한전KPS, 감사원 자체감사 최우수기관상

큰사진보기 ▲이성규 한전KPS 상임감사(왼쪽에서 네번째)가 28일 감사원에서 열린 자체감사활동 우수기관 우수기관 포상 행사에서 '최우수기관상'을 수상하고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 한전KPS 관련사진보기

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한전KPS는 28일 감사원으로부터 자체감사활동 최우수기관상을 받았다고 밝혔다.감사원은 매년 공공기관의 자체감사 역량과 내부통제 수준을 높이기 위해 자체감사활동 심사를 실시하고 있다.올해는 283개 공공기관을 대상으로 기관 차원의 자체감사기구 지원에 대한 관심과 의지, 자체감사기구의 인프라, 자체감사활동 성과 등을 종합적으로 심사했다.한전KPS는 공기업군에서 종합 1위를 차지하며 최우수기관상을 받았다.기관 표창과 함께 자체감사기구의 전문성 강화와 감사 품질 향상에 기여한 공로를 인정받은 감사인이 '자체감사활동 우수직원' 표창도 수상했다.심사에서 한전KPS 감사실은 ▲안전 최우선 현장 중심 예방감사 ▲AI·IT를 활용한 데이터 기반 감사체계 구축 ▲신사업·해외사업 등 고위험 분야에 대한 선제적 점검 ▲감사 단계별 품질관리 및 전문감사인 육성 ▲적극행정과 내부신고 활성화 등을 중점적으로 추진한 감사활동이 높은 평가를 받았다.한전KPS는 지난 6월 기후에너지환경부가 실시한 산하기관 자체감사기구 평가에서도 1위를 차지한 바 있다.이성규 한전KPS 상임감사는 "앞으로도 안전과 국민 신뢰를 최우선 가치로 삼아 디지털 기반의 예방감사와 현장 중심의 내부통제를 더욱 고도화하고, 회사의 지속가능한 성장과 공공가치 실현을 뒷받침하는 감사를 실현하겠다"고 말했다.