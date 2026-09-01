내 장례식은 잔칫집 같았으면 좋겠다

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큰사진보기 ▲장례 미사연령회의 장례 미사 모습. 돌아가신 뒤 셋째 날 이뤄지는 것으로 장례식장이나 성당에서 할 수 있다. ⓒ AI 변환 이미지 관련사진보기

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큰사진보기 ▲화장연도화장장에서 연도를 바치는 연령회 회원들 ⓒ AI 변환이미지 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다. 기사의 사진은 성당 연령회에서 제공된 사진을 AI로 변환한 이미지입니다.