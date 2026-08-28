"우리는 기계가 아니다" 리노공업 노동자들, 특별근로감독 촉구

큰사진보기 ▲리노공업 특별근로감독 촉구 금속노조 부산양산지부 기자회견 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다. 글쓴이는 민주노총 부산본부 교육선전국장입니다.

금속노조 부산양산지부가 리노공업의 노동환경과 노사관계에 대한 특별근로감독을 부산지방고용노동청에 촉구했다.금속노조 부산양산지부는 지난 27일 오전 11시 부산고용노동청 앞에서 기자회견을 열고 "리노공업의 강압적인 노동환경과 각종 위법 의혹에 대해 노동청이 즉각 특별근로감독에 나서야 한다"고 밝혔다.리노공업은 반도체 부품을 생산하는 업체로 부산지역 시가총액 1위 기업이다. 그러나 금속노조 부산양산지부는 회사의 화려한 경영 성과와 달리 현장 노동자들은 주 60시간에 이르는 노동과 강제 연장근무, 연차휴가 제한, 점심시간 외출 통제 등에 시달리고 있다고 주장했다. 일을 하다가 다치는 경우에도 사유서 작성을 요구하는 등 강압적인 노동환경이 이어지고 있다는 것이다.리노공업 노동자들은 이러한 노동환경을 개선하기 위해 금속노조에 가입하고 회사와 단체교섭을 시도했지만, 회사가 금속노조를 인정하지 않은 채 교섭을 지연하고 있다고 주장했다. 결국 리노공업지회는 지난 7월 22일부터 전면파업에 돌입했다. 8월 13일부터는 노동조합 간부가 무기한 단식농성에 들어가며 투쟁을 이어가고 있다.이날 기자회견에서 김승하 금속노조 부산양산지부 리노공업지회 지회장은 노동부의 적극적인 개입을 촉구했다.김승하 지회장은 "리노공업의 노사 분규 사태에 대해 노동부가 더 이상 방관하지 말고 철저한 조사와 특별 감독에 나서달라. 노동자들은 대화를 거부한 적이 없다. 정당한 교섭을 요구했고, 회사와 수차례 교섭을 진행했다"고 말했다.이어 "하지만 회사는 노동자들의 요구에 성실하게 답하기보다 장기간의 교섭 지연과 버티기로 일관했고, 결국 노동자들은 파업이라는 선택을 할 수밖에 없었다"고 주장했다.김 지회장은 특히 파업 과정에서 쟁의행위를 무력화하려는 행위가 있었는지, 외부 인력이 생산에 관여했는지, 노동조합의 정당한 활동을 방해한 행위가 있었는지 등에 대한 조사가 필요하다고 강조했다.그는 "현장에 가서 직접 확인해달라"며 "리노공업 사태를 단순한 노사 분규로 치부하지 말고 법과 원칙에 따라 철저히 조사하라"고 촉구했다.송석민 금속노조 부산양산지부 리노공업지회 조직부장은"고용노동부는 주 52시간 위반 불법 노동 등 리노공업의 위법 행위에 대해 즉각 특별근로감독을 실시하고 엄정하게 조사·처벌하라"고 밝혔다.송 조직부장은 "우리는 기계가 아니다. 버튼이나 누르는 소모품도 아니다. 우리는 안전하게 일할 권리가 있고 존중받으며 일할 권리가 있는 대한민국 노동자들"이라며 "정부는 이 참담한 현장을 지금 당장 들여다보고 바로잡아달라"고 촉구했다.김재남 민주노총 부산본부 본부장은 "사측이 노조를 불인정하고 단체협약을 하지 않겠다고 말하고 있다"며 "상식적인 요구에 대해 합의를 하지 않고 있고, 기본적인 노동자의 권리가 보장되지 않고 있다"고 주장했다.이어 "이러니 이현남 리노공업지회 수석부지회장이 16일째 단식을 하고 있는 것 아닌가"라며 "노동청은 말로만 노동자의 권리를 지켜주겠다고 하고 행정적 조치는 아무것도 하지 않을 것인가"라고 비판했다.김 본부장은 "더 이상 책임을 회피하지 말라"며 "다수의 불법과 직장 내 괴롭힘, 부당노동행위로 파업이 장기화되고 있는 만큼 특별근로감독의 요건에 해당한다고 생각한다"고 밝혔다.조성민 금속노조 부산양산지부 지부장은 기자회견문을 통해 "노동자는 촉구한다. 부산지방고용노동청의 엄중한 대응을"이라며 "관계기관의 개입도 무시하고 노조 혐오만 있는 리노공업 대표이사에게 상식을 보여줘야 한다"며 부산지방고용노동청의 즉각적인 특별근로감독을 거듭 촉구했다.금속노조 부산양산지부는 이날 기자회견을 마친 뒤 부산지방고용노동청에 리노공업 특별근로감독 촉구서를 제출했다.기자회견을 마친 후 조성민 금속노조 부양지부 지부장은 단식농성에 돌입했다. 28일 현재, 리노공업지회 이현남 수석부지부장은 단식 17일차, 조성민 지부장은 단식 2일차로 투장을 벌이고 있다.한편 27일 <부산일보> 보도에 따르면, 리노공업 측은 "올해 노조 설립 이전에 이미 임금을 6.6% 인상했으며, 단체교섭 시작 이후에도 세 차례 대안을 제시하는 등 성실하게 교섭에 임했다"고 밝혔다.