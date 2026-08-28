동명대 단협 해지 112일째, 노조·민주노총 '총장 퇴진' 결의

큰사진보기 ▲일방적 단협해지와 노조탄압 분쇄를 위한 전국대학노동조합 · 민주노총부산본부 결의대회 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계, 민플러스에도 실립니다.

지난 27일 오후 5시 동명대학교 본관 앞 광장에서 '일방적 단체협약 해지와 노조탄압 분쇄를 위한 전국대학노동조합·민주노총 부산본부 결의대회'가 열렸다.이날 집회에는 전국대학노동조합과 민주노총 부산본부를 비롯한 노동조합 관계자들이 참석했다. 참가자들은 동명대학교의 단체협약 해지 통보를 규탄하고 노조 탄압과 구조조정 중단을 촉구했다.동명대학교는 노동조합에 단체협약 해지를 통보했다. 대학노조는 이에 대해 "학령인구 감소와 재정난을 이유로 노조를 탄압하고 구조조정을 확산하고 있다"며 "교섭을 무력화하고 노동조합을 파괴하려는 동명대학교를 규탄한다"고 밝혔다.결의대회 참가자들은 "대학위기 빙자한 노조파괴 중단하라", "노조파괴 앞장서는 동명대 총장 물러나라", "노동자만 희생하는 구조조정 분쇄하자" 등의 구호를 외쳤다.최광규 대학노조 부경본부 동명대지부 조직부장은 사전대회에서 "대학에 대한 애정은 요구한다고 만들어지는 것이 아니라 신뢰와 존중 속에서 자연스럽게 생겨나는 것"이라며 "대학 구성원들에게 헌신을 요구하기 전에 먼저 안심하고 일할 수 있는 대학을 만들어 주기를 요구한다"고 말했다.이어 "오늘 지키고자 하는 것은 노동조합의 권리 하나만이 아니다. 대학의 공정성과 경쟁력, 공적인 대학 교육을 지키기 위해 이 자리에 섰다"며 "동명대 지부가 단체협약을 수호하고 공정한 대학을 만들어갈 수 있도록 관심을 가져달라"고 말했다.김동욱 전국대학노조 위원장은 동명대학교 법인과 경영진의 인사 및 운영 문제를 거론하며 비판했다. 김 위원장은 "민주노조가 있는 사업장에서 교섭 중 단체협약 해지를 통보하는 경우가 있는지 묻고 싶다"고 반문한 후 "이번 투쟁은 한 대학의 단체협약을 지키는 문제를 넘어 노동자의 생존권과 관련된 문제"라고 말했다.김 위원장은 "교육기관에서 비민주적이고 일방적인 운영이 이뤄져서는 안 된다"며 "동명대학교의 문제를 바로잡겠다"고 밝혔다.김재남 민주노총부산본부 본부장은 "동명대학교는 단체협약 해지를 통보한 데 이어 해지일까지 시간을 끌겠다는 태도로 대화마저 거부하고 있다"며 "총장과 이사장의 독단적인 운영이 동명대학교를 망치고 있다"고 주했다.이어 그는 "단체협약 해지를 철회하지 않고 대화를 계속 거부한다면 대학노조와 함께 민주노총이 전면에 나서 투쟁하겠다"며 "동명대 투쟁에서 이기는 그날까지 민주노총 부산본부가 함께하겠다"고 밝혔다.양경수 민주노총 위원장은 "이번 싸움은 한 사업장의 노사관계나 대학의 어려움에 관한 문제만이 아니라 우리 사회가 무엇을 지향할 것인지에 대한 이정표를 밝히는 싸움이 되어야 한다고 생각한다"며 "노동조합을 지키는 것은 우리의 미래를 지키는 일"이라고 말했다.양 위원장은 "AI와 산업 전환, 인구구조 변화, 기후위기 등 사회가 급변하는 상황에서 노동조합을 지켜야 한다"며 "동명대 지부가 단체협약을 지켜낼 수 있도록 함께 싸우자"고 말했다.이날 결의대회에서는 대학노조 몸짓패 '천하무적'의 공연도 진행됐다. 참가자들은 공연에 함께하며 집회를 이어갔다.최무덕 공공운수노조 부산본부 본부장은 동명대학교의 단체협약 해지를 노동조합과 학내 민주주의에 대한 위협으로 규정했다. 최 본부장은 "학령인구 감소와 재정 위기를 이유로 노동자와 노동조합을 우선적으로 공격하고 있다"며 "노동조합이 무너지면 교육의 질과 학생의 권리, 지역사회에도 영향을 미칠 수 있다"고 말했다.이어 "동명대학교의 투쟁은 결코 동명대학교만의 투쟁이 아니다. 지방대 구조조정의 칼바람 앞에 선 모든 대학 노동자의 투쟁이고 공공성을 지키는 우리 모두의 투쟁"이라고 밝혔다.결의대회에서는 민주노총 부산본부와 부산지역 산별연맹, 대학노조 각 지역본부가 투쟁기금을 전달했다.마지막 순서로 대학노조 각 지역본부 대표자들의 투쟁 발언이 이어졌다.이재동 대학노조 부경본부 본부장은 "동명대 지부는 단체협약 해지를 통보받은 지 이날로 112일째"라며 "단체협약 해지 이후에도 동명대학교 법인은 교섭 요구에 응답조차 없다"고 말했다.이재동 본부장은 "노동조합을 파괴하고 일방적인 구조조정과 독단적인 경영을 추진하려는 것으로 볼 수밖에 없다"며 "오늘부터 총장 퇴진을 위한 투쟁에 나서겠다"고 밝혔다. 이어 "단체협약 해지를 철회하지 않는다면 총장 퇴진과 민주적인 대학 운영을 위한 투쟁을 이어가겠다"고 덧붙였다.결의대회를 마친 뒤 대학노조 조합원들은 총장실을 방문해 총장실 문에 항의 문구가 적힌 메모지를 붙이는 상징의식을 진행했다.