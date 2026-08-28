노란봉투법 쟁의 기준, 시행령말고 시행지침으로 세운다

이재명 대통령이 직접 여러 차례 '명확한 기준을 마련해야 한다'고 당부했던 노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법)의 노동쟁의 대상이 시행령이 아닌 시행지침으로 정해진다. 정부는 내용과 형식 모두를 고려할 때, 현장에 더욱 적합한 방식이라는 설명이다.
청와대는 28일 노란봉투법 쟁의 기준과 관련해 "현장에 미치는 효과는 유사하지만 입법예고, 규제 심사 등 3개월 이상 소요되는 시행령보다 현장에 즉시 적용 가능한 시행지침을 제정한다"고 공지했다. 다만 "지침 적용 후 현장 변화를 모니터링하고, 필요한 경우 다은 방안도 검토할 것"이라고 덧붙였다. '무조건 시행령은 안 된다'는 게 아니라 상황에 따라 유연하게 판단하겠다는 취지다.
올 3월부터 시행 중인 노란봉투법은 노동쟁의를 '노동조합과 사용자 또는 사용자 단체 간 근로조건의 결정과 근로조건에 영향을 미치는 사업경영상의 결정에 관한 주장의 불일치 및 사용자의 명백한 단체협약 위반으로 발생한 분쟁상태'로 규정하고 있다. 하지만 삼성전자 성과급 논란, 호남 반도체 클러스터 투자 등이 불거지면서 노동쟁의의 범위가 너무 막연하고 폭넓다는 지적이 나왔다.
이재명 대통령 역시 7월 21일 국무회의에서 "필요하면 대통령령이나 시행규칙에 해당되는 지침이나 아니면 고시로 정리를 쭉 해달라. 그래야지 사회적 분쟁이 줄어든다"며 "누구를 상무로 발령내려고 하는데 '그것도 노동쟁의 대상'이라고 하면 무한하게 넓어지지 않나"라고 거론했다. 그는 8월 11일 국무회의에서도 '지침을 준비 중'이라는 김영훈 고용노동부 장관에게 "해석하고 지침은 다르지 않나"라며 재차 명확한 기준 수립을 요구했다.
하지만 노란봉투법 안에는 시행령 등 하위 법령에서 법 조항의 세부 내용을 정한다는 위임 규정이 없다. 형식적 문제만이 아니라 실질적인 어려움도 있다. 법령이라는 특성상 시행령이든 시행규칙이든 표현 자체가 여전히 추상적일 수밖에 없고, 현장 사례를 반영하려고 해도 규제 심사 등 절차를 밟다 보면 시간이 많이 걸리거나 애초 반영하려던 취지대로 내용을 담지 못하는 상황도 생길 수 있어서다.
이에 따라 노동부는 조만간 세부 내용을 확정한 노란봉투법 지침을 공개하고 노사 양쪽에게 설명하는 자리를 마련할 계획이다. 다만 노동계는 노동계대로 법이 정한 쟁의대상을 축소한다고 반발하고, 경영계는 경영계대로 시행령 등을 통한 해석 제한을 계속 요구할 가능성이 적지 않다. 정부는 노사 의견을 충분히 고려하되 이 대통령이 지시한 대로 사회적 분쟁을 최소화하는 방안을 꾸준히 모색해 나가겠다는 계획이다.
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