국교위 추진 서·논술형, 시험 반영 최고는 경남교육청 '40%'

큰사진보기 ▲28일, 국가교육위원회가 조사한 ‘시도 교육청별 주요 서·논술형 평가 반영 비율’. ⓒ 국가교육위 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국가교육위원회 2026년 제8차 회의국가교육위원회 2026년 제8차 회의가 13일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열리고 있다. 차정인 국가교육위원장이 모두 발언을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

대통령 소속 국가교육위원회에서 내신 평가와 대입에 도입하려고 본격 논의에 들어간 서·논술형 평가를 이미 전국 17개 시도 교육청(올해 상반기 기준) 가운데 15개 교육청에서 의무 시행하도록 지침을 통해 규정하고 있는 것으로 조사됐다. 정기시험 등에서 서·논술형 평가 반영 비율을 가장 높게 규정한 곳은 경남교육청이며, 반영 비율은 '40% 이상'이었다.28일, 국가교육위원회가 조사한 '시도 교육청별 주요 서·논술형 평가 반영 비율'에 따르면, 지침으로 서·논술형 평가 시행을 따로 규정하지 않은 서울과 인천교육청을 뺀 나머지 15개 교육청이 정기시험 등에서 서·논술형 평가 반영을 규정하고 있는 것으로 나타났다.서·논술형 반영 비율이 가장 높은 곳은 경남교육청으로 40%였다. 이 교육청은 지침에서 "정기시험에는 서·논술형 평가를 정기시험 배점의 40% 이상 포함해야 한다"고 규정했다.이어 강원, 경기, 광주, 대전, 부산, 세종 등 6개 교육청이 '30% 이상' 반영을 규정했다. 경북, 대구, 울산, 전남, 전북, 제주, 충남, 충북 교육청 등 8개 교육청은 '20% 이상'을 반영토록 했다.서울과 인천교육청도 서·논술형 반영 비율 의무화를 추진했지만, 이미 수행평가를 통해 서·논술형 평가를 일정 수준 반영하고 있는 데다, 채점의 어려움, 민원 제기 우려와 함께 학교별 자율성 보장이란 점을 고려해 반영 의무화를 멈췄다.국가교육위에 따르면 한국교육과정평가원에서 2025년 고등학교 교사 167명을 대상으로 조사한 결과, 정기시험의 서·논술형 평가 반영 비율은 25.1%, 수행평가의 서·논술형 평가 반영 비율은 34.7%였다. 한국교육과정평가원에서 2024년 전국 고교 166개교를 표집해 분석한 결과, 국어 교과 1학년 1학기 정기시험의 서·논술형 평가 중 응답 길이가 단어·어절 수준의 문항은 26.1%, 한 문장 수준인 문항은 45%, 한 문장을 초과하는 수준의 문항은 27.7%, 한 문단 이상 수준의 문항은 1% 정도였다.한편, 국가교육위는 오는 29일부터 1박 2일 동안 '미래 대입제도 방향과 쟁점'에 대한 국민참여위원회 숙의 토론을 벌인다. 2028년부터 10년 동안 적용될 국가교육발전계획에 미래 대입제도 개편 방안을 넣기 위해서다.이번 숙의 토론회에는 전국의 학생·청년, 학부모, 교육 관계자, 일반 국민으로 구성된 국민참여위원회 위원 203명이 참여한다. 전체 국민참여위원 500명 가운데 60%가량이 불참한 수치다.이번 숙의 토론회에서는 내신 서·논술형 평가 확대와 수능 서·논술형 평가 도입에 대한 숙의가 진행된다. 참석자들에게 나눠준 사전 학습 자료집을 보면 국가교육위는 이 자료의 상당 부분을 서·논술형 평가의 필요를 알리는 내용으로 채웠다.이미 국가교육위는 8월 11일 인천, 8월 20일 전남·광주, 8월 26일 대구에서 학생, 학부모, 교사, 일반 국민이 함께 현장 토론회를 했다.