민원이 두려워 성소수자를 지운 교육부에 묻습니다

큰사진보기 ▲2025년 6월 14일 오후 서울 종로구 종각역 네거리에서 열린 제26회 서울퀴어퍼레이드 참가자들이 종로, 명동, 한국은행앞, 서울광장을 지나는 행진을 하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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교육부가 최근 '배재고 야구부 사태'를 계기로 학교 현장의 혐오와 차별에 대한 예방 및 대응 자료를 만들면서, 일부 학부모의 민원이 우려된다는 이유로 '성적 지향'과 '성별 정체성' 항목을 삭제했습니다.28일자 <한겨레> 보도에 따르면, 학교에서 실제로 발생하는 차별로부터 보호해야 할 성소수자에 대한 내용이 일부 학부모의 민원이 우려된다는 이유로 예방 자료에서 삭제됐습니다. 저는 이것이 성소수자 학생을 보편적인 인권 보호의 대상에서 배제하는 명백한 폭력이라고 생각합니다.저는 온갖 괴롭힘 속에서도 무사히 고등학교를 졸업하여, 나름 어엿하게 직장을 다니며 서울 광진구에 살고 있는 서른두 살의 청년 성소수자입니다. 교육부의 이번 결정은 그저 남들과 조금 다른 삶을 살고 있다는 이유만으로 따돌림과 괴롭힘이 일상이어야만 했던 저의 뼈아픈 학창 시절을 되돌아보는 계기가 되었습니다.제가 이성애자가 아니라는 사실을 처음 깨달은 것은 13살 때였습니다. 밖을 나가면 자연스럽게 손을 잡고 걷는 이성애자 커플들이 보였고, 저를 낳아주신 부모님 또한 이성애자이시니까요. 당시 학교에서 성소수자에 대한 지식은 전무했고 세상의 기준은 이미 정해져 있었기에, 저는 필사적으로 저를 숨기며 살아야만 했습니다.그럼에도 중학교 시절 학교에 가는 것은 끔찍한 고통이었습니다. 남들과 다르다는 이유만으로 모르는 단톡방에 초대되어 성희롱을 당하고, 점심시간 급식실에서는 식판으로 뒤통수를 가격당하는 따돌림을 겪어야 했습니다. 제 책상에는 입에 담지 못할 음담패설이 적혀 있었고, 발신 번호 표시 제한으로 쏟아지는 언어폭력을 중학교 3년 내내 홀로 견뎠습니다.가이드북을 편찬하신 교육부 관계자님. 남들과 다르다는 이유로 복도를 걸어갈 때마다 쏟아지는 야유를 견뎌보신 적이 있으십니까? 제가 겪었던 이토록 끔찍한 일상을 단 한 번이라도 마주해본 적 혹시 있으신가요? 이런 현실을 충분히 들여다보았다면, 성적 지향과 성별 정체성이라는 항목을 정말 지워도 된다고 판단할 수 있었을까요?하지만 성적 지향과 성별 정체성을 삭제한다고 해서 학교에서 성소수자에 대한 혐오와 차별이 사라지는 것은 아닙니다. 오히려 무엇이 차별이고, 어떤 피해로부터 학생을 보호해야 하는지 명확하게 적어두어야 학교 현장에서 예방하고 대응할 수 있습니다.최근 국가인권위원회가 발표한 '2025년도 인권상황 실태조사: 성적지향·성별정체성 차별 실태조사' 결과에 따르면, 청소년 성소수자의 무려 71.1%가 교사로부터 성소수자에 대한 편견과 혐오에 기댄 표현을 경험했다고 합니다.가장 안전해야 할 학교에서, 심지어 학생을 보호해야 할 교사조차 차별의 주체가 되는 것이 작금의 현실입니다. 청소년 성소수자들은 이처럼 학교에서 혐오와 차별에 노출되고 있으며, 정신 건강 역시 심각한 위협을 받고 있습니다. 조사에서는 청소년 성소수자의 69.0%가 우울 증상을 보이는 것으로 나타났습니다.그럼에도 제가 꺾이지 않고 버틸 수 있었던 것은 저를 지지해 주는 커뮤니티와 '안전망'을 만났기 때문입니다. 특히 2003년 고인이 된 청소년 성소수자 활동가 故 육우당의 삶을 알게 되었고, 2013년 그의 10주기 행사를 계기 17살의 나이에 더 이상 벽장 속에 숨지 않고 세상 밖으로 나오기로 결심했습니다. 저와 같은 청소년들이 정체성을 이유로 배척받다 결국 죽음을 택하는 비극을 더는 보고 싶지 않았기 때문입니다.중학교 시절의 상처를 양분 삼아 고등학교 때는 입학 직후 커밍아웃을 했습니다. 다행히 저를 진지하게 지지해 주신 훌륭한 선생님들도 계셨지만, 따로 불러내어 전교생 생활기록부를 들이밀며 "네가 알고 있는 교내 성소수자를 전부 불어라"며 이른바 '이반 검열'을 강요했던 폭력적인 선생님도 존재했습니다.학교 현장은 이렇듯 가혹합니다. 혐오를 장난이나 어린 날의 치기로 치부하기 전에, 선제적으로 예방적 조치를 취하고 가이드라인을 세워야 하는 곳이 바로 교육부 아닙니까? "나와 다르다는 이유로 친구를 따돌리거나 괴롭혀서는 안 된다"고 가장 단호하게 말해야 하는 곳이 바로 공교육 현장이어야 합니다.교육부 내에 계신 모든 선생님들과 정책 관계자분들께 다시금 고합니다. 청소년 성소수자들은 학교라는 공간에서 일어나는 일상적인 정체성 부정과 괴롭힘을 견디지 못해 결국 탈학교를 선택하고 벼랑 끝으로 내몰리고 있습니다.가이드라인에서 가장 보호받아야 할 이들을 지워버린다면, 그것이 어찌 '혐오·차별 예방 자료'이며 어떻게 '교육'이라고 부를 수 있겠습니까? 학교 안에는 청소년 성소수자도 있고, 이들을 가르치는 성소수자 교사도 있으며, 학교를 가꾸는 노동자 중에도 성소수자가 존재합니다. 성소수자는 학교 밖의 누군가가 아닙니다. 이미 학교 공동체 안에서 함께 살아가고 있는 학생이고, 교사이며, 노동자입니다.민원을 피하기보다 현장에서 벼랑 끝으로 내몰리는 학생들과 동료들을 위한 '진짜 교육'이 무엇인지 올바르게 판단해 주십시오. 민원이 우려된다는 이유로 보호해야 할 사람들을 지우는 것이 교육부가 말하는 중립이어서는 안 됩니다. 삭제된 성적 지향과 성별 정체성 항목을 즉각 원상복구 해주시기를 간곡히, 그리고 강력히 촉구합니다.제가 중학교 시절 겪었던 일을 또 다른 열세 살의 성소수자가 겪지 않기를 바랍니다. 교육부가 보호해야 할 것은 민원의 목소리가 아니라, 학교에서 살아가는 학생들의 안전이어야 합니다.