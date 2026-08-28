성남시의회 여야 "협치" 한목소리... 시정평가·청년정책은 '온도차'

큰사진보기 ▲제10대 성남시의회 첫 교섭단체 대표연설에서 국민의힘 이상호 대표의원과 더불어민주당 최종성 대표의원이 나란히 '협치'를 강조했다. 다만 신상진 시정에 대한 평가와 청년정책 등 각론에서는 차이를 드러냈다. ⓒ 성남시의회 관련사진보기

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제10대 성남시의회 첫 교섭단체 대표연설에서 국민의힘 이상호 대표의원과 더불어민주당 최종성 대표의원이 나란히 '협치'를 강조했다. 다만 신상진 시정에 대한 평가와 청년정책 등 각론에서는 차이를 드러냈다.이상호·최종성 대표는 27일 열린 제312회 임시회 제1차 본회의에서 각각 교섭단체 대표연설에 나섰다.제10대 성남시의회는 민주당 18석, 국민의힘 14석으로 민주당이 다수당이다. 반면 집행부는 국민의힘 소속 신상진 시장이 이끌고 있다.이상호 대표는 '같은 배를 탄 이들이 힘을 모아 함께 강을 건넌다'는 뜻의 '동주공제(同舟共濟)'를 화두로 꺼냈다.이 대표는 "여당과 야당, 의회와 집행부가 '성남'이라는 단 하나의 배에 함께 타고 있기 때문"이라며 "우리의 협력은 맹목적인 옹호가 되어서는 안 된다"고 말했다.이어 "성남의 발전을 위한 정책에는 아낌없이 힘을 실어주겠다"면서도 "잘못된 방향을 향할 때는 가장 단호하게 제동을 걸겠다"고 강조했다.최종성 대표도 협력과 견제를 동시에 강조했다. 최 대표는 "더불어민주당은 반대를 위한 반대를 하지 않겠다. 시민에게 필요한 정책이라면 적극 협력하겠다"면서 "시민의 목소리를 외면하거나 충분한 검토 없이 정책을 바꾸는 행정에는 분명하게 문제를 제기하겠다"고 밝혔다.신상진 시정을 바라보는 시각에서는 차이가 나타났다.이 대표는 종합청렴도 상승과 지방채 1120억 원 조기 상환 등을 민선8기의 성과로 제시했다. 그러면서 신 시장을 향해 "연임은 안주의 면허가 아니라, 완성의 책무"라며 "시민들이 민선9기에 기대하는 것은 결과"라고 강조했다.반면 최 대표는 지난 4년간 일부 사업의 변경과 중단 과정을 문제 삼았다. 희망대근린공원과 판교 콘텐츠거리, 율동공원 등을 거론하며 정책 결정 과정에서 시민 의견이 충분히 반영됐는지 점검해야 한다고 주장했다.최 대표는 "민선9기는 지난 4년을 냉정하게 돌아보라"며 "잘한 것은 이어가고, 부족한 것은 보완하며, 잘못된 것은 바로잡아야 한다"고 말했다.재건축·재개발에서는 양당 모두 사업 추진과 이주대책 마련 필요성을 강조했다.이 대표는 "정비의 속도가 노후의 속도를 이겨야 한다"며 정부의 정비물량 제한과 부동산 규제 완화를 요구했다. 특히 분당 재건축과 수정·중원 재개발이 동시에 진행될 경우 "이주 대란이라는 부메랑으로 돌아올 것"이라며 성남의 특성을 반영한 대책을 촉구했다.최 대표 역시 "재개발·재건축의 성공은 철거에서 시작하는 것이 아니라 주민의 안정적인 이주에서 시작한다"며 지역별·시기별 이주 수요를 분석한 '성남시 도시정비 이주 종합대책' 마련을 제안했다.청년정책에서는 양당의 차이가 보다 선명했다.이 대표는 "청년에게 필요한 것은 듣기 좋은 응원의 말이 아니라 '출발의 자산'"이라며 "빚을 내어 나눠주는 일회성 현금 지원이 아니라 청년의 자립을 지원하는 투자 정책"을 추진하겠다고 밝혔다.반면 최 대표는 "청년배당도 하고, 올 패스도 하자는 것"이라며 중단된 청년 기본소득을 다시 추진하면서 신상진 시정의 청년 자격증·수강료 지원 정책인 '올패스'도 함께 발전시키자고 제안했다.철도망 확충에서는 여야 모두 경기남부광역철도와 위례삼동선, 8호선 연장, 판교~오포선 등 주요 철도사업의 추진 필요성에 공감했다.이 대표는 민주당 의원들을 향해 "집권 여당의 이름으로 정부와 국회를 함께 설득해 달라"고 요청했다.최 대표 역시 "철도에는 여당 철도와 야당 철도가 따로 없다. 시민이 이용할 철도만 있을 뿐"이라며 여야 공동 대응 필요성을 강조했다.한편, 오는 12일간 진행되는 이번 임시회에서는 제3회 추가경정예산안과 함께 조례 제·개정안 26건, 동의안 12건, 촉구결의안 6건 등 총 52건의 안건이 심의될 예정이다.