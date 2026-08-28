"자살 위기 청소년, 상담까지 10주 대기"…하남 청소년상담 인력 부족

큰사진보기 ▲자살·자해 등 정신건강 문제를 겪는 청소년들이 포함된 하남시청소년상담복지센터의 상담 대기기간이 평균 10~12주에 달하는 것으로 나타났다. 상담인력 부족에 외부 전문상담 예산까지 소진을 앞두면서 9월 이후 신규 상담 중단까지 우려됐던 것으로 확인됐다. ⓒ 하남시의회 관련사진보기

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자살·자해 등 정신건강 문제를 겪는 청소년들이 포함된 하남시청소년상담복지센터의 상담 대기기간이 평균 10~12주에 달하는 것으로 나타났다. 상담인력 부족에 외부 전문상담 예산까지 소진을 앞두면서 9월 이후 신규 상담 중단까지 우려됐던 것으로 확인됐다.28일 하남시의회 김어진 의원에 따르면 지난 20일 기준 하남시청소년상담복지센터가 관리하는 위기·고위기 청소년은 417명이다. 이 가운데 고위기청소년은 232명이며, 우울·자살사고·자해 등 정신건강 문제를 겪는 청소년은 98명으로 전체의 23.5%를 차지했다.현재 상담 대기자는 72명이다. 이 가운데 18명(25%)은 우울·자해·자살 문제로 상담을 기다리고 있다. 센터의 평균 상담 대기기간은 10~12주에 이르는 것으로 파악됐다.김 의원은 최근 자살·자해 위험에 놓인 자녀를 둔 학부모로부터 "당장 도움이 필요한 상황인데도 센터 상담까지 10주 이상 기다려야 한다"는 민원을 접수한 뒤 하남시 담당 부서와 상담복지센터 등을 통해 운영 실태를 확인했다.센터의 상담인력 정원은 7명이지만 1명이 결원이고 1명은 육아휴직 중이어서 현재 실제 근무인원은 5명이다.인근 지자체와 비교해도 인력은 적은 편이다. 올해 7월 말 기준 하남시는 청소년 5만704명에 상담인력 7명으로 상담인력 1명당 청소년이 약 7243명이다.광주시는 청소년 5만5753명에 상담인력 10명, 광명시는 4만4996명에 12명, 군포시는 3만5838명에 9명을 두고 있다.특히 고위기청소년은 12~20회기, 자살·자해 집중관리 대상은 6개월에서 1년간 지속적인 관리가 필요한 만큼 안정적인 전문 상담인력 확보가 필요하다는 지적이다.시는 기간제근로자를 통해 부족한 인력을 일부 보완하고 있지만 이들은 주로 접수와 행정업무 등을 담당하고 있어 전문 상담인력을 대체하기에는 한계가 있는 상황이다.여기에 내부 인력 부족을 보완해온 외부 상담사 관련 예산도 소진을 앞두면서 9월 이후 신규 상담 중단이 예상됐던 것으로 파악됐다.김 의원은 담당 부서와 상담복지센터, 예산부서 등에 외부 상담예산 추가 확보와 상시 상담인력 충원을 요구했다.이에 하남시는 외부 전문상담이 중단되지 않도록 필요한 추가 사업비를 오는 9월 추가경정예산안에 반영할 예정이며, 결원 상담인력 충원도 검토하고 있다.김 의원은 "추경 반영과 인력 충원이 추진되는 것은 당연히 필요한 조치지만 자살·자해 위험에 놓인 아이들이 10주 넘게 상담을 기다리고, 상담 중단까지 우려되는 상황에 이르러서야 움직이는 행정은 너무 늦다"고 지적했다.이어 "이번 추경으로 당장의 상담 중단만 막고 끝나서는 안 된다"며 "현재 10주가 넘는 상담 대기기간을 실질적으로 줄여 위기청소년이 필요한 순간에 상담받을 수 있도록 상담인력 확충과 안정적인 예산을 확보해야 한다"고 강조했다.