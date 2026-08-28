[영상] 김홍열 청양군수 "지천댐 일방 강행 관료주의 폭거"

김홍열 청양군수는 28일 입장 담화문을 발표하고 "기후부가 청양군민들의 깊은 우려에도 불구하고 지천댐 건설 추진을 일방적으로 발표했다"라며 강력한 유감을 표명했다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲28일 담화문을 발표하고 있는 김홍열 청양군수. ⓒ 방관식 관련사진보기

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정부가 기후위기 대응을 이유로 전 정부에서 추진했던 신규 댐 사업을 최종 정리해 충남 청양·부여 지천댐 등 5곳의 건설을 확정한 가운데, 지천댐 예정지인 청양군과 지역 주민들이 일방적 밀실 행정이라며 강력히 반발하고 나섰다.기후에너지환경부는 27일 신규 댐 정밀 재검토 결과를 발표하고, 전체 14곳 사업 중 7곳 중단, 2곳 대안 전환, 5곳(지천댐·아미천댐·병영천댐·회야강댐·고현천댐) 건설 추진을 최종 확정했다.이 같은 발표에 대해 김홍열 청양군수는 28일 입장 담화문을 발표하고 "기후부가 청양군민들의 깊은 우려에도 불구하고 지천댐 건설 추진을 일방적으로 발표했다"라며 강력한 유감을 표명했다.김 군수는 "미래 수자원 확보를 위한 지천댐 건설의 당위성에는 공감한다"면서도 "지난 3년여간 찬반 갈등으로 지역사회 분열이 깊어진 상황에서 사전 협의나 주민 참여 기회조차 보장하지 않은 채 발표를 강행한 것은 군민을 무시한 관료주의 폭거이자 부당한 밀실 행정"이라고 비판했다.이어 "확실한 보장 없는 청양군의 일방적 헌신은 결코 용납될 수 없다"며 "군민이 납득할 수 있는 궁극적이고 획기적인 지원 대책이 선행되어야 하며, 정부의 합당한 대안 제시가 있을 때까지 단호하게 대처하겠다"고 밝혔다.앞서 지천댐반대대책위원회 역시 성명을 통해 "소수 위원들이 결정한 밀실 행정이자 무효"라며 계획 백지화를 요구하고 나서면서 지천댐 건설을 둘러싼 지역 내 갈등은 한층 격화될 전망이다.