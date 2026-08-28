"청와대 정책실장·국토부장관이 목표" 감사관이 자백한 윤 정부 표적감사

큰사진보기 ▲윤석열 정부 당시 감사원이 실시한 문재인 정부의 '부동산 통계 조작 감사(통계 감사)'와 '서해 공무원 피살 사건 감사(서해 감사)'에서 강압 조사와 증거 조작 등이 이루어졌다는 자체 조사 결과가 나왔다. ⓒ 감사원 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲조사에 따르면 감사관 A는 2023년 1월, 청와대 행정관 ㄱ과의 문답 과정에서 "이 감사는 정책실장과 국토부장관을 목표로 진행하는 것이다. 쉽게 얘기하면 정명가도(임진왜란 당시 도요토미 히데요시가 조선을 침략하며 한 말)"라며 해당 감사가 전임 정부 윗선인 김수현·김상조 전 청와대 정책실장과 김현미 전 국토교통부 장관을 타깃으로 삼는 표적 감사임을 숨기지 않으며 감사 협조를 강요했다. ⓒ 감사원 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲또한 ㄷ 실장이 실제 진술 내용과 달리 국토부 과장이 진술한 내용을 문구까지 그대로 옮겨 적어 마치 같은 업무계통의 실장-국장-과장이 동일한 진술을 한 것처럼 진술을 조작했다. ⓒ 감사원 제공 관련사진보기

윤석열 정부 당시 감사원이 실시한 문재인 정부의 '부동산 통계 조작 감사(통계 감사)'와 '서해 공무원 피살 사건 감사(서해 감사)'에서 강압 조사와 증거 조작 등이 이루어졌다는 자체 조사 결과가 나왔다.27일 감사원은 '국정조사 특별위원회 후속조치 TF(감찰팀) 조사결과'를 공개했다. 해당 TF는 지난 4월 국회가 실시한 윤석열 정부 감사원의 통계 감사·서해감사에 대한 국정조사에 따라 발족한 것으로, TF 감찰팀은 피감사자 32명의 면담과 녹취물, 수첩 등 객관적 증거자료 등을 종합해 당시 감사에 대한 진상규명에 나섰다. 그리고 이러한 조사 결과 해당 감사들에서 전반적인 강압과 조작이 있었음이 드러났다.먼저 '문재인 정부 청와대와 국토교통부가 한국부동산원의 통계 수치를 조작했다'는 의혹으로 시작된 통계 감사부터 살펴보면 ▲ 위압감·모욕감을 주는 고압적 언행 ▲ 문답서 허위 기재 및 진술강요 ▲ 소명 기회 제한 등 강압적 감사행태가 있었음이 밝혀졌다. 이는 단발적 행위가 아니라 전체 문답조사 기간 중 절반 이상 기간 동안 지속적으로 이루어졌다.조사에 따르면 감사관 A는 2023년 1월, 청와대 행정관 ㄱ과의 문답 과정에서 "이 감사는 정책실장과 국토부장관을 목표로 진행하는 것이다. 쉽게 얘기하면 정명가도(임진왜란 당시 도요토미 히데요시가 조선을 침략하며 한 말)"라며 해당 감사가 전임 정부 윗선인 김수현·김상조 전 청와대 정책실장과 김현미 전 국토교통부 장관을 타깃으로 삼는 표적 감사임을 숨기지 않으며 감사 협조를 강요했다.다른 감사관 B는 2022년 11월, 부동산원 과장 ㄴ에게 전화하여 "이대로 가면 주택 통계 업무 날아갈 수 있다", "직원들이 구조조정당할 수 있다"라고 겁박하며 감사 협조를 유도하기도 했다.또한 감사수석은 이러한 강압감사를 예방·통제해야 함에도 오히려 2023년 4월, 국토부 사무관과의 문답조사 중 답변이 마음에 들지 않으면 문답서를 집어던지고 "이렇게 문답하면 안 된다", "답변을 써줄 수가 없다"고 하는 등 강압감사에 적극 임하였다.피감사자가 실제 진술하지 않은 윗선의 지시를 허위로 기재한 경우도 적발되었다. 감사관 C는 2023년 7월, 국토부 실장 ㄷ과의 문답조사에서 과거 피감사자가 자살한 사건까지 언급하면서 공포 분위기를 조성한 뒤, '(윗선이) 사무관들이 부담을 느껴 변동률을 낮게 산출하도록 부동산원에 영향력을 행사해 주택통계가 왜곡되었다'는 취지의 답변을 허위 기재했다.이에 문답서 열람 과정에서 자신이 하지 않은 답변이 적혀 있음을 인지한 ㄷ 실장이 수정을 요청하자 C 감사관은 "문답서는 피감사자의 변명과 의견을 담는 것이 아니다"라고 말하여 수정 요청을 묵살했다. 결국 이 허위 답변은 감사원이 검찰에 보낸 수사요청서에 그대로 담겼다.심지어는 없는 회의를 만들어내고, 다른 피감사자들이 동일한 내용을 진술한 것처럼 꾸며내기도 했다. C 감사관은 ㄷ 실장이 재임기간 중 시장점검회의가 개최된 적이 없었음에도 'ㄷ 실장이 시장점검회의에 참석해 부동산원이 주택통계 변동률 수치를 산출하는 과정에서 국토부가어느 정도 개입했다는 것을 알고 있었다'라고 문답서에 허위 기대했다. 또한 ㄷ 실장이 실제 진술 내용과 달리 국토부 과장이 진술한 내용을 문구까지 그대로 옮겨 적어 마치 같은 업무계통의 실장-국장-과장이 동일한 진술을 한 것처럼 진술을 조작했다.지난 2020년 9월 발생한 서해 공무원 피살 사건을 문재인 정부가 은폐했다는 의혹으로 진행된 서해 감사 역시 강압 조사와 함께 위법한 디지털 포렌식 등이 있었던 것으로 조사됐다.서해감사팀의 감사관 A는 피감사자들에게 "변호사를 선임한 것 보면 죄라고 생각하는 게 많은 것 같다"라고 위압감을 줬으며 피감사자의 정당한 권리인 녹취를 신청한 피감사자에겐 "왜 굳이 녹취하려고 하나", "입장 바꿔서 생각하라. 아 다르고 어 다른데 서로 배려를 해야 문답서가 좋게 작성되지 않겠나"라며 녹취 취소를 유도했다.또한 디지털 포렌식은 지침에 따라 그 실시요건을 충족할 때만 실시할 수 있음에도 피감사자로부터 포렌식 요청서를 제출받지 않는 등 관련 절차를 준수하지 않은 채 개인 휴대전화를 긴급 포렌식을 실시, 이후 사후결재를 받은 것으로 드러났다.이러한 부조리한 감사원의 감사에 TF는 최재해 전 감사원장, 최달영 전 감사원 사무총장 등 10명에 대한 수사참고자료를 경찰 국가수사본부에 송부했다. 통계감사 감사관 9명은 직권남용과 위계에 의한 공무집행방해, 허위공문서작성 등 혐의로 고발 조치하였고, 이들에 대한 파면과 해임 등 중징계 의결도 징계위원회에 요구했다.TF는 "감사원은 이번 조사결과 강압감사, 증거조작, 사생활 보호 및 개인정보 자기결정권 침해 등 감사권 남용이 심각하게 발생한 데 대해 매우 위중하게 생각한다"라며 "다시는 이런 사례가 재발하지 않도록 제도 정비와 함께 직원 인식 제고를 위한 교육에 즉시 착수하는 등 각고의 노력을 기울이겠다"고 밝혔다.