"김오랑 중령 동상 건립 위한 범국민 모금운동 시작합니다"

12·12 군사쿠데타 당시 반란군과 교전하다 전사한 고 김오랑 육군 중령(육사 25기) 동상을 건립하기 위한 시민모금운동이 추진된다.
'김오랑중령추모회' 김준철 사무총장은 28일 <오마이뉴스>에 "오는 9월 1일부터 김오랑 중령 동상 건립을 위한 범국민 모금 캠페인을 시작한다"고 밝혔다.
김 사무총장에 따르면 추모회가 건립을 추진하고 있는 김 중령의 동상은 모두 2개로, 하나는 경기도 이천시 육군특수전사령부(특전사) 앞, 다른 하나는 김 중령 모교인 서울 공릉동 육군사관학교(육사) 정문 인근에 세울 예정이다. 모금 목표액은 동상 하나에 3억 원씩, 총 6억 원이다.
앞서 국방부는 지난 4월 말 김 중령 유가족과 김 사무총장 등을 특전사로 초청해 한 차례 회의를 열고 특전사에 동상을 세우는 방안을 협의한 바 있다. 특전사는 유가족 측의 요구를 적극 수용해 사령부 정문 진입로 근처에 동상을 건립할 예정이다.
김 사무총장은 "국방부가 동상건립비용으로 5천만 원을 특전사로 이관했고, 유족이 2천만 원을 보내왔다. 여기에 김종훈 <오마이뉴스> 기자가 페이스북을 통해 모금한 성금이 1천만 원 정도 된다"고 밝혔다.
특전사 앞에 동상을 세우는데 필요한 3억 원 중 8천여만 원을 확보했고, 나머지 건립비용 5억 2천만 원을 시민모금을 통해 충당할 계획이라는 설명이다.
모금활동을 병행하면서 10월 공개입찰 방식으로 동상 제작자를 선정하고, 동상을 제작해 고인의 47주기를 맞이하는 올해 12월 11일 제막식을 열 예정이다.
특전사 진입로 옆에 세워질 동상은 기단과 동상을 합해 약 6m 크기로, 특전사 군인들뿐만 아니라 근처를 지나는 시민들도 쉽게 접근해 고인의 참군인 정신을 되새길 수 있도록 할 방침이다.
문제는 육군사관학교 앞에 세울 동상이다. 원래 유족은 김 중령 동상이 육사에 세워지길 원했다고 한다. 하지만 그동안 육사는 육사 출신 전사자가 1476명이라는 점을 들어 "특정 인물만을 위한 동상 건립은 형평성 문제가 있다"고 난색을 표해왔다.
육사의 기류 변화가 감지되기 시작한 건 올 초부터다. 지난 2월 27일 열린 육사 82기 졸업식에서 박후성 육사교장(중장, 육사48기)은 졸업생도들에게 살신성인의 귀감으로 고 강재구 소령과 함께 김오랑 중령을 언급했다고 알려졌다.
또 박 교장은 김 사무총장과 한 면담에서도 육사가 김오랑 중령 동상 건립에 반대할 이유는 전혀 없다면서 국방부가 지침을 주면 정해진 절차를 밟아 동상 건립을 추진하겠다는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌다.
김 사무총장을 이를 놓고 "그동안 육사가 보여 왔던 태도에 비추어보면 엄청난 진전"이라고 평가했다.
김 사무총장은 동상 건립 예정지로 현재 육사 정문 '기마화랑상' 뒤편을 제시했다. 또 육·해·공군 사관학교 통합이 추진된다고 해도, 동상을 이전하는 데는 큰 문제가 없을 것이라고 내다봤다.
그는 "만약 육사에 김 중령 동상이 세워져 있었다면 12.3 비상계엄 사태 때 육사 출신 사령관들이 그렇게 쉽게 불법 행위에 동조할 수 있었겠느냐"라면서 반드시 육사에 김 중령 동상을 세워야 한다고 강조했다.
김 중령은 1979년 12·12 군사반란이 일어난 다음날인 13일 새벽, 전두환 신군부 세력이 정병주 특전사령관을 불법 체포하려고 시도할 때 이를 저지하다 반란군이 쏜 총탄에 맞아 전사했다. 신군부는 이를 '순직'으로 왜곡했고, 국립서울현충원 김 중령 묘비에도 '순직'으로 새겨졌다.
지난 2022년 군사망사고진상규명위원회의 조사 결과 반란군이 먼저 총기를 사용했다는 사실이 드러나면서 김 중령의 희생은 '전사'로 공식 인정됐다. 이후 묘비 역시 '12·12 군사반란 중 전사'로 교체됐다.
정부는 지난 6월 23일 국무회의를 열어 김 중령에 대한 충무무공훈장 추서를 의결했다.
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