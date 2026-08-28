이름 없는 들꽃과 잡풀에 마음 담으면 꽃이 된다

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큰사진보기 ▲수로의 붓꽃부터 단풍나무까지, 베란다에서 저마다의 사연으로 자라는 반려식물들 ⓒ 김종섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲매일 산책하는 공원 호숫가를 보랏빛으로 물들인 어여쁜 붓꽃(아이리스) ⓒ 김종섭 관련사진보기

아침에 눈을 뜨면 습관처럼 베란다 문을 열고 식물들의 상태를 살피며 하루를 시작한다. 어떤 가정은 넓은 창 너머로 유유히 흐르는 강이나 호수, 혹은 계절 따라 옷을 갈아입는 푸른 산을 내려다보며 멋진 아침을 열기도 할 것이다. 하지만 손수 물을 주고 잎을 어루만지는 살아있는 식물들과 맞이하는 베란다의 아침이 세상 어느 조망보다 대장관을 이루며, 가슴 가득 흡족함과 마음의 포만감을 가져다준다.​정확한 연도는 기억나지 않는다. 다만 7~8년 전쯤으로 어렴풋이 추측되는 어느 날, 수로로 낚시를 갔었다. 물가에 뿌리째 뽑혀 둥둥 떠돌던, 볼품없는 수초 같은 풀 한 포기를 거두어 집으로 가져왔다. 그저 낚시터나 저수지 주변에서 흔히 보던 잡풀 정도로만 여겨 베란다 화분에 흙을 채워 무심히 심어두었다.그런데 봄이 되자 흙을 뚫고 푸른 새순이 힘차게 올라오더니, 초여름 무렵 보랏빛 고운 꽃을 거짓말처럼 피워냈다. 꽃이 피고 나서야 비로소 수로에서 가져온 그 잡풀이 붓꽃(아이리스)이었다는 사실을 알게 되었다. 매일 산책하는 공원 호숫가에서도 이맘때면 붓꽃이 흐드러지게 가득하지만, 죽을 고비를 넘기고 화분 속에서 피어난 붓꽃은 유독 남다른 의미와 감동으로 다가온다.봄이 되면 힘차게 새순이 돋아나고 여름내 푸르름과 꽃을 피워내는 과정을 수년 동안 베란다에서 묵묵히 지켜보았다. 작년 겨울에는 따뜻한 실내에 가져다 놓으면 혹시 새순이 새로 돋아날지도 모른다는 엉뚱한 생각을 해보았다.붓꽃 화분을 집안 따뜻한 거실로 옮겨두었더니, 붓꽃은 계절이 벌써 봄과 여름이 맞닿은 때로 착각했는지 겨울 한복판에 덜컥 새순을 틔우고 푸른 잎을 올려 보내기도 했다. 가을이 깊어져 잎이 누렇게 변할 때쯤이면 다시 실내로 들여 사계절 내내 푸른 잎새를 곁에 두고 볼 생각이다. 철을 잊은 듯 싱싱한 생명력을 보여주는 그 순수한 매력에 깊이 빠져들 수밖에 없었다.​생각해 보면 베란다 정원은 저마다 남다른 사연을 품은 식물들로 가득 차 있다. 음식재료로 쓰다 씨앗을 직접 뿌려 싹을 틔운 토마토와 단호박, 꽈리나무가 청초하게 자라고 있고, 산책길가에 누군가 불쌍하게 버리고 간 장미나무도 보살펴 뿌리를 내리게 했다.지인의 베란다에서 시들어 죽어가던 것을 가져와 흙을 갈아주고 정성을 쏟아 살려낸 깻잎도 있고, 먹고 남은 씨앗에서 싹을 틔웠으나 몇 년째 손바닥만 한 귀여운 성장에 멈춰 서 있는 아보카도 나무도 한 자리를 차지한다. 얼마 전에는 자그마한 초록빛 열매를 단단하게 맺은 파프리카까지 소중한 새 식구가 되었다.​그 많은 식물 중에서도 특히 애정을 듬뿍 받는 주인공은 단풍나무다. 처음 시장에서 가져올 때는 나무 모양새(수형)가 제대로 잡히지 않아 상품 가치가 없다며 헐값에 팔리던, 그야말로 보잘것없는 묘목이었다. 하지만 몇 년의 세월 동안 베란다 화분 안에서 묵묵히 뿌리를 내리더니 어느새 폭풍 성장을 이루어냈다. 지금은 베란다에서 가장 위엄 있고 당당한 모습으로 곧게 서서, 가족에게 가장 큰 사랑과 찬사를 받는 으뜸 나무로 확실히 자리 잡았다.​베란다를 채운 식물과 나무들은 처음부터 몸값이 비싸거나 세련되고 화려한 모양새를 자랑하지 않았다. 하지만 제 몫의 소박한 꽃과 푸른 잎을 묵묵히 펼쳐내며 정직하게 저마다의 생명을 이어가고 있다. 한겨울 추위에도 굴하지 않고 베란다 창가에서 붉고 분홍빛 아름다운 꽃을 피워내는 제라늄처럼, 변함없이 제 자리를 지켜주는 반려식물들이 일상에 전하는 위안과 안식은 결코 작지 않다.​길을 걷다 만나는 들판의 민들레부터 담벼락 길가의 나팔꽃까지, 사람들의 관심 밖에 놓인 들꽃이나 풀을 볼 때마다 불쑥 마음속에서 탐이 나곤 한다. '저 예쁜 꽃을 가져다가 베란다 빈 화분에 옮겨 심어 키워볼까' 하는 욕심이 생기기도 한다. 하지만 이내 발걸음을 멈추고 마음을 다잡는다. 이미 베란다에 여유 화분이 없기도 하지만, 들에 피든 산에 피든 제자리에 서서 바람을 맞이하는 식물들의 자연스러운 아름다움을 있는 그대로 눈에 담아 오는 법을 이제는 조금씩 알아가고 있기 때문이다.​화려한 관상수가 아니어도, 누군가에게 잊히거나 그저 잡목이라 불리던 식물이라도 온전한 마음으로 품어주면 베란다 한구석에서 거짓 없이 정직하게 아침을 열어준다. 길을 걷다 만나는 작은 풀꽃 하나에도 선뜻 마음을 빼앗기게 되는 건, 아마도 베란다에서 저마다의 사연을 안고 건강하게 자라나는 소박한 나무와 꽃들이 날마다 가르쳐주는 생명의 따스한 온기 때문일 것이다.