트럼프, 온타리오 호수 '레이크 아메리카'로 개명 행정명령

큰사진보기 ▲트럼프 대통령이 트루스소셜에 공유한 자료에 온타리오 호수가 '레이크 아메리카'로 표기돼 있다. ⓒ 트럼프 대통령 트루스소셜 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지시간) 온타리오 호수의 명칭을 '레이크 아메리카(Lake America)'로 변경하라고 지시하는 행정명령에 서명했다. 캐나다와의 무역전쟁이 급격히 격화하는 가운데 수일간 예고해온 조치를 실제로 단행한 것이다.AP통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실의 리절루트 데스크에 앉아 행정명령에 서명하면서 내무부와 미국 지명위원회에 30일 이내에 명칭 변경 작업을 마무리하라고 지시했다. 그는 서명 과정에서 지난해 멕시코만을 '아메리카만'으로 변경한 조치를 언급하며 "만(灣)도 있고 호수도 있으니 이제 대양 하나만 남았다"면서 "대서양이나 태평양의 이름도 바꿔야 할지 모르겠다"고 말했다.온타리오 호수라는 명칭은 17세기로 거슬러 올라간다. 아메리카 원주민 휴런족 언어로 '빛나는 물의 호수'를 뜻하는 단어에서 유래했으며, 1867년 설립된 캐나다 온타리오주의 명칭 역시 이 호수에서 따왔다.이날 서명식에는 오대호 지도와 "오대호를 더 위대하게"라는 문구가 적힌 게시판이 트럼프 대통령 옆에 놓였다. 벤 모스 백악관 부직원비서관은 "이제부터 온타리오 호로 알려졌던 호수는 레이크 아메리카로 불리게 될 것"이라며, 이 호수가 캐나다 최대 도시 토론토와 접해 있지만 호수 전체 수량의 대부분은 미국 영토에 속한다고 설명했다.트럼프 대통령은 서명 직후 필요한 통보 절차를 모두 마쳤다며 이번 조치가 즉시 발효된다고 밝혔다. 행정명령은 내무장관과 미국 지명위원회가 30일 이내에 지리명칭정보시스템(GNIS) 등 관련 체계에 변경 내용을 반영하도록 규정하고 있다.이번 조치는 트럼프 대통령이 캐나다산 200억 달러 상당의 품목에 50% 관세를 부과한 데 이어 나왔다. 앞서 양국 간 무역협상이 지난주 결렬되자 트럼프 대통령은 대대적인 관세 조치를 단행했고, 캐나다는 철강과 유제품, 가전제품, 농기계 등 200억 달러 규모의 미국산 제품에 보복관세로 맞대응했다.트럼프 대통령은 이번 조치에 특정한 지정학적 메시지를 담은 것은 아니라면서도, 캐나다가 무역과 안보 문제에서 오랫동안 미국을 부당하게 이용해왔다고 주장했다. 그는 캐나다가 마치 미국의 한 주(州)처럼 대우받기를 원하지만 실제로는 주가 아니라며 "더는 그런 식으로 대할 수 없다"고 말했다.다만 캐나다 국민에 대해서는 애정을 표하면서 캐나다 지도부의 대응 방식에는 아쉬움이 있다고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 집권 이후 캐나다를 미국의 51번째 주로 편입해야 한다는 주장을 여러 차례 내비쳐왔다.캐나다 측은 즉각 반발했다. 마크 카니 총리는 성명을 내고 이 호수의 원주민 기원과 400년이 넘는 역사를 언급하며 "이 명칭은 캐나다 연방 결성이나 미국 독립선언보다도 앞선다"고 강조했다. 이어 "미국은 변화하고 있다. 무역관계도, 외교정책도, 국가기념물도, 지명도 마찬가지다. 그러나 캐나다인들은 현실을 있는 그대로 부르는 것이 무엇인지 안다. 그것은 지금도, 앞으로도 온타리오 호"라고 밝혔다.트럼프 대통령과 종종 설전을 벌여온 더그 포드 온타리오주 총리도 엑스(X)에 "캐나다인과 세계 다른 나라들에게 이 호수는 지금도, 앞으로도 온타리오 호일 뿐"이라고 반박했다. 팀 휴스턴 노바스코샤주 총리 역시 "어처구니없는 일"이라며 여전히 온타리오 호라고 일축했다. 온타리오 호 인근 미국 뉴욕주의 캐시 호컬 주지사(민주당)도 뉴욕주는 새 명칭을 사용하지 않겠다고 밝혔다.국제 수역의 명칭을 정하는 단일한 국제기구는 존재하지 않는다. 트럼프 대통령은 미국 정부가 지리적 장소나 랜드마크를 어떻게 명명할지에 대해 폭넓은 권한을 행사할 수 있다.지명 변경은 통상 여러 연방기관 대표로 구성된 미국 지명위원회의 정식 검토 절차를 거친다. 그러나 앞서 멕시코만 명칭을 변경했을 때와 마찬가지로 이번에도 절차가 신속하게 진행된 것으로 전해졌다.행정명령에 따라 더그 버검 내무장관과 지명위원회는 지리명칭정보시스템(GNIS)에 변경 내용을 반영해야 하며, 연방정부 기관의 지도와 계약서 등 모든 공식 문서에서도 새 명칭을 사용해야 한다.실제로 트럼프 대통령은 서명 이후 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 미국 지질조사국(USGS) 명의의 공지문을 공유하며 명칭 변경이 즉각 시행됐음을 알렸다.네드 마멀라 지질조사국장이 내무부 장관실 앞으로 보낸 것으로 돼 있는 이 공지문에는 "이날 오후 4시 30분부로 지질조사국이 모든 공식 전자 문서에서 기존 온타리오 호수를 레이크 아메리카로 공식 개칭했다"며 "이 같은 변경은 향후 수일 내 인쇄 문서에도 순차적으로 반영될 것"이라고 적혔다. 이어 "이번 변경은 지리명칭정보시스템(GNIS)에도 공식 반영됐다"고 밝혔다.미국의 이번 조치가 캐나다나 국제사회에서 그대로 받아들여질지는 불투명하다. 트럼프 대통령의 지난해 멕시코만 명칭 변경 역시 미국 연방정부 차원의 공식 명칭 변경에 그쳤으며, 멕시코를 비롯한 다른 국가와 기관들은 기존 명칭을 계속 사용해왔다.