발가락 가위바위보, 이 증상 예방에 효과 있다네요

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큰사진보기 ▲양발 엄지발가락에 교정기를 걸고 최대한 벌이되 엄지와 둘째 발가락 사이를 최대한 벌린다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲엄지발가락에 교정기를 걸고 최대한 벌린 상태에서 발을 앞으로 구부리는 운동 ⓒ 이혁진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲엄지발가락에 교정기를 걸고 V자형으로 최대한 벌리는 운동이다. 이때 엉덩이와 무릎을 이용해야 한다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲엄지발가락에 교정기를 걸고 최대한 벌인 상태에서 한쪽 발을 앞으로 구부리는 운동이다. 이어 반대도 운동한다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲고무상자 위에 한발을 올리고 서는 균형감각운동을 1분 동안 유지한다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

최근 보건소는 주민들의 요구를 반영한 이른바 '맞춤식 운동특강'을 열기도 한다. 지난 27일, 이러한 취지로 개설된 서울 금천구 독산보건지소의 무지외반증 운동 특강에 참여했다.무지외반증은 엄지발가락이 두 번째 발가락 쪽으로 휘어 엄지발가락 아래 뼈가 돌출되는 질환이다. 이번 운동 특강은 무지외반증이 더 이상 심하지 않도록 예방하며, 수술까지 가지 않도록 관리하자는 취지로 마련됐다. 운동 특강에는 16명이 참가했다. 13명이 60~70대 여성이고 나머지는 70대 남성이었다. 필자는 무지외반증이 심한 아내를 대신해 참가했다.운동은 양말을 벗은 맨발 상태에서 진행됐다. 일부 발가락 양말을 신은 사람도 있었다. 지도 강사의 시범에 따라 먼저 토코렉터(스프링이 달린 발가락 교정기)를 사용해 엄지발가락 운동을 시작했다. 발가락 교정기가 없으면 조금 두꺼운 고무밴드로 대신할 수 있다고 한다.먼저 앉아서 교정기를 양발 엄지발가락에 걸고 양쪽으로 벌리는 것부터 시작했다. 이어 발가락을 주먹 쥐듯이 구부렸다가 푸는 것을 반복했다. 하다 보면 쥐가 나기도 했다. 그간 안 쓰던 근육을 사용하기 때문이다. 다음은 엄지발가락은 올리고 네 발가락은 내리는 운동을 번갈아 했다.이어 손가락을 벌리듯 양발의 엄지발가락을 벌렸다. 엄지와 두 번째 발가락 사이를 최대한 벌리는 것이 핵심이다. 이때 교정기의 스프링도 늘어난다. 벌어진 발가락을 발등으로 당기면서 힘을 풀어준다.이어 뒤꿈치끼리 붙여 V자 부채형으로 양 발가락을 벌리는 동작을 했다. 이때 엉덩이와 무릎을 이용해야 효과를 볼 수 있다. 이 동작을 다섯 번 반복했다. 지금까지 한 운동을 서 있는 상태에서도 다시 반복했다.발가락 기능 테스트 중 중요한 것이 '발가락 균형'이다. 푹신푹신한 박스에 한 발을 올리고 균형을 잡는 운동이다. 딱딱한 지면보다 균형 잡기 어렵다. 1분 동안 균형을 잡을 수 있을 때까지 반복했다. 처음엔 쉽지 않다. 발을 떼자마자 흔들리고 균형이 무너지기 십상이다.마지막으로 두 사람이 앉은 상태로 짝을 지어 발가락으로 가위바위보를 했다. 주먹은 발을 구부리는 상태, 엄지와 둘째 발가락을 벌리는 것은 가위, 보는 발가락을 활짝 편 상태이다. 마지막에는 발가락에 손깍지 낀 상태에서 발가락을 부드럽게 돌리거나 마사지하는 스트레칭으로 마무리했다.이날 운동 특강은 참가자를 모집할 때부터 주목받았다. 16명 모집 공고가 뜨자마자 금방 마감됐다는 프로그램 담당자의 전언이다. 참가자들의 반응도 잇따랐다. 한 60대 초반의 여성은 "처음 해보는 발가락 운동이 힘들면서도 기분이 개운해지는 것을 느꼈다"고 전했다. 특히 갱년기를 지난 여성들은 골다공증의 위험에 노출돼 있어 무지외반증을 방치하면 안 된다고 한다.이날 지도강사는 모든 운동이 그러하듯 생소한 무지외반증 운동도 꾸준한 생활화가 중요하며, 하루 5분이라도 지속적인 습관으로 발가락 운동을 반복하기를 강조했다. 한편, 아내도 무지외반증이 심한 편이다. 30대 초반에 이 사실을 인지했는데 지금까지 불편을 참고 지내고 있다. 볼이 넓고 편한 신발을 권장하지만 그게 말처럼 쉽지 않아 신발에 끼워 맞춰 신는 형편이었다. 그래서 아내 신발은 안쪽으로 돌출된 모습이다. 이번에 습득한 운동요법을 아내에게 전수해 발 건강을 도울 생각이다.