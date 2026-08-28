'데드크로스' 이 대통령 국정지지율 42%, 부정평가 50%

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 27일 외교부에서 네팔 홍수 국민 피해 대응 긴급회의를 주재하고 있다. 2026.8.28 ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲24일 제주에서 실종된 장미란씨로 추정되는 시신이 발견된 제주시 한림읍 야자수 숲에서 제주경찰이 현장 감식을 진행하고 있다. ⓒ 제주의소리 관련사진보기

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 28일 발표된 한국갤럽 8월 4주차 조사에서 42%로 집계됐다. 전주 조사 대비 3%p 하락했다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 5%p 오른 50%로 나타났다. 8%는 모름/무응답 등으로 의견을 유보했다.한국갤럽이 지난 25~27일 전국 만 18세 이상 1001명(총통화 1만562명, 응답률 9.5%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물은 결과다(2점 척도, 1회 재질문).이는 한국갤럽 조사기준, 직무긍정률은 취임 후 최저치, 부정률은 최고치다. 전주 조사 당시 긍·부정평가가 동률을 이루면서 7월 1주차 조사부터 시작된 하락세를 멈추는가 했지만, 이번 조사에서 오차범위(95% 신뢰수준 ±3.1%p) 밖 격차로 부정률이 앞서는 '데드크로스' 상황을 맞이했다.지역별로는 서울(5%p↑, 32%→37%, 부정평가 53%)을 제외한 대다수 지역의 직무긍정률이 전주 조사 대비 하락했다.인천·경기(2%p↓, 45%→43%, 부정평가 50%)와 대전·세종·충청(8%p↓, 48%→40%, 부정평가 55%), 부산·울산·경남(6%p↓, 47%→41%, 부정평가 53%)의 긍정평가는 40%대로 나타났고, 대구·경북(1%p↓, 27%→26%, 부정평가 63%)의 긍정평가는 20%대였다. 전남광주·전북(4%p↓, 79%→75%, 부정평가 18%)의 긍정평가는 70%대였다.연령별로는 40대(1%p↑, 55%→56%, 부정평가 38%)와 50대(1%p↑, 50%→51%, 부정평가 45%)를 제외한 대다수 연령대의 직무긍정률이 전주 조사 대비 하락했다. 특히 60대(9%p↓, 47%→38%, 부정평가 57%)의 긍정평가가 가장 크게 하락하면서 30%대로 나타났다.18·19세 포함 20대(2%p↓, 33%→31%, 부정평가 52%)와 30대(2%p↓, 37%→35%, 부정평가 56%)의 긍정평가 역시 30%대로 집계됐고, 70대 이상(3%p↓, 43%→40%, 부정평가 54%)의 긍정평가는 40%대였다.지지정당별로 봤을 땐 더불어민주당 지지층(n=391)의 긍정평가가 전주 조사 대비 3%p 오른 77%, 부정평가는 2%p 내린 19%로 조사됐다. 국민의힘 지지층(n=250)의 긍정평가는 전주 조사 대비 3%p 내린 8%, 부정평가는 7%p 오른 87%였다. 무당층(n=264)의 긍정평가는 전주 조사 대비 5%p 내린 24%, 부정평가는 8%p 오른 58%였다.이념성향별 응답 변화는 이와 다소 달랐다. 보수층(n=290)의 긍정평가가 전주 조사 대비 3%p 오른 22%(부정평가 74%), 진보층(n=257)의 긍정평가가 전주 조사 대비 4%p 내린 68%(부정평가 28%)로 나타났다. 중도층(n=318)의 긍정평가는 전주 조사 대비 2%p 내린 41%(부정평가 49%)였다.부정평가 사유 1순위는 이번에도 부동산 정책이었다. 국정수행 부정평가자들에게 평가이유를 자유응답으로 물은 결과, 부동산 정책을 꼽은 응답이 27%로 나타났다.그 뒤는 '검찰 권한 축소'(7%), '경제/민생'(7%), ''도덕성 문제/본인 재판 회피'(7%) 등으로 나타났다. 특히 경제/민생 언급이 줄고 검찰 권한 축소 언급이 늘어난 점이 주목된다.제주 실종 허위종결 사태로 검찰 보완수사권 폐지와 경찰 수사 신뢰 문제가 다시 논란이 됐던 상황이 반영된 것으로 추정된다.국정수행 긍정평가 사유 1순위는 '외교'(16%)로 집계됐다. 그 뒤는 '경제/민생'(11%), '소통'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%). '부동산 정책'(7%)로 나타났다.특히 부동산 정책을 긍정평가 사유로 꼽은 응답 비중은 전주 대비 4%p 늘어났는데, 정부의 부동산 공급 확대와 세제개편안 변경 가능성에 대한 긍정적 반응으로 해석된다.한편 더불어민주당 지지도도 이번 조사에서 40% 아래로 집계됐다.현재 지지하는 정당을 물은 결과, 민주당 39%, 국민의힘 25%, 조국혁신당 4%, 개혁신당 3%, 진보당 1%, 이외 정당/단체 2%, 무당층 26%로 나타났다.민주당 지지도는 전주 조사 대비 2%p 하락, 국민의힘 지지도는 전주 조사 대비 변화가 없었다. 한국갤럽 조사기준, 현 정부 출범 이래 민주당 지지도가 40%를 밑돈 건 이번이 세 번째다.자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.