위성락 "북미대화 재개 과정에 '한국 패싱' 없도록 유의"

위성락 국가안보실장이 "북미대화 재개가 한반도 평화체제 구축과 함께 북핵 문제의 실질적 진전이 이뤄지도록 미 측과 공조해야 한다"면서 "이 과정에서 우리의 안보 태세가 이완되거나 한국이 패싱되는 일이 없도록 하는 것도 유의점 중 하나"라고 했다.
위 실장은 28일 청와대에서 기자들을 만나 "우리는 한반도 평화의 당사자이자 페이스메이커로서 트럼프 대통령의 노력이 북미대화 재개로 이어지도록 북미 간 신뢰 구축과 대화 재개를 지원해나갈 것"이라며 이러한 입장을 밝혔다.
미국이 북핵을 용인하는 대북 협상을 할 수 있다는 일각의 우려에 대한 정부 입장을 분명히 한 것.
참고로 한미 연합연습 축소를 지시하며 북한과의 대화 의지를 피력한 도널드 트럼프 미국 대통령은 최근 "(북한은) 매우 강력한 핵무기 57개를 가지고 있다"고 언급하는 등 북한을 사실상 핵보유국으로 인정하는 듯 한 발언을 한 바 있다.
위 실장은 "이러한 작업들을 원만히 하기 위해서도 한미 간 정책 공조와 소통은 어느 때보다 중요하다"고 강조했다.
이어 "지금 한미 간에 투자, 쿠팡, 안보협력, 정보협력, 전시작전권 전환 등 다양한 현안들이 있는데 정부는 이를 잘 조정해 한미 간 공조 체제를 강화하려는 노력을 경주 중"이라며 "이러한 목표 속에서 한미 외교장관 통화를 포함해 미 측과 각 급에서 긴밀한 소통을 이어고 있다"고 설명했다(관련기사 : 한·미 외교장관 곧 만나기로...북한·이란 논의할 듯 https://omn.kr/2jj64
).