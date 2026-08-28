'데드크로스' 이 대통령 국정지지율 42%, 부정평가 50%

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 28일 발표된 한국갤럽 8월 4주차 조사에서 42%로 집계됐다. 전주 조사 대비 3%p 하락했다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 5%p 오른 50%로 나타났다. 8%는 모름/무응답 등으로 의견을 유보했다.
한국갤럽이 지난 25~27일 전국 만 18세 이상 1001명(총통화 1만562명, 응답률 9.5%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물은 결과다(2점 척도, 1회 재질문).
이는 한국갤럽 조사기준, 직무긍정률은 취임 후 최저치, 부정률은 최고치다. 전주 조사 당시 긍·부정평가가 동률을 이루면서 7월 1주차 조사부터 시작된 하락세를 멈추는가 했지만, 이번 조사에서 오차범위(95% 신뢰수준 ±3.1%p) 밖 격차로 부정률이 앞서는 '데드크로스' 상황을 맞이했다.
40·50대 제외 대다수 연령대 부정평가 과반
지역별로는 서울(5%p↑, 32%→37%, 부정평가 53%)을 제외한 대다수 지역의 직무긍정률이 전주 조사 대비 하락했다.
인천·경기(2%p↓, 45%→43%, 부정평가 50%)와 대전·세종·충청(8%p↓, 48%→40%, 부정평가 55%), 부산·울산·경남(6%p↓, 47%→41%, 부정평가 53%)의 긍정평가는 40%대로 나타났고, 대구·경북(1%p↓, 27%→26%, 부정평가 63%)의 긍정평가는 20%대였다. 전남광주·전북(4%p↓, 79%→75%, 부정평가 18%)의 긍정평가는 70%대였다.
연령별로는 40대(1%p↑, 55%→56%, 부정평가 38%)와 50대(1%p↑, 50%→51%, 부정평가 45%)를 제외한 대다수 연령대의 직무긍정률이 전주 조사 대비 하락했다. 특히 60대(9%p↓, 47%→38%, 부정평가 57%)의 긍정평가가 가장 크게 하락하면서 30%대로 나타났다.
18·19세 포함 20대(2%p↓, 33%→31%, 부정평가 52%)와 30대(2%p↓, 37%→35%, 부정평가 56%)의 긍정평가 역시 30%대로 집계됐고, 70대 이상(3%p↓, 43%→40%, 부정평가 54%)의 긍정평가는 40%대였다.
지지정당별로 봤을 땐 더불어민주당 지지층(n=391)의 긍정평가가 전주 조사 대비 3%p 오른 77%, 부정평가는 2%p 내린 19%로 조사됐다. 국민의힘 지지층(n=250)의 긍정평가는 전주 조사 대비 3%p 내린 8%, 부정평가는 7%p 오른 87%였다. 무당층(n=264)의 긍정평가는 전주 조사 대비 5%p 내린 24%, 부정평가는 8%p 오른 58%였다.
이념성향별 응답 변화는 이와 다소 달랐다. 보수층(n=290)의 긍정평가가 전주 조사 대비 3%p 오른 22%(부정평가 74%), 진보층(n=257)의 긍정평가가 전주 조사 대비 4%p 내린 68%(부정평가 28%)로 나타났다. 중도층(n=318)의 긍정평가는 전주 조사 대비 2%p 내린 41%(부정평가 49%)였다.
제주 실종 허위종결 사태로 검찰 개혁 대한 부정적 여론도 반영
부정평가 사유 1순위는 이번에도 부동산 정책이었다. 국정수행 부정평가자들에게 평가이유를 자유응답으로 물은 결과, 부동산 정책을 꼽은 응답이 27%로 나타났다.
그 뒤는 '검찰 권한 축소'(7%), '경제/민생'(7%), ''도덕성 문제/본인 재판 회피'(7%) 등으로 나타났다. 특히 경제/민생 언급이 줄고 검찰 권한 축소 언급이 늘어난 점이 주목된다.
제주 실종 허위종결 사태로 검찰 보완수사권 폐지와 경찰 수사 신뢰 문제가 다시 논란이 됐던 상황이 반영된 것으로 추정된다.
국정수행 긍정평가 사유 1순위는 '외교'(16%)로 집계됐다. 그 뒤는 '경제/민생'(11%), '소통'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%). '부동산 정책'(7%)로 나타났다.
특히 부동산 정책을 긍정평가 사유로 꼽은 응답 비중은 전주 대비 4%p 늘어났는데, 정부의 부동산 공급 확대와 세제개편안 변경 가능성에 대한 긍정적 반응으로 해석된다.
민주 39%-국힘 25%-무당층 26%
한편 더불어민주당 지지도도 이번 조사에서 40% 아래로 집계됐다.
현재 지지하는 정당을 물은 결과, 민주당 39%, 국민의힘 25%, 조국혁신당 4%, 개혁신당 3%, 진보당 1%, 이외 정당/단체 2%, 무당층 26%로 나타났다.
민주당 지지도는 전주 조사 대비 2%p 하락, 국민의힘 지지도는 전주 조사 대비 변화가 없었다. 한국갤럽 조사기준, 현 정부 출범 이래 민주당 지지도가 40%를 밑돈 건 이번이 세 번째다.
자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.