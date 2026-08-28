"김오랑 중령 동상 건립 위한 범국민 모금운동 시작합니다"

큰사진보기 ▲12.12 쿠데타 당시 반란군에 맞서 상관을 지키려다 전사한 고 김오랑 육군 중령 동상 건립을 위한 범국민 모금운동이 시작된다. ⓒ 김오랑중령추모회 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 4월 21일 고 김오랑 중령 유족과 국방부, 특전사 관계자들이 경기도 이천시 특전사지난 4월 21일 고 김오랑 중령 유족과 국방부, 특전사 관계자들이 경기도 이천시 육군특수전사령부 진입로 옆에 있는 동상 건립 예정지를 둘러보고 있다. ⓒ 김오랑중령추모회 관련사진보기

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12·12 군사쿠데타 당시 반란군과 교전하다 전사한 고 김오랑 육군 중령(육사 25기) 동상을 건립하기 위한 시민모금운동이 추진된다.'김오랑중령추모회' 김준철 사무총장은 28일 <오마이뉴스>에 "오는 9월 1일부터 김오랑 중령 동상 건립을 위한 범국민 모금 캠페인을 시작한다"고 밝혔다.김 사무총장에 따르면 추모회가 건립을 추진하고 있는 김 중령의 동상은 모두 2개로, 하나는 경기도 이천시 육군특수전사령부(특전사) 앞, 다른 하나는 김 중령 모교인 서울 공릉동 육군사관학교(육사) 정문 인근에 세울 예정이다. 모금 목표액은 동상 하나에 3억 원씩, 총 6억 원이다.앞서 국방부는 지난 4월 말 김 중령 유가족과 김 사무총장 등을 특전사로 초청해 한 차례 회의를 열고 특전사에 동상을 세우는 방안을 협의한 바 있다. 특전사는 유가족 측의 요구를 적극 수용해 사령부 정문 진입로 근처에 동상을 건립할 예정이다.김 사무총장은 "국방부가 동상건립비용으로 5천만 원을 특전사로 이관했고, 유족이 2천만 원을 보내왔다. 여기에 김종훈 <오마이뉴스> 기자가 페이스북을 통해 모금한 성금이 1천만 원 정도 된다"고 밝혔다.특전사 앞에 동상을 세우는데 필요한 3억 원 중 8천여만 원을 확보했고, 나머지 건립비용 5억 2천만 원을 시민모금을 통해 충당할 계획이라는 설명이다.모금활동을 병행하면서 10월 공개입찰 방식으로 동상 제작자를 선정하고, 동상을 제작해 고인의 47주기를 맞이하는 올해 12월 11일 제막식을 열 예정이다.특전사 진입로 옆에 세워질 동상은 기단과 동상을 합해 약 6m 크기로, 특전사 군인들뿐만 아니라 근처를 지나는 시민들도 쉽게 접근해 고인의 참군인 정신을 되새길 수 있도록 할 방침이다.문제는 육군사관학교 앞에 세울 동상이다. 원래 유족은 김 중령 동상이 육사에 세워지길 원했다고 한다. 하지만 그동안 육사는 육사 출신 전사자가 1476명이라는 점을 들어 "특정 인물만을 위한 동상 건립은 형평성 문제가 있다"고 난색을 표해왔다.육사의 기류 변화가 감지되기 시작한 건 올 초부터다. 지난 2월 27일 열린 육사 82기 졸업식에서 박후성 육사교장(중장, 육사48기)은 졸업생도들에게 살신성인의 귀감으로 고 강재구 소령과 함께 김오랑 중령을 언급했다고 알려졌다.또 박 교장은 김 사무총장과 한 면담에서도 육사가 김오랑 중령 동상 건립에 반대할 이유는 전혀 없다면서 국방부가 지침을 주면 정해진 절차를 밟아 동상 건립을 추진하겠다는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌다.김 사무총장을 이를 놓고 "그동안 육사가 보여 왔던 태도에 비추어보면 엄청난 진전"이라고 평가했다.김 사무총장은 동상 건립 예정지로 현재 육사 정문 '기마화랑상' 뒤편을 제시했다. 또 육·해·공군 사관학교 통합이 추진된다고 해도, 동상을 이전하는 데는 큰 문제가 없을 것이라고 내다봤다.그는 "만약 육사에 김 중령 동상이 세워져 있었다면 12.3 비상계엄 사태 때 육사 출신 사령관들이 그렇게 쉽게 불법 행위에 동조할 수 있었겠느냐"라면서 반드시 육사에 김 중령 동상을 세워야 한다고 강조했다.김 중령은 1979년 12·12 군사반란이 일어난 다음날인 13일 새벽, 전두환 신군부 세력이 정병주 특전사령관을 불법 체포하려고 시도할 때 이를 저지하다 반란군이 쏜 총탄에 맞아 전사했다. 신군부는 이를 '순직'으로 왜곡했고, 국립서울현충원 김 중령 묘비에도 '순직'으로 새겨졌다.지난 2022년 군사망사고진상규명위원회의 조사 결과 반란군이 먼저 총기를 사용했다는 사실이 드러나면서 김 중령의 희생은 '전사'로 공식 인정됐다. 이후 묘비 역시 '12·12 군사반란 중 전사'로 교체됐다.정부는 지난 6월 23일 국무회의를 열어 김 중령에 대한 충무무공훈장 추서를 의결했다.