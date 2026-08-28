충남 서천서 70대 여성 실종 3일째... 180여 명 수색 중

큰사진보기 ▲보령 해경이 지난 26일 실종된 A씨를 찾고 있다. 해경은 지나 27일부터 수색범위를 해양으로까지 확대한 상태다. ⓒ 보령해양경찰서 제공 관련사진보기

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충남 서천군 서면에서는 70대 여성이 실종돼 군과 경찰, 소방 인력 등이 3일째 수색작업을 벌이고 있다.앞서 지난 26일 오후 6시 43분께 경찰에 '70대 여성 A 귀가하지 않는다'는 신고가 접수됐다. 지역 소식통들에 따르면 이 여성의 집에 방문한 요양보호사들이 여성이 집에 돌아오지 않자 신고한 것으로 전해졌다. 여성이 살고 있는 집은 서면의 해안가에서 가까운 곳으로 파악됐다.보령 해경 관계자는 28일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "28일 오전 10시 현재, 실종자를 찾지 못하고 있다"라고 말했다. 해경은 수색 이틀째인 지난 27일부터 수색 범위를 지상에서 해상으로까지 확대한 상태다.실종된 여성은 70대 초반으로 키는 대략 150cm이다. 짧은 스포츠형 머리 스타일을 하고 있으며, 실종 당시 꽃무늬 카라 상의와 검은색 체크무늬 하의와 검은색 신발을 착용한 것으로 파악됐다.28일 현재 수색작업에는 해경과 경찰, 군 등 180여 명의 인원이 투입된 상태다. 보령해경은 해경 45명, 경비함정 3척, 연안구조정 3척, 구조대 1척, 드론 2대가 동원돼 수색작업을 벌이고 있다. 이외에도 충남도경과 서천경찰서 경찰 60명, 서천 소방 40명(소방헬기 1대와 드론 3대), 군부대 40명이 투입돼 지역을 수색 중이다.