 지급해야 할 벌금의 최대액은 180억 달러 수준이라는 설명이다.C.J. 마호니 메타 최고법률책임가는 "메타는 청소년들이 우리 플랫폼에서 안전하고 생산적인 경험을 할 수 있도록 보장하고자 한다"면서 ""새로운 업계 표준을 설정하기 위해 주 법무장관들과 협력했다"라며 유튜브 운영사 알파벳 등 경쟁사들도 주 정부와 유사한 내용으로 합의할 것을 촉구했다.그는 "이번 합의는 모든 동종 업계가 우리와 함께할 때만 효과가 있을 것"이라며 "청소년들은 수십 개의 앱을 유동적으로 오가기 때문에 업계 전반에 걸친 해결책이 필요하다"고 덧붙였다.한편 이번 합의로 인해 미국뿐만 아니라 다른 나라들에서도 청소년 보호를 위해 메타가 합의해 나설 것을 요구했다.토마스 레니에 유럽연합(EU) 집행위원회 대변인은 메타와 미국과의 합의 이후 EU 또한 메타와 새로운 내용의 의견을 교환하고 있다며 "EU는 이번 합의를 매우 주시하고 있다"고 밝혔다. 그는 "이제 공은 메타에게 넘어갔다"라며 "메타는 우리가 그들에게 무엇을 기대하는지 알고 있다. 이제 메타가 EU에서도 우리 아이들을 보호하기 위한 약속을 해야 할 차례"라고 했다.이어 EU 집행위원회가 미국에서 제기된 것과 정확히 동일한 의혹으로 메타를 조사하고 있다며, "EU 내 우리 아이들을 위해 최소한 동등하게 좋은 보호 조치를 확보하기 위해 회사와 대화를 진행하고 있다"면서 "우리는 적절한 이용 시간 관리와 이러한 플랫폼에서의 적절한 자녀 보호 기능을 기대한다"고 말했다.한국 또한 메타가 이번 합의로 변경되는 내용을 한국을 포함해 전세계에 적용해야 한다는 입장을 내놓았다.27일 <로이터통신> 보도에 따르면 한국 방송미디어통신위원회는 매체에 보낸 성명에 소셜 미디어 기업들이 "한국 청소년들이 소셜 네트워킹 서비스를 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성하기 위해서는 소셜 미디어 제공업체의 미성년자 보호 책임을 강화하는 것이 필요하다고 생각한다"라며 "이번 합의에 따른 변경 사항이 전 세계 청소년 사용자에게도 적용되는 것이 이상적"이라고 밝혔다.이번 합의는 전 세계적으로 청소년의 SNS 사용에 대한 우려가 커지고 있는 와중에 벌어졌다. 지난 2025년, 호주는 16세 미만 아동의 SNS 사용을 금지한 최초의 국가가 되었다. 이후 덴마크, 프랑스, ​​독일, 스페인, 인도, 인도네시아, 말레이시아 등 여러 국가가 유사한 규정을 시행했거나 검토 중인 것으로 알려졌다.