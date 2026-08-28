장애인이 직접 만든 비누, 1000시간 숙성의 정성을 담다

큰사진보기 ▲사회적협동조합 논산발그래일터에서 장애인 근로자들이 1000시간 이상 숙성한 비누를 일정한 크기로 재단하고 있다. 발그래일터에서는 장애인 근로자 20명이 오일 계량과 배합부터 성형, 숙성 관리, 검수, 포장까지 제품 생산 전 과정에 참여하고 있다. ⓒ 논산발그래일터 관련사진보기

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큰사진보기 ▲논산발그래일터에서 장애인 근로자들이 직접 만든 디퓨저의 마무리 포장 작업을 하고 있다. 발그래일터에서는 장애인 근로자 20명이 계량과 제조, 검수, 포장 등 제품 생산 과정에 직접 참여하고 있다. ⓒ 논산발그래일터 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

오일의 양을 재고 배합한 뒤 틀에 붓는다. 굳은 비누를 꺼내 상태를 살피고, 숙성실에서 시간을 보낸 제품을 다시 검사한다. 마지막 포장까지 끝내야 비누 하나가 세상 밖으로 나온다. 이 일을 하는 사람들은 충남 논산의 장애인직업재활시설 '논산발그래일터'에서 일하는 장애인 근로자들이다.논산발그래일터가 추석을 앞두고 장애인 근로자들이 직접 생산에 참여한 비누와 디퓨저 등을 선물세트로 내놨다. 이번 추석 상품에 붙인 문구는 '1000시간 숙성의 정성과 가치를 담았습니다'이다.발그래일터에서는 현재 장애인 20명이 일한다. 이들은 단순히 완성된 제품을 포장하거나 생산을 돕는 역할에 머물지 않는다. 오일 계량과 배합부터 성형, 숙성 관리, 검수, 포장까지 비누와 디퓨저를 만드는 여러 공정에 직접 참여한다.모두에게 똑같은 일을 맡기는 것도 아니다. 직업평가를 통해 개인별 능력과 특성을 살핀 뒤 각자 잘할 수 있는 공정에 배치한다. 처음에는 비교적 익히기 쉬운 작업을 맡더라도 경험이 쌓이면 생산 기술을 익힐 수 있도록 돕는다. 제품을 만드는 과정 자체가 장애인에게는 직업훈련이자 일터인 셈이다.발그래가 이번 추석 상품에서 특히 내세우는 제품은 숙성비누다. 비누를 만든다고 곧바로 판매하지 않는다. 제조가 끝난 비누는 1000시간 이상, 약 6주에 걸쳐 숙성한다. 오일과 알칼리가 반응해 비누가 되는 과정에서 자연적으로 글리세린이 만들어진다. 발그래 측은 이렇게 생성된 글리세린이 비누에 남아 피부의 수분을 유지하고 세안 뒤 건조함을 줄이는 데 도움을 준다고 설명했다.긴 숙성에는 또 다른 이유가 있다. 시간이 지나면서 비누에 들어 있는 수분이 서서히 빠져나가 단단해진다. 쉽게 물러지지 않아 오래 사용할 수 있고, 비누가 만들어지는 화학반응도 안정적으로 마무리된다는 게 발그래 측 설명이다.1000시간은 생산 속도만 생각하면 짧지 않은 시간이다. 발그래일터가 6주가 넘는 숙성 기간을 지키는 것도 많이, 빨리 만드는 것보다 완성도를 높이는 데 무게를 두고 있어서다.올해 추석 선물세트는 4종이다. '명품 세안비누 3구 세트'는 1000시간 이상 숙성한 세안비누 3개로 구성했다. 정상 가격 2만 원에서 1만 6000원으로 할인해 판매한다. 주방비누 2개와 수세미를 담은 '베이직 세트'는 1만 3000원에서 1만 1000원으로 가격을 낮췄다.향을 좋아하는 소비자를 위한 제품도 있다. 50㎖와 100㎖ 디퓨저를 담은 '해피블로썸 세트'는 정상 가격 3만5000원에서 2만5000원에 판매한다. 세안비누 1개와 50㎖ 디퓨저를 함께 넣은 '달콤 세트'는 2만2000원에서 2만원에 내놨다.추석 특별 할인은 다음 달 30일까지다. 명품 세안비누와 해피블로썸·달콤 세트는 무료 배송하며, 베이직 세트는 2개 이상 구입하면 배송비를 받지 않는다.이곳에서 제품 판매는 매출로 끝나지 않는다. 지난해 추석 명절 기간 발그래일터가 올린 매출은 약 700만원이다. 올해 목표는 1000만원이다. 판매를 통해 벌어들인 돈은 장애인 근로자들의 일자리를 유지하고 인건비를 지급하는 데 쓰인다. 명절 상여금과 선물을 마련하는 데도 보탠다. 제품이 많이 팔릴수록 장애인이 계속 일할 수 있는 기반도 그만큼 단단해지는 구조다.장애인직업재활시설은 일반 사업장에서 취업하기 어려운 장애인에게 직업훈련과 일할 기회를 제공하는 곳이다. 발그래일터 역시 보호에만 머무르지 않고 장애인이 일을 배우고 생산에 참여해 자신의 노동으로 소득을 얻도록 하는 데 목적을 두고 있다.발그래일터(사회적협동조합) 하주현 이사장(건양대 특수교육과 교수)은 "근로장애인들이 제품 생산 전 과정에 직접 참여하고 있다"며 "제품 판매를 통해 얻은 매출은 장애인들의 안정적인 일자리와 인건비, 명절 상여금 등에 소중하게 사용된다"고 밝혔다.이어 "근로장애인이 직접 참여해 1000시간의 정성으로 완성한 제품이 고마운 분들에게 마음을 전하는 추석 선물이 되길 바란다"고 덧붙였다.제품은 논산발그래일터나 네이버 스마트스토어 '논산발그래일터'를 통해 주문할 수 있다. 발그래일터는 논산시 대학로 121 건양대학교 창의융합캠퍼스 산학협력관 230호에 있으며, 주문과 문의는 041-736-5230 또는 010-8343-5230으로 하면 된다.