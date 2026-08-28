7명이 쓴 지방소멸시대 해법서 '불균형의 늪'

큰사진보기 ▲전직 방송사 기자, 경제학자, 복지전문가, 시민사회단체 활동가 등 7명이 공동으로 쓴 ‘불균형의 늪, 지방소멸시대 다시 쓰는 균형발전전략(펴낸 곳 호밀밭)’의 표지. ⓒ 김보성 관련사진보기

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오늘날 대한민국은 수도권 초집중과 비수도권 쇠퇴가 동시에 진행되는 구조적 위기에 직면해 있다. 수도권의 과밀과 지방의 소멸은 별개의 문제가 아닌 하나의 국가적 위기로, 저성장·초저출산·고령화와 맞물리며 국가의 지속가능성을 근본부터 흔들고 있다. 이 책은 이러한 위기를 지역 문제나 행정 과제의 관점을 넘어 대한민국의 생존전략이라는 관점에서 정면으로 분석한 정책연구서다. -알라딘 소개글

경제학자와 전직 방송사 기자, 복지 전문가, 시민사회단체 활동가가 함께 쓴 지방소멸시대에 대한 공동연구 결과물이 나왔다. 부산참여연대 부설 연구소인 (사)시민정책공방에서 2년 반의 노력 끝에 출간한 책으로 말로만 균형발전이 아닌 실천적 제안을 담았다.28일 시민정책공방에 따르면, 다음 달 1일 저녁 6시 30분 부산시민운동지원센터 5층 혁신홀에서 '불균형의 늪, 지방소멸시대 다시 쓰는 균형발전전략' 출판기념회가 열린다. 손가락 두 마디에 가까울 정도인 두꺼운 이 책은 수도권 집중 현상에서 탈피하기 위한 분석, 해법을 다루고 있다. 펴낸 곳은 호밀밭이다.저자는 모두 7명이다. 김호범 전 부산대 경제학부 명예교수, 박인규 시민정책공방 정책기획위원, 손지현 신라대 상담치료복지학과 교수, 송지현 인제대대학원 글로벌기후경제학과 교수, 송성준 전 SBS 부산 기자, 양미숙 부산참여연대 사무처장, 정희준 사회대개혁위원회 위원 등 학계·시민단체·언론·지역에서 왕성하게 활동한 이들이 대거 집필진에 이름을 올렸다.이번 책에서 저자들이 말하려는 건 '균형발전 전략을 다시 써야 한다'라는 것이다. 책의 머리말에서 이들은 현 정부가 국정과제로 '수도권 일극체제 타파'를 내세운 건 매우 환영할만 한 일이지만 과연 대통령의 의지로만 해낼 수 있을지를 되묻는다. '박정희', '김대중', '노무현' 등을 거쳐 지금도 국가 정책 차원에서 해마다 되뇌이는 이 용어의 현주소를 신랄하게 꼬집는다.2년 동안 머리를 맞대온 이들은 "정책 도입 50년, 공식적 추진 20년이 넘었으나 왜 대한민국은 여전히 수도권 중심의 불균형 구조를 벗어나지 못하고 있는가? 바로 이 물음이 이 책의 출발점"이라고 입을 모았다. 인구가 줄고, 산업은 위축 일로로 비수도권 몰락이 가속화하는 시점에서 반드시 문제의 해법을 찾아야 한다는 절박함이다.이런 점에서 이 책은 기성 도서와 다른 부분이 있다. 저자들이 차이점으로 꼽은 건 ▲단순한 지역 개발론과 행정 분리 차원을 넘어선다 ▲정책 실패 원인을 예산·제도, 실행기구 측면에서 구조적으로 분석한다 ▲해외의 성공 사례를 비교해 제도적 취약성을 진단하고 개선 방향을 제시한다 등이다. 누구나 소리치는 당위론보다는 실행가능한 개편, 이행안을 제시하겠다는 게 핵심이다.서장을 넘기면 1부 국가균형발전의 필요성과 불균형 지표, 2부 균형발전 정책의 전개, 3부 예산과 법령, 4부 전략과 대응까지 무려 583쪽에 달하는 목차가 독자의 시선을 끈다. 저자들은 우선 국책과제가 실패한 배경을 살피고, 그 폐해를 집는다. 이어 역대 정부 추진 현황과 특징을 비교 분석해 탈출구를 모색한다. 동시에 어려운 분야인 예산, 법령을 따져보며 구조적 문제점을 파헤친다. 이러한 들여다보기가 결론을 내는 시간은 4부다. 이들은 필수적 대안을 제시하며 지속 가능한 사회를 호소한다.정책 보고서이자 국가 미래 전략서의 성격을 강조하는 저서로 소개된 이 책은 현재 알라딘과 교보문고, 예스24, 영풍문고, 리디북스 등 30여 곳에서 만날 수 있다.