19층 계단을 오르며, 손주들의 내일을 생각했다

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'우리 손주들이 살아갈 미래는 과연 안전할까?'

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큰사진보기 ▲물을 받아서 사용하는 설거지통. 거창한 기후위기 대응 대신 일상 속 작은 습관부터 잊지 않고 실천하고 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲에어컨의 시원한 바람 대신 땀방울을 선택하며 19층을 향해 계단을 올라가고 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲8~9층의 유혹을 견뎌내고 마침내 도착한 19층. 지구와 내 몸의 건강을 위해 작은 성취를 이뤄낸 순간이다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

여름의 기세가 무서울 정도다. 에어컨 없이는 잠시도 견디기 힘든 폭염이 이어지는 가운데, 지구 곳곳이 보내오는 이상기후의 경고음은 날로 거세지고 있다. TV 뉴스를 틀면 네팔에서는 기록적인 폭우와 파괴적인 산사태, 홍수로 인명 피해가 속출하고 있다는 소식이 전해진다. 우리나라 남쪽 지방 역시 단시간에 퍼붓는 게릴라성 폭우로 시름이 깊은데, 내가 있는 곳은 습도 높은 찜통더위가 기승을 부린다.여기에 해마다 반복되는 대형 산불로 잿더미가 되어버린 산하와, 열대우림 파괴로 점점 줄어드는 녹지 소식을 접할 때면 이제 기후변화는 먼 미래나 남의 나라 일이 아닌, 삶을 위협하는 당면한 공포로 다가온다. 북극의 빙하가 녹고 바다 수온이 올라가면서 가뭄과 폭우, 극단적인 폭염이 번갈아 찾아오는 이 비정상적인 일상. 문득 손주들이 살아갈 미래가 걱정되었다.거창한 기후위기 담론 앞에서 개인의 삶은 무력해지기 십상이었다. 하지만 무기력하게 손을 놓고 있을 수는 없었다. 내가 선 자리에서 할 수 있는 작은 일부터 잊지 않고 기억하며 하나씩 몸에 익혀나가야 하지 않을까.사실 돌이켜보면 일상 속에서 이미 이어오고 있는 실천도 적지 않다. 마트에 갈 때 장바구니 챙기기, 포장 용기 대신 집에서 그릇을 가져가 담아오기, 약속이 있어 나갈 때나 카페에 갈 때 텀블러 챙기기, 자가용 대신 대중교통을 이용하고 가까운 거리는 걸어 다니기는 이미 생활의 일부가 되었다. 더운 날씨에도 막상 실행해 보면 생각보다 해볼 만하다.집 안에서도 소소한 노력이 계속된다. 샤워와 선풍기를 활용해 에어컨 사용을 최소화하고, 고기 없는 담백한 채식 식단을 차린다. 세탁물은 한데 모아 전력 사용량이 적은 시간대에 돌리고, 채소를 씻고 남은 물은 그냥 버리지 않고 애벌설거지용으로 재활용한다.냉장고를 꽉 채우지 않기 위해 자주 장을 보고, 양치컵과 설거지통을 쓰며 전자기기 사용도 줄이려 애쓴다. 그저 지나치기 쉬운 일상이지만, 지구를 생각하는 마음을 잊지 않으려 끊임없이 스스로를 다독인 결과이기도 하며, 우리 세대가 어려서부터 몸에 익혀온 생활습관이기도 하다.그러다 이번 달부터는 여기에 새로운 실천 하나를 더했다. 바로 '하루 한 번 계단 오르기'다. 어깨 통증으로 3개월 넘게 병원 치료를 다니며 마주한 병원 대기실은 늘 관절 통증을 호소하는 환자들로 붐볐다. 지구를 위함과 동시에 내 몸의 건강을 예방하는 차원에서 계단을 택했다.치료를 위해 병원 5층까지 계단으로 올라간 뒤, 집으로 돌아와 지하 주차장에서부터 19층 우리 집까지 걸어서 오른다. 지하에서 19층까지는 보통 5~6분 남짓. 15층쯤 다다르면 숨이 턱까지 차오르고 다리가 약간 후들거린다. 가장 힘든 고비는 8층과 9층 사이다. 버튼 하나만 누르면 시원한 에어컨 바람을 쐬며 순식간에 올라가는 엘리베이터의 유혹이 끊임없이 머릿속을 흔든다.하지만 땀이 비 오듯 쏟아지는 그 고비를 이겨내고 마침내 19층 현관 앞에 서면, 묘한 성취감과 만족감이 밀려온다. 지구를 위해 작게나마 에너지를 줄였다는 마음, 우리 손주들이 살아갈 건강한 미래에 할머니로서 조그만 돌 하나를 얹었다는 보람, 그리고 내 다리 근력이 단단해졌다는 뿌듯함이 온몸을 감싼다. 이제 짐이 무겁지 않은 날이면 계단을 오르는 일은 제법 자연스러운 일상이 되었다.오늘 병원 대기실에서는 벽에 걸린 '낙상 예방 근력 운동' 안내문이 눈에 들어왔다. 가만히 읽어보니 의자를 잡고 뒤꿈치 들어 올리기, 무릎 굽히기, 한쪽 다리 옆으로 들어 올리기 등 크게 어렵지 않은 동작들이었다.진료를 기다리는 동안 휴대폰을 뚫어지게 바라보는 대신, 귀에 이어폰을 꽂고 오디오북을 들으며 의자를 잡고 동작을 이어나갔다. 한 동작당 30회씩 반복하다 보니 지루할 틈이 없었고, 목과 어깨 통증을 유발하는 나쁜 자세도 피할 수 있었다.치료를 마친 뒤에는 남편의 제안으로 카페에 들렀다. 평소 스마트폰 걷기 앱으로 차곡차곡 모아둔 포인트를 사용해 음료를 주문했다. 문득 커피 생산지를 늘리느라 소중한 삼림과 녹지가 사라지고 있다는 기사가 떠올랐다.앞으로는 커피 소비도 줄여가야겠다는 다짐이 섰다. 오늘처럼 예상치 못한 카페 방문에도 플라스틱 컵을 쓰지 않도록, 집 근처라 할지라도 '유비무환'의 자세로 늘 텀블러를 가방에 들고 다녀야겠다고 다시 한번 마음을 다잡았다.집으로 돌아오는 길, 다리는 묵직했지만 마음만은 더없이 가볍고 뿌듯했다. 거대한 기후위기 앞에서 개인이 하는 일은 바위로 계란 치기처럼 미미해 보일지도 모른다. 그러나 계단을 한 칸씩 오르듯, 장바구니와 텀블러를 챙기듯, 내가 할 수 있는 작은 실천들을 포기하지 않고 이어가려 한다.할머니의 이 작고 단단한 발걸음들이 모여 사랑하는 우리 손주들이 마주할 내일이 조금은 더 푸르고 안전해지기를 간절히 바라본다.