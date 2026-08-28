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26.08.28 13:36최종 업데이트 26.08.28 13:55

양평군 검정고시반, 2회 검정고시 3명 합격... 중졸 71세 최고령

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지난 11일 시행한 ‘2026년도 제2회 검정고시’에 양평군 평생학습과 검정고시반 출신 응시생 3명이 합격해 지난 4월 제1회 검정고시 7명을 포함해 모두 10명이 올해 검정고시에 합격했다. 사진은 양평군 평생학습과 검정고시반 교재
지난 11일 시행한 ‘2026년도 제2회 검정고시’에 양평군 평생학습과 검정고시반 출신 응시생 3명이 합격해 지난 4월 제1회 검정고시 7명을 포함해 모두 10명이 올해 검정고시에 합격했다. 사진은 양평군 평생학습과 검정고시반 교재 ⓒ 양평군

양평군 평생학습과에서 운영하는 검정고시반 출신 수험생 3명이 '2026년도 제2회 초졸·중졸·고졸 검정고시'에 합격했다.

28일 양평군에 따르면 지난 11일 시행한 올해 제2회 검정고시에 5명이 응시해 중졸 2명, 고졸 1명이 합격했다.

이번 검정고시 최고령 합격자는 중졸 시험에 응시한 71세이고, 최연소 합격자는 고졸 시험에 응시한 63세다.

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앞서 지난 4월 시행한 1회 검정고시에서는 10명이 응시해 중졸 2명, 고졸 5명 등 7명이 합격해 양평군 평생학습과 검정고시반은 올해 1·2회 검정고시에 합격자 10명을 배출했다.

양평군은 검정고시반을 운영하기 시작한 2014년 첫해를 제외하고 2015년부터 매년 합격자를 배출해 지금까지 총 104명이 합격했다.

한편, 경기도교육청은 이번 2회 검정고시에 9543명이 응시해 이 가운데 8544명이 합격(합격률 89.53%)했다고 밝혔다. 이는 4월 실시한 1회 검정고시 합격률(89.97%) 대비 약 0.44%p 감소한 수치다.

학력별 합격률은 ▲초졸 96.06%(응시 634명, 합격 609명) ▲중졸 93.18%(응시 1817명, 합격 1693명) ▲고졸 88.01%(응시 7092명, 합격 6242명)로 나타났다.

전 과목 만점자는 ▲초졸 52명 ▲중졸 40명 ▲고졸 199명이다. 또한 최고령 합격자는 ▲초졸 1947년생 ▲중졸 1945년생 ▲고졸 1938년생이며, 최연소 합격자는 ▲초졸 2014년생 ▲중졸 2014년생 ▲고졸 2013년생이다.

검정고시 합격 여부는 '경기도교육청 누리집(뉴스/소식–시험정보–검정고시–검정고시 공고)'에서 수험번호를 통해 확인할 수 있다. 성적은 '나이스 검정고시서비스(https://kged.go.kr)'에서 본인인증 후 조회가 가능하다.

검정고시 (과목)합격증명서와 성적증명서는 '정부24 홈페이지'에서 온라인으로 발급받을 수 있으며, 가까운 초·중·고교 행정실이나 교육(지원)청을 방문하면 발급받을 수 있다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 양평시민광장에도 실립니다.


#검정고시#양평군평생학습과

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